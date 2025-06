Giorgio Biagioli morto in ospedale dopo un'operazione, l'attore aveva partecipato a The Voice Senior

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’attore Giorgio Biagioli è morto a 77 anni a Frascati. Dopo una lunga carriera nel cinema, Biagioli era diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione, nel 2020, al talent musicale The Voice Senior. In quell’occasione aveva cantato “Il mondo” di Jimmy Fontana. I funerali si sono tenuti a Montecassiano, in provincia di Macerata.

Giorgio Biagioli morto a Frascati

Giorgio Biagioli era ricoverato presso l’ospedale di Frascati, dove è morto in seguito a un intervento chirurgico.

Nato a Camerino, Biagioli aveva lavorato come insegnante di inglese, ma la sua grande passione per lo spettacolo lo ha portato a diventare attore, imitatore e cantante.

Giorgio Biagioli aveva partecipato a The Voice Senior, programma condotto da Antonella Clerici

La carriera da attore e la partecipazione a The Voice Senior

L’esordio nel mondo del cinema di Giorgio Biagioli risale al 1963, con un ruolo in Ercole sfida Sansone. Successivamente, ha preso parte ad altri film come Panni sporchi (1996), L’ombra del giorno (2022) e Elf me (2023) con Lillo e Greg. Il suo momento di grande popolarità risale al 2020, quando aveva cantato “Il mondo” nella trasmissione The Voice Senior condotta da Antonella Clerici.

Anche in quell’occasione Giorgio Biagioli si era esibito indossando un cappello da marinaio, che lui aveva definito il suo portafortuna. Lo stesso berretto lo distingueva durante le performance nello storico locale di Senigallia Shalimar, dove Biagioli era una vera e propria istituzione.

L’attore marchigiano era noto anche per le sue imitazioni di Elvis Presley e Alberto Sordi.

L’omaggio dei tanti amici di Giorgio Biagioli sui social

Sui social tanti amici gli hanno reso omaggio. Tra questi, Pino Gulizia che ha scritto: “Un pensiero speciale oggi a Giorgio Biagioli, amico con cui ho condiviso parecchie battaglie musicali che si è spento oggi a Roma. Ovunque tu sia Giorgio continua a cantare”.

Al messaggio ha risposto Umberto Biagioli, figlio dell’attore, annunciando i dettagli delle esequie e ricordando le “cantate infinite” che vedevano il padre protagonista allo Shalimar di Sinigallia.

I funerali si sono tenuti oggi pomeriggio, martedì 24 giugno, a Montecassiano (in provincia di Macerata) paese di origine di Giorgio Biagioli. In tanti, sui social, hanno dedicato un pensiero al cantante e attore scomparso nei giorni scorsi a Frascati dopo un intervento chirurgico.