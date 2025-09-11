Giorgio Armani, Matteo Renzi contro il ministro Adolfo Urso al Senato: "Non sente un po' di vergogna?"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Matteo Renzi ha chiesto il motivo dell’assenza del ministro Urso e di Giorgia Meloni alla camera ardente di Giorgio Armani. L’attacco arriva in seguito a un botta e risposta sui dati di crescita economica in Italia.

I dati economici

Matteo Renzi, dall’aula del Senato durante il question time con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha presentato i dati negativi dell’Italia. Ha parlato di valori negativi di inflazione e Pil e di come i dazi pesino sulla crescita del Paese.

Critico anche sul famoso carrello tricolore, che non ha dato i segnali sperati sull’abbassamento dei prezzi al supermercato. Urso risponde ai dati, parlando di come l’Italia in realtà non stia affatto arretrando, ma al contrario si consolidi e cresca.

ANSA La file per la camera ardente di Giorgio Armani

Dice che a dimostrarlo sono i numeri: lo spread ridotto, il deficit sceso, i buoni risultati della Borsa di Milano negli ultimi tre anni e l’aumento degli investimenti esteri. Anche i dati su occupazione, potere d’acquisto e stipendi vengono messi al centro del discorso.

L’attacco su Giorgio Armani

Renzi, però, domanda anche un’altra cosa al ministro del Made in Italy, ovvero il motivo per il quale fosse assente alla camera ardente di Giorgio Armani. “E già che ci sono, visto che lei è il ministro del Made in Italy – domanda – ma lei sabato e domenica non aveva di meglio da fare che girare per convegni, andare a Cernobbio?”.

Insiste chiedendogli perché non avesse trovato un minuto per andare a omaggiare un grande italiano e simbolo del Made in Italy come Giorgio Armani. Ricorda al ministro che dalle sedi in cui si parlava di economia, la camera ardente dista appena 30 minuti.

E fa riferimento anche a un’altra grande assenza, quella di Giorgia Meloni. La domanda: “Parlate di Made in Italy e non era presente la presidente del Consiglio a omaggiare il più grande italiano simbolo del Made in Italy”.

La risposta di Urso

A quel punto Urso ha deciso di rispondere ai dati economici, ma non accenna allo stilista. Renzi quindi ha l’occasione di controbattere e non solo critica il modo in cui Urso ha dato le risposte sui dati economici, ovvero leggendo un fogliettino, ma ribatte anche su temi come la pressione fiscale al 43%, il fatto che l’Italia cresca ma meno di altri Paesi in Europa come la Spagna (che cresce sei volte di più) e anche sul fattore spread, che come ha spiegato Giorgetti non dipende direttamente da noi, ma dal fatto che Germania e Francia stanno facendo male.

Infine, attacca anche la sviolinata alla produzione industriale fatta poco prima da Urso, secondo cui l’80% degli imprenditori si sarebbero espressi a favore delle iniziative del governo Meloni. Renzi ricorda che su 29 mesi, per ben 27 la produzione industriale è stata negativa.

Torna anche sulla questione di Giorgio Armani, alla quale Urso non ha risposto. “Ho chiesto al ministro Urso se non si vergognava a non essere andato alla camera ardente di Giorgio Armani. O non ha capito la domanda o non ha saputo dare una risposta”, conclude.