Giorgio Faletti e il tumore, rivelazione della moglie sull'amicizia con Iacchetti, De Gregori e Branduardi

Roberta Bellesini ha ricordato in una lunga intervista Giorgio Faletti, scomparso a causa di un tumore ai polmoni nel 2014. La moglie dello scrittore ha ricordato i loro primi incontri, la malattia e i molti amici, tra cui Enzo Iacchetti, Francesco De Gregori e Angelo Branduardi.

Roberta Bellesini ricorda il marito Giorgio Faletti

La moglie dello scrittore Giorgio Faletti, Roberta Bellesini, ha ricordato in una lunga intervista al Corriere della Sera il marito, partendo dai loro primi incontri e dall’inizio del loro rapporto:

Lui era un personaggio famoso, più grande di me di 20 anni. Mamma ne aveva uno meno di lui. Preoccupata, mi disse: “Fossi in te ci andrei con i piedi di piombo.”

IPA Faletti e la moglie

Ha poi ricordato il momento della scoperta del tumore: “Soffriva di ernia del disco. Durante una risonanza di controllo, trovarono una metastasi: tumore al polmone. Andammo a Los Angeles per le cure, erano terapie avanzate. Non era arrabbiato con la vita. E nemmeno triste. Nonostante tutto è stato un bel periodo.”

L’amicizia con De Gregori e Branduardi

Bellesini ha poi ricordato il rapporto con Francesco De Gregori: “Erano amici, c’era stima e affetto. Ricordo una sera a cena a casa di Francesco, con la moglie Chicca. Cucinò lui, era bravissimo.”

Un altro cantautore con cui Faletti aveva un rapporto speciale era Angelo Branduardi, che nel 2019 aveva ricordato la prima volta in cui lo sentì parlare del suo romanzo di maggior successo, Io uccido:

Venne da me, a pranzo, a raccontarmi il romanzo che aveva scritto. Era Io uccido, e tutti sappiamo lo strepitoso successo che ha avuto. Da quel momento, prima che uscisse un libro, me lo veniva a raccontare. Era diventata una bellissima abitudine, interrotta, purtroppo, con la sua morte.

L’amicizia con Enzo Iacchetti

Tra gli amici citati da Roberta Bellesini c’è anche Enzo Iacchetti, che ha di recente ricordato il suo rapporto con Faletti in un’intervista:

Gli ho sempre invidiato questa particolarità di saper scrivere tutto. Comicità, musica, canzoni. Lo invidiavo molto ma ero felice del suo successo.

Iacchetti ha poi concluso: “Era un ragazzo che piaceva tanto alle donne. E anche lì l’ho invidiato. Ma quando faceva un libro, era sempre un successo, il suo talento era irraggiungibile.”

La morte di Giorgio Faletti

Come ricordato anche dalla moglie, Giorgio Faletti è morto improvvisamente nel 2014, dopo la scoperta di alcune metastasi di un tumore ai polmoni.

Subito dopo la scoperta del tumore si recò negli Stati Uniti, a Los Angeles, per farsi curare da un medico russo con alcuni metodi avanzati. Ma la terapia si rivelò inefficace.

Dopo pochi mesi, lui e la moglie decisero di tornare ad Asti, città natale dello scrittore. Faletti morì a 63 anni il 4 luglio del 2014.