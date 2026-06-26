Giorgio Costantini, l’intervista: “I Plustwo sono sopravvissuti al tempo: Melody era un flop, ora un successo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che inseguono il successo per una vita intera. E poi ci sono storie più strane, quasi beffarde, in cui è il successo a presentarsi quando ormai nessuno lo aspetta più. Parlare con Giorgio Costantini significa confrontarsi con una di queste storie. Una storia che attraversa oltre quarant’anni di musica italiana senza mai seguire il percorso più semplice. Perché i Plustwo non appartengono alla categoria delle meteore né a quella dei fenomeni costruiti a tavolino. Sono piuttosto il racconto di un’intuizione artistica rimasta in sospeso per decenni, di una canzone che sembrava destinata a scomparire e che invece ha trovato il proprio tempo molti anni dopo. Quando nel 1983 nasceva Melody, nessuno avrebbe immaginato che quel brano, accolto allora con un’indifferenza quasi dolorosa, sarebbe diventato quarant’anni più tardi un fenomeno globale capace di superare il miliardo e mezzo di visualizzazioni su TikTok e di conquistare una generazione che non era nemmeno nata quando quelle note furono registrate. Eppure è accaduto. Ma ridurre questa storia a una favola social sarebbe un errore. Dietro i numeri ci sono le persone. C’è un musicista cresciuto tra Venezia e Roma lontano dai percorsi accademici tradizionali, formato dall’autodidattica, dalla curiosità e da una passione quasi ossessiva per i sintetizzatori e l’elettronica. C’è un professionista che negli anni ha lavorato accanto a nomi come Renato Zero, Fiorella Mannoia e Michele Zarrillo. E c’è soprattutto un uomo che non ha mai smesso di fare musica, nemmeno quando il progetto che aveva contribuito a creare sembrava appartenere definitivamente al passato. Forse è proprio questo il motivo per cui il nuovo singolo dei Plustwo & Belen Thomas si intitola Survivor. Perché prima ancora di essere una canzone, è una parola che racconta una condizione esistenziale. Sopravvivere al tempo. Sopravvivere ai cambiamenti dell’industria musicale. Sopravvivere alle aspettative deluse, alle occasioni mancate, alle stagioni che sembrano chiudersi per sempre. Durante quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Giorgio Costantini parla poco di nostalgia e molto di libertà. La libertà di chi non ha più bisogno di inseguire nulla. La libertà di chi può permettersi di guardare al passato senza restarne prigioniero. La libertà di chi ha imparato che alcune storie non seguono le scadenze che ci ostiniamo a imporre loro. Ne emerge il ritratto di un musicista che continua a interrogarsi sul proprio lavoro con la curiosità di un ragazzo e la consapevolezza di chi ha attraversato diverse epoche della musica senza perdere la voglia di sperimentare. Un uomo che parla di successo con cautela, di gavetta con gratitudine e di futuro con un entusiasmo che sorprende. In fondo, ascoltandolo, viene da pensare che il vero miracolo di questa vicenda non sia il ritorno inatteso di Melody. Il vero miracolo è aver conservato intatta, dopo oltre quarant’anni, la stessa fame creativa degli inizi.

Perché avete scelto proprio Survivor come singolo dopo il successo di Melody?

“È vero che oggi siamo qui soprattutto grazie a quanto accaduto con Melody, ma Survivor è un brano al quale siamo particolarmente legati e che rappresenta una parte importante del nostro percorso artistico. Ci auguriamo che possa essere riscoperto dalle nuove generazioni molto prima di quanto sia avvenuto per Melody. Non possiamo contare sul supporto di una grande casa discografica e sappiamo che questo limita inevitabilmente la visibilità del progetto, ma crediamo profondamente nel valore di questa canzone. La prima versione, interpretata da Mike Francis, entrò in classifica. In seguito arrivò quella realizzata con Belen Thomas, della quale curai personalmente l’arrangiamento nel 1989. Quel singolo raggiunse le posizioni di vertice delle classifiche e si classificò al terzo posto al Festivalbar. Tutti noi, in qualche modo, ruotavamo attorno a quel progetto, pur trattandosi formalmente di un lavoro solista di Belen Thomas. Per questo è stato il primo brano che abbiamo deciso di riproporre. C’era anche il desiderio di riappropriarci artisticamente di una canzone che, fino a oggi, era esistita soltanto nelle versioni pubblicate dalle case discografiche. Abbiamo adottato lo stesso approccio utilizzato per le produzioni più recenti: recuperare gli strumenti originali, le sonorità dell’epoca e le modalità esecutive e di registrazione di allora, per poi aggiornare il risultato con tecniche contemporanee. In questa nuova versione, la parte originariamente interpretata da Mike Francis è stata affidata a Sue Sadlow, pseudonimo di Marina Bianchi, sorella di Belen Thomas. Siamo molto soddisfatti dell’equilibrio che questa scelta vocale ha conferito al brano. C’è infine un aspetto simbolico che sentiamo particolarmente vicino: il titolo stesso, Survivor. Oggi ci rappresenta perfettamente. In fondo, siamo davvero dei sopravvissuti, ed è anche per questo che consideriamo questa canzone così nostra”.

In che senso?

“Credo che la storia stessa della nostra band rappresenti una testimonianza di resistenza e capacità di sopravvivenza. Quando penso ai Plustwo, penso a un progetto nato nel 1983 con Melody, un brano che all’epoca, nonostante gli sforzi promozionali, ottenne risultati molto modesti. Dal punto di vista commerciale si poteva tranquillamente parlare di un insuccesso. L’aspetto sorprendente è che quella storia non si è conclusa lì. Dopo molti anni, nei primi Duemila, il brano ha iniziato a essere riscoperto da DJ e collezionisti. Sono arrivate diverse ristampe in vinile, andate rapidamente esaurite. Poi, dopo il 2020, è accaduto qualcosa che nessuno avrebbe potuto prevedere: la scoperta da parte degli utenti di TikTok. Da quel momento il percorso della canzone è cambiato radicalmente. Siamo entrati nelle Spotify Viral Charts di numerosi Paesi e ad aprile abbiamo superato un miliardo e mezzo di visualizzazioni su TikTok attraverso i contenuti che utilizzavano il brano. Se penso al significato della parola survivor, credo che la nostra vicenda musicale incarni perfettamente quell’idea di resistenza nel tempo e di capacità di rinascere quando tutto sembrava ormai concluso”.

Un risultato di questo livello non vi ha mai fatto pensare di essere stati semplicemente in anticipo sui tempi?

“Mi piace pensare che possa essere stato così. Esiste però anche un’altra possibilità: che fossimo abbastanza ingenui da non preoccuparci di inserirci nei generi che in quel momento dominavano il mercato. Melody non era una classica canzone italo disco. Al suo interno convivevano influenze molto diverse: elementi provenienti dal progressive, suggestioni vocali ispirate ad artiste come Kate Bush, riferimenti al pop internazionale che ascoltavamo in quegli anni e, naturalmente, tutto il bagaglio musicale che ci accompagnava fin dall’inizio. Eravamo molto curiosi e ascoltavamo ogni genere di musica. Ci interessavano anche alcune sonorità provenienti dall’hip hop delle origini. Alla fine Melody è diventata una sorta di punto d’incontro fra tutte queste influenze. Non nacque da una strategia precisa, ma da un modo spontaneo di concepire la musica. Forse proprio questa mancanza di appartenenza a uno schema definito ha contribuito a renderla così particolare”.

Oggi gran parte del vostro pubblico ha tra i venti e i trent’anni. È un dato che la sorprende?

“Da un lato sì, perché quando si pensa a una canzone nata oltre quarant’anni fa si immagina spontaneamente un pubblico appartenente alla stessa generazione. Dall’altro, però, era anche un risultato che speravamo di ottenere. Quando abbiamo deciso di rilanciare il progetto, abbiamo compiuto un’operazione piuttosto particolare. Abbiamo utilizzato materiali d’epoca, montandoli però con un linguaggio contemporaneo. Abbiamo adottato volutamente tecniche molto vicine a quelle utilizzate oggi sui social, cercando di costruire un ponte tra due epoche. L’aspetto più curioso è che molte persone hanno interpretato il progetto al contrario. Pensavano che fossimo una giovane band contemporanea ispirata agli anni Ottanta. Questa percezione è stata talmente diffusa che diverse major internazionali ci hanno contattato convinte che fossimo ragazzi molto giovani. Ricordo che alcune etichette importanti, tra cui Atlantic Records e altre realtà di primo piano, ci scrissero per conoscere i nostri progetti futuri. Evidentemente non avevano compreso che quei brani erano stati registrati decenni prima. È stato un episodio che ci ha divertito, ma che allo stesso tempo ci ha confermato quanto quella musica riesca ancora a risultare attuale”.

Secondo lei, che cosa riesce a trasmettere oggi Melody a chi la scopre per la prima volta?

“È una domanda alla quale faccio fatica a dare una risposta definitiva. Se dovessi individuare un elemento, direi che ha avuto un ruolo importante l’introduzione del brano, con quelle voci accelerate che oggi vengono spesso definite chipmunk voices. Quel particolare è stato utilizzato in moltissimi contenuti creati soprattutto da ragazze molto giovani. Spesso il brano veniva associato a manga, cosplay, trasformazioni estetiche o situazioni narrative specifiche. Probabilmente si è creato un forte meccanismo di identificazione con quella generazione. Devo però ammettere che comprendere con precisione ciò che ha colpito milioni di persone non è semplice nemmeno per chi quella canzone l’ha scritta. Talvolta il successo segue percorsi che sfuggono perfino ai suoi autori”.

Come state vivendo questa sorta di seconda giovinezza artistica?

“Innanzitutto come una sorpresa. Nessuno immaginava che un progetto accantonato da così tanti anni potesse tornare improvvisamente al centro dell’attenzione. Nel frattempo, però, nessuno aveva smesso di fare musica. Tutti e quattro i componenti del gruppo hanno continuato a lavorare professionalmente nel settore, seppur in ambiti differenti. Ognuno ha portato avanti i propri progetti, le proprie collaborazioni e il proprio percorso artistico. Ciò che è accaduto grazie a Melody è stato soprattutto il ritrovarsi attorno a una storia comune. Non ci eravamo mai persi come amici, ma abbiamo ricominciato a condividere una direzione creativa. Questa nuova attenzione nei confronti del progetto ci ha dato l’energia per tornare al lavoro e immaginare nuove produzioni”.

Quali sono, invece, i vostri progetti per il futuro?

“Stiamo lavorando su più fronti. Da una parte c’è il recupero di materiale che esisteva soltanto sotto forma di idee o appunti, quelle che comunemente vengono definite ‘canzoni nel cassetto’. In alcuni casi non si trattava nemmeno di brani completi, ma di semplici intuizioni che non avevano mai trovato una forma definitiva. Dall’altra stiamo sviluppando musica completamente nuova, nata proprio negli anni successivi al rinnovato interesse per il progetto. L’aspetto più bello è che non abbiamo alcuna fretta. Forse l’insegnamento più singolare che abbiamo tratto dalla nostra storia è proprio questo: alcune vicende hanno bisogno del loro tempo. Il nostro percorso ha dimostrato di non seguire scadenze convenzionali e, per questo motivo, lavoriamo con grande libertà”.

US: Clarissa D'Avena

Avete detto di non voler riproporre il passato, ma tradurlo nel presente. Qual è la differenza?

“Per me è una distinzione fondamentale. Quando si cerca semplicemente di replicare il passato, il rischio è quasi sempre quello di ottenere una copia sbiadita dell’originale. Si finisce per imitare qualcosa che aveva senso in uno specifico contesto storico e che, riproposto identico, perde inevitabilmente parte della sua forza. Nel nostro caso il punto di partenza è diverso. Apparteniamo realmente a quel mondo. Quando entriamo in studio utilizziamo gli stessi strumenti, ricerchiamo gli stessi suoni e perfino quelle piccole imperfezioni che caratterizzavano le registrazioni degli anni Ottanta. Cerchiamo di recuperare quell’approccio fino alla fase centrale della produzione. A quel punto entra però in gioco il presente. Utilizziamo tecnologie moderne, tecniche di mixaggio contemporanee e tutti gli strumenti che oggi consentono di ottenere una resa sonora più ricca ed efficace. L’obiettivo è preservare il cuore e l’identità di quella musica, facendoli dialogare con gli standard d’ascolto contemporanei”.

Oggi è più difficile fare musica o farla arrivare al pubblico?

“Fare musica, paradossalmente, è diventato molto più semplice. Oggi un computer può contenere l’equivalente di uno studio professionale. Esistono emulazioni straordinarie di strumenti storici e chi ama la tecnologia può lavorare con una quantità di risorse che negli anni Ottanta sarebbe stata impensabile. La vera difficoltà si è spostata altrove. Oggi il problema non è produrre musica, ma riuscire a emergere. Viviamo in un’epoca in cui ogni settimana vengono pubblicate migliaia di nuove canzoni. Per un artista è diventato fondamentale attirare l’attenzione sul proprio lavoro, utilizzare i social, comunicare e raccontare la propria identità. È probabilmente questa la sfida più complessa dell’industria musicale contemporanea”.

Se potesse parlare con il Giorgio che fondò i Plustwo nei primi anni Ottanta, che cosa gli direbbe?

“La verità è che avrei ben poco da rimproverargli o da correggere. Guardando al mio percorso, mi considero fortunato e soddisfatto. Nel corso degli anni ho avuto l’opportunità di lavorare accanto ad artisti importanti come Renato Zero, Fiorella Mannoia e Michele Zarrillo. Ho portato la mia musica e le mie composizioni pianistiche anche in contesti internazionali. Nel complesso, ho la sensazione di aver valorizzato le opportunità che mi si sono presentate e di aver messo a frutto le mie capacità. Per questo motivo faccio fatica a immaginare consigli da rivolgere a quel ragazzo. Piuttosto, mi viene spontaneo riflettere su quali suggerimenti darei a un giovane che oggi decide di intraprendere questa professione”.

Quale sarebbe il primo consiglio?

“Direi di avere molta pazienza. E probabilmente suggerirei anche di non escludere un piano B. Non perché non si debba credere nei propri sogni, ma perché il settore sta attraversando trasformazioni molto profonde. L’intelligenza artificiale, la riduzione dei costi di produzione e la facilità con cui oggi si possono realizzare contenuti musicali stanno aumentando enormemente la quantità di musica disponibile. In un contesto simile, costruire una carriera stabile come autore o compositore è diventato più complesso rispetto agli anni Ottanta”.

In quale ambiente è cresciuto musicalmente, tra Venezia e Roma?

“Sono cresciuto piuttosto lontano dai percorsi accademici tradizionali. In quegli anni, l’accesso a determinate istituzioni formative era riservato soprattutto a chi aveva seguito un percorso ben definito fin dall’infanzia. La mia formazione, invece, è stata più spontanea e indipendente. Ho imparato suonando nelle band, studiando da autodidatta e coltivando una forte passione per l’elettronica e i sintetizzatori. In quel periodo stavano arrivando sul mercato strumenti rivoluzionari: batterie elettroniche, sequencer e sistemi di programmazione che aprivano possibilità del tutto nuove. Era un mondo affascinante, anche perché la formazione musicale tradizionale non aveva ancora sviluppato percorsi specifici dedicati a queste tecnologie. Gran parte di ciò che imparavamo nasceva dalla sperimentazione diretta”.

Quando ha capito che la musica sarebbe diventata una componente centrale della sua vita?

“Non c’è stato un momento preciso. La musica ha occupato un ruolo centrale fin dall’inizio. La vera domanda non era quanto fosse importante, ma se sarei riuscito a trasformarla nella mia professione. È stato questo il pensiero che mi ha accompagnato durante gli anni della formazione. Entrare in una rete professionale, trovare il proprio spazio e riuscire a vivere di musica non è mai stato semplice. È questa la sfida che ho percepito con maggiore intensità”.

Nietzsche sosteneva che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Quale caos abitava Giorgio?

“Credo un’inquietudine esistenziale, come accade a molte persone che sentono il bisogno di esprimersi attraverso l’arte. Sono convinto che la creatività non nasca dalla serenità assoluta. Nasce da movimenti interiori più profondi, da inquietudini, esperienze vissute intensamente e, talvolta, anche da conflitti interiori. La musica, in questo senso, possiede qualcosa di unico. Riesce a trasmettere emozioni che spesso sfuggono alle parole. Se un brano può commuovere un bambino che non comprende il testo o che ascolta una lingua diversa dalla propria, significa che nella musica esiste una forma di comunicazione più profonda. Ed è probabilmente lì che affondano le radici della creatività”.

Come ha vissuto gli anni di inattività dei Plustwo?

“A dire il vero, non li abbiamo mai percepiti come un vero periodo di inattività. Quegli anni sono stati ricchi di altri progetti musicali e di numerose collaborazioni reciproche. Abbiamo continuato a lavorare insieme in forme diverse: talvolta in progetti paralleli, talvolta attraverso percorsi individuali. Con Belen Thomas, ad esempio, abbiamo condiviso una parte significativa del lavoro anche durante la sua carriera solista. Per questo non ho mai avvertito una vera frattura. È stato piuttosto un periodo in cui amicizia e collaborazione hanno assunto forme differenti”.

Mai pensato di abbandonare la musica?

“No, mai. Non mi è mai capitato. Al contrario, ogni tanto mi domando quale strada avrei intrapreso se non fossi diventato musicista. È una riflessione che continua a incuriosirmi. Probabilmente mi sarei orientato verso l’ingegneria, l’elettronica o l’informatica, discipline che mi hanno sempre appassionato. Si tratta però di semplici ipotesi. Nella realtà non ho mai preso seriamente in considerazione l’idea di lasciare la musica, che ha sempre rappresentato una parte essenziale della mia vita”.

I Plustwo nascono e si sviluppano in un contesto completamente diverso da quello attuale. Che atmosfera si respirava allora? Era davvero un’altra epoca?

“Dal mio punto di vista sì. Si respirava un clima più genuino. C’era una certa ingenuità, ma l’ho sempre considerata una qualità più che un limite. Venivamo da anni musicalmente molto intensi. Alle nostre spalle c’era l’esperienza del progressive, un genere che aveva esplorato strutture estremamente complesse e lasciato un’impronta profonda. Gli anni Ottanta rappresentarono invece una stagione di maggiore leggerezza, sia sul piano sociale sia su quello musicale. Per noi era come vivere un sogno. Probabilmente lo facevamo con una dose di inconsapevolezza, ma proprio quella leggerezza ci permetteva di creare senza il peso delle responsabilità che spesso accompagnano il lavoro artistico. Quando si è molto giovani, non ci si interroga continuamente sul successo o sull’insuccesso di ciò che si sta realizzando: lo si fa e basta. E quella libertà, talvolta, è un privilegio straordinario”.

Se dovesse individuare il contributo dei Plustwo alla scena musicale, quale sarebbe?

“Se guardo esclusivamente agli anni Ottanta, devo essere sincero: il nostro contributo fu marginale rispetto alle grandi produzioni italo disco che dominavano il mercato internazionale. Non siamo stati una realtà capace di incidere profondamente in quel momento storico. Tuttavia, credo che la prospettiva sia cambiata negli anni successivi. La vera sorpresa è arrivata molto tempo dopo, quando intorno al 2015 abbiamo iniziato a ricevere telefonate e richieste dagli Stati Uniti da parte di DJ e collezionisti desiderosi di conoscerci e di farci autografare i nostri vinili. Erano persone che portavano quei dischi nei loro tour in tutto il mondo. In quel momento abbiamo compreso di aver creato qualcosa che aveva lasciato una traccia. Forse non era stato compreso al momento della pubblicazione, forse era stato penalizzato da alcune dinamiche dell’industria discografica dell’epoca, ma evidentemente possedeva un valore che il tempo ha saputo riconoscere”.

Dopo una storia così lunga, che cosa la emoziona ancora quando entra in studio?

“Più passano gli anni, più mi emoziona la libertà. Una libertà che oggi deriva soprattutto dalla tecnologia. Gli strumenti a nostra disposizione, le possibilità espressive e i mezzi produttivi sono enormemente superiori rispetto a quelli degli esordi. Un tempo eravamo legati a una casa discografica, a un budget e a una serie di figure professionali che inevitabilmente influenzavano il percorso creativo. C’erano produttori, tecnici del suono e strutture organizzative con cui era spesso necessario trovare un punto di equilibrio. Oggi un artista può essere produttore di sé stesso. Può realizzare con maggiore autonomia ciò che immagina e condividere in modo diretto la propria visione. È una possibilità che continua ad affascinarmi e a darmi entusiasmo”.

C’è mai stato qualcuno che abbia cercato di limitare la vostra libertà creativa?

“Fortunatamente no, ed è uno degli aspetti per i quali provo maggiore gratitudine. Anzi, mi è capitato più spesso il contrario. Ho incontrato persone che hanno difeso il nostro lavoro davanti a produttori o case discografiche, dimostrando fiducia nelle nostre idee. Probabilmente era il segnale che la nostra identità artistica veniva percepita come autentica. Detto questo, lavorando nel corso degli anni accanto a grandi produttori e a numerosi artisti, ho avuto occasione di osservare anche situazioni molto diverse. Ho visto che cosa significhi confrontarsi con personalità particolarmente autoritarie e quanto possa essere difficile difendere un’intuizione creativa. Per questo comprendo perfettamente i racconti di artisti che, almeno inizialmente, non sono stati compresi”.

Che tipo di eredità vorrebbe lasciare, non soltanto come musicista ma anche come uomo?

“In un mondo che corre sempre più velocemente, è difficile ragionare sul concetto di eredità nel senso tradizionale del termine. Quando pensiamo ai grandi compositori del passato, vediamo opere che hanno attraversato i secoli. Oggi tutto appare più rapido, più fragile e maggiormente esposto al cambiamento. Quello che mi auguro è semplicemente di continuare a realizzare musica capace di parlare anche alle nuove generazioni. È forse l’unica forma di eredità nella quale mi riconosco davvero: creare qualcosa che possa ancora entrare in sintonia con chi ascolta, indipendentemente dal tempo che passa”.

Qual è stato il sacrificio più grande che questo percorso le ha richiesto?

“Credo il nomadismo. Fare musica significa spesso rinunciare a radici stabili. E non si tratta soltanto di una questione geografica, ma anche affettiva. Ci sono stati anni in cui il lavoro occupava praticamente ogni spazio disponibile. Non esistono orari definiti: un’idea può arrivare durante un viaggio, alla guida o nel cuore della notte. Può capitare di svegliarsi all’improvviso per annotare un’intuizione prima che svanisca. Tutto questo comporta inevitabilmente delle rinunce. Sono però ampiamente compensate dal privilegio di svolgere un’attività che considero straordinaria”.

Il lavoro ha quindi influenzato anche la sua vita privata?

“Senza dubbio. Ci sono stati almeno quindici anni durante i quali trascorrevo raramente periodi sufficientemente lunghi nello stesso luogo. Una condizione del genere rende difficile costruire relazioni stabili e dedicare ai legami personali l’attenzione che meritano. A un certo punto si arriva inevitabilmente a fare un bilancio. Ci si chiede se sia il momento di rallentare, di investire più energie negli affetti, nella famiglia e nella costruzione di una dimensione personale più equilibrata. Sono scelte con cui, prima o poi, chi vive di musica si trova a confrontarsi”.

Le persone che le stavano accanto hanno sempre compreso le sue aspirazioni?

“No, tutt’altro. Provengo da una famiglia nella quale non c’erano musicisti e per i miei genitori era difficile comprendere fino in fondo questa professione. Ricordo che, ogni volta che terminava un tour o una trasmissione televisiva alla quale avevo collaborato, avevano quasi l’impressione che fossi rimasto senza lavoro. Erano cresciuti nella cultura del posto fisso e il nostro mestiere appariva ai loro occhi qualcosa di difficile da interpretare. Con il passare degli anni, vedendo i risultati raggiunti e notandomi più spesso in televisione che a casa, hanno compreso che era possibile fare della musica una professione a tempo pieno”.

Se dovesse individuare gli elementi che le hanno permesso di durare così a lungo, dall’ambizione al talento, dal caso alla fortuna, quali sceglierebbe?

“Probabilmente tutti quelli che ha citato. Sul talento preferisco non esprimermi, perché non spetta a me giudicarlo. Posso soltanto osservare ciò che il percorso professionale ha prodotto nel tempo. Per quanto riguarda disciplina, costanza, determinazione e dedizione, credo abbiano avuto un ruolo decisivo. Esiste però un’altra componente che spesso viene sottovalutata: la fortuna. Una carriera assomiglia molto a una partita a scacchi. All’inizio è impossibile prevederne gli sviluppi. Non dipende soltanto dalle nostre mosse, ma anche da quelle di tutti gli altri pezzi presenti sulla scacchiera. Esistono fattori che sfuggono al nostro controllo e che inevitabilmente influenzano il risultato finale. Possiamo chiamarli fortuna, caso o destino, ma esistono”.

Restando nella metafora degli scacchi, qual è stato il suo ‘scacco al re’?

“Gli episodi in cui le aspettative sono state disattese. In questo mestiere si vive spesso nell’attesa di qualcosa: un provino, un progetto, una collaborazione, un’opportunità che sembra a portata di mano. Si cerca sempre di tenere sotto controllo le aspettative, sapendo che i no sono generalmente più numerosi dei sì. Posso raccontare un episodio molto concreto. Due anni fa ricevetti una comunicazione che annunciava l’inserimento di Melody nella colonna sonora di Good Fortune, un film con Keanu Reeves. Firmammo i contratti e tutto sembrava ormai definito. Successivamente arrivarono gli scioperi che bloccarono numerose produzioni cinematografiche statunitensi e il film subì ritardi significativi. Nel corso di quei due anni cambiarono molte circostanze. Le scene furono girate utilizzando la nostra musica, ma durante il montaggio finale il brano venne sostituito. Dopo due anni di attesa, scoprire di non essere presenti nella versione definitiva del film fu una delusione importante. Ecco, quello è stato certamente uno di quegli ‘scacchi al re’ che, di tanto in tanto, la vita professionale riserva”.

Quanto conta, dal suo punto di vista, la gavetta nella formazione di un artista?

“Per me vale dieci su dieci. La gavetta è fondamentale perché rappresenta la rincorsa prima del salto. È il periodo in cui si costruiscono gli strumenti necessari per affrontare tutto ciò che verrà dopo. Oggi assistiamo spesso a successi rapidissimi che mettono in difficoltà chi li vive al primo rallentamento. In un’epoca in cui la popolarità può nascere e svanire nell’arco di pochi anni, essere preparati anche dal punto di vista psicologico diventa essenziale. La gavetta insegna a gestire tanto il successo quanto l’insuccesso. Abitua alle difficoltà, rafforza la resilienza e aiuta a mantenere quell’equilibrio che altrimenti rischierebbe di venire meno”.

Che cos’è, per lei, il successo?

“Se parliamo di un successo capace di attraversare i decenni, è una domanda che piacerebbe rivolgere ad artisti come Vasco Rossi o Eros Ramazzotti. Quello che ho conosciuto è una forma diversa di successo: la soddisfazione per un grande concerto, per una produzione riuscita o per una canzone come Melody che, all’improvviso, trova il proprio pubblico. In quei momenti si prova un entusiasmo straordinario. È una sensazione intensa e profondamente gratificante. Credo però che il successo vada vissuto con equilibrio. Un po’ come un buon bicchiere di vino: può regalare una piacevole euforia, ma se diventa una condizione permanente rischia di alterare la percezione della realtà. Per come l’ho sperimentato, il successo è qualcosa che apprezzo proprio perché arriva a fasi alterne. Non so se mi sentirei davvero a mio agio in una condizione di esposizione costante, anche per il livello di pressione e di responsabilità che comporta”.