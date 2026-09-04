Giorgio Imburgia, l’intervista allo stunt e attore: “L’Odissea di Nolan, un’esperienza incredibile”

C’è un momento, nella vita di alcune persone, in cui una passione smette di essere soltanto una passione. Non necessariamente diventa subito un lavoro, e ancora meno una certezza. Semplicemente comincia a occupare uno spazio diverso. Chiede tempo, condiziona le scelte, modifica le priorità. E soprattutto pone una domanda alla quale, prima o poi, bisogna decidere se rispondere: fin dove sono disposto a seguirla? Giorgio Imburgia, 27 anni, quella risposta la sta ancora costruendo. Il cinema, nella sua vita, non è arrivato seguendo una traiettoria ordinata. Non c’è il racconto del bambino che aveva già deciso cosa sarebbe diventato, né quello di una strada preparata fin dall’inizio attraverso studi specifici e tappe programmate. C’è piuttosto una successione di occasioni che, a forza di ripetersi e diventare sempre più importanti, hanno cominciato ad assomigliare meno al caso e più a una possibilità. Ed è probabilmente questa la prospettiva più interessante dalla quale guardare oggi il suo percorso. Perché esiste una differenza sottile ma decisiva tra trovarsi per caso dentro qualcosa e, a un certo punto, scegliere consapevolmente di provare a restarci. Giorgio Imburgia sembra trovarsi esattamente lì, in quella terra di mezzo nella quale non si può ancora parlare di un punto d’arrivo, ma sarebbe altrettanto ingeneroso continuare a considerare tutto ciò che è accaduto come una semplice parentesi. Negli ultimi anni i set sono diventati una presenza sempre più concreta nella sua vita. Produzioni italiane e internazionali, figurazioni, stunt, fino alle prime battute. Esperienze diverse che gli hanno permesso, come racconta in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, di osservare il cinema da un punto di vista particolare: non quello di chi lo contempla da lontano, ma quello di chi ne scopre progressivamente il funzionamento dall’interno, partendo dai margini dell’inquadratura e provando, un passo alla volta, ad avvicinarsi al suo centro. In questo percorso Odissea di Christopher Nolan rappresenta inevitabilmente uno spartiacque. Non soltanto per le dimensioni del progetto o per il peso dei nomi coinvolti, ma perché esperienze del genere hanno il potere di cambiare la misura con cui si giudicano anche le proprie ambizioni. Dopo aver visto da vicino una macchina produttiva di quel livello, dopo essersi misurati con le sue richieste e aver scoperto di riuscire a starci dentro, diventa più difficile considerare certe aspirazioni soltanto fantasie. È qui, però, che il racconto di Giorgio Imburgia diventa più interessante del semplice fascino esercitato dai grandi set e dai grandi registi. Perché dietro l’eccezionalità del cinema rimane la normalità di una vita che deve fare i conti con le conseguenze di una scelta. C’è l’entusiasmo di quando arriva una chiamata e c’è il silenzio tra un progetto e l’altro. C’è la soddisfazione di essere scelti e la necessità di imparare ad accettare i no. C’è un corpo da allenare, ci sono competenze da costruire e ce ne sono altre ancora da acquisire. E soprattutto c’è la precarietà di un mestiere nel quale quello che hai fatto ieri può aprirti una porta, ma difficilmente garantisce che quella successiva si aprirà domani. A ventisette anni, Giorgio Imburgia sembra avere scelto di concedersi il diritto di scoprirlo. Non racconta il proprio percorso con la sicurezza di chi conosce già il finale. Al contrario, lo definisce una scommessa. Ed è forse la parola più corretta, perché una scommessa contiene contemporaneamente ambizione e possibilità di fallimento. Per farla bisogna credere abbastanza in qualcosa da rischiare, senza avere la presunzione di considerare il risultato già scritto. C’è poi un elemento del suo carattere che aiuta a comprendere perché questa strada, inizialmente imprevista, abbia trovato terreno fertile. Giorgio Imburgia ha una predisposizione quasi istintiva verso ciò che ancora non conosce. Gli piace mettersi alla prova, cercare esperienze nuove, accettare una sfida prima ancora di avere avuto il tempo di costruirsi tutte le ragioni per rifiutarla. Per un periodo gli amici lo chiamavano “Yes Man”. Dietro la battuta c’è forse una caratteristica decisiva: la disponibilità a esporsi all’imprevisto. Nel cinema, dove il controllo sul proprio futuro è spesso limitato, può essere una qualità preziosa. A patto che al sì seguano disciplina, preparazione e capacità di sopportare l’attesa. È anche per questo che sarebbe sbagliato ridurre Giorgio Imburgia a una sola esperienza, per quanto importante. Il punto non è soltanto essere stato sul set di Nolan. Il punto è capire cosa succede dopo, quando un’esperienza straordinaria finisce e bisogna decidere che significato darle. Se conservarla come il ricordo irripetibile di qualcosa che è successo oppure utilizzarla come una conferma che vale la pena provare ad andare più avanti. Giorgio Imburgia ha scelto la seconda possibilità. Il resto, per adesso, non lo conosce nemmeno lui. Ed è proprio questa assenza di un finale già scritto a rendere interessante incontrarlo oggi: nel momento esatto in cui il cinema ha smesso di essere soltanto qualcosa che ama, ma non è ancora diventato qualcosa che può permettersi di dare per scontato.

Lei ha lavorato sul set di Odissea di Christopher Nolan. Che tipo di esperienza è stata a livello professionale?

“Un’esperienza davvero fuori dal comune, perché era la prima volta che mi trovavo sul set di un colossal internazionale e, soprattutto, che venivo gestito direttamente dagli americani insieme ai miei colleghi. Ci siamo presentati come stunt, come ‘special action extra’, quindi l’organizzazione del nostro lavoro dipendeva direttamente da loro: anche le comunicazioni che ricevevamo sul set provenivano dallo stunt coordinator e dai suoi assistenti. Per me ha rappresentato una differenza notevole rispetto alle esperienze precedenti, perché sugli altri set ero sempre stato gestito da italiani. Anche la selezione per il nostro ruolo è stata effettuata dagli americani. Inizialmente, per la figura del rematore, cioè uno dei componenti dell’equipaggio di Ulisse, era previsto un numero molto più alto di italiani: avremmo dovuto essere circa cento. Poi sono intervenuti alcuni cambiamenti, legati anche a un accordo con la Film Commission inglese e al coinvolgimento di un’altra agenzia, e alla fine si è passati da cento persone a venti. Essere riuscito a rientrare tra quei venti italiani scelti per il ruolo è stato quasi surreale”.

Ha parlato di una gestione molto diversa rispetto a quella dei set italiani. Che cosa cambiava concretamente lavorando con gli americani?

“Personalmente sentivo molta pressione, anche perché continuavamo ad avere una componente italiana per tutto ciò che riguardava soprattutto gli aspetti contrattuali. Per un determinato periodo eravamo sotto Wildside, quindi i contratti e l’intera parte amministrativa venivano gestiti dagli italiani. Per quanto riguardava, invece, il lavoro vero e proprio sul set, la sensazione era differente. Considerata l’importanza del progetto, ci aspettavamo una pressione enorme. Pensavamo che le richieste sarebbero state particolarmente impegnative proprio perché stavamo lavorando a una produzione di quel livello. In realtà, il principio fondamentale era molto semplice: bisogna portare a termine la giornata. Se lavori bene, svolgi il tuo compito e ti comporti in maniera professionale, non ci sono problemi. Naturalmente lo stress esiste anche lì, perché un set di quelle dimensioni non può non essere impegnativo, ma viene gestito molto bene. Ed è proprio il modo in cui viene amministrata quella pressione a permettere a tutti di lavorare e rendere al meglio. Non si avverte necessariamente lo stesso tipo di tensione che, talvolta, può capitare di sperimentare su un set italiano”.

Con il senno di poi, qual è stata la fatica maggiore che ha affrontato durante le riprese?

“Ho 27 anni e, quando ho girato il film, ne avevo 26. C’erano talmente tanta adrenalina e tanta passione per quello che stavo facendo che, mentre vivevo quell’esperienza, quasi non percepivo la stanchezza. Naturalmente ci sono state giornate molto dure. In Scozia, per esempio, arrivavamo a lavorare anche diciassette ore al giorno, tutti i giorni. È evidente che, a livello fisico, il corpo ne risentisse. Tuttavia, quello che stavamo facendo era talmente bello che, in quel momento, la fatica passava quasi in secondo piano. Se penso alla giornata probabilmente più dura dal punto di vista fisico, mi viene in mente quella trascorsa al largo di Lipari. Siamo rimasti quattordici ore in mare, sotto il sole, e alla fine ho avuto un’insolazione perché fisicamente ero arrivato al limite. Anche quello, però, era in qualche modo una conseguenza inevitabile dell’intensità del lavoro. Erano giornate estremamente impegnative, ma l’adrenalina e l’entusiasmo erano così forti da far quasi dimenticare la stanchezza”.

Lei ha seguito il film in diverse location, quindi…

“Il nostro ruolo era quello dei rematori ed era una parte da stunt. Siamo stati scelti in venti e, da quel momento, abbiamo seguito praticamente l’intero percorso delle riprese. A marzo siamo partiti per la Grecia, dove abbiamo partecipato al bootcamp. Ci hanno insegnato realmente a remare su queste enormi navi di legno, perché sarebbe stato effettivamente il nostro compito nel film. Non si trattava semplicemente di stare a bordo e fingere: dovevamo imparare a farlo davvero. Da lì abbiamo seguito diverse tappe. Abbiamo girato in Grecia, poi a Favignana, alle Eolie e successivamente in Scozia. Lì abbiamo anche combattuto, quindi il nostro ruolo non si limitava alle scene in mare o alla parte dei rematori. È stato un percorso molto lungo e, di fatto, abbiamo seguito quasi tutto il film. Le uniche parti nelle quali non siamo stati coinvolti sono state quelle realizzate in Marocco e in Islanda. Le riprese in Marocco hanno preceduto quelle in Grecia, mentre in Islanda hanno girato nel mezzo del percorso, a giugno, prima della Scozia. A eccezione di queste due location, siamo stati praticamente ovunque, proprio perché interpretavamo i compagni di Ulisse e dovevamo quindi seguire il viaggio del protagonista e del suo equipaggio. In Marocco, per esempio, hanno girato la parte di Calipso e anche l’assalto a Troia. In quel caso hanno impiegato persone del posto, comparse e stunt locali, perché aveva naturalmente più senso organizzare quella parte della produzione coinvolgendo professionisti che si trovavano già sul territorio. Per tutto il resto, invece, abbiamo seguito il percorso del film”.

Dopo tutti questi mesi e le esperienze vissute, qual è il ricordo più bello che porta con sé a livello personale?

“Ce ne sono davvero tanti. Avendo lavorato per così tanti mesi e attraversato numerose location, ho accumulato moltissimi ricordi e aneddoti. Un momento che sicuramente non dimenticherò mai è il privilegio di essere stato diretto personalmente da Christopher Nolan a Favignana. Non è un’opportunità che capita normalmente, perché un regista di quel livello si interfaccia in maniera diretta soprattutto con gli attori principali, mentre per tutti gli altri le indicazioni passano generalmente attraverso gli assistenti e una precisa catena di collaboratori. Quel giorno eravamo sul pontile di Cala Rossa e stavamo girando una delle scene finali del film. In quella specifica giornata interpretavo una guardia imperiale. A un certo punto continuavo ad avanzare lungo il pontile finché mi hanno detto: ‘Ok, fermati qui’. Mi sono fermato e mi sono ritrovato davanti Nolan, Tom Holland e il direttore della fotografia: erano tutti a circa due metri e mezzo da me. Nella scena c’era un momento in cui dovevamo battere i bastoni seguendo un determinato ritmo. A un certo punto Nolan si è girato verso di me e mi ha fatto capire che avrei dovuto seguire direttamente il tempo che mi avrebbe dato lui. È stato quindi Nolan in persona a dirigermi, scandendo il ritmo con cui dovevo battere il bastone, mentre tutti gli altri soldati avrebbero dovuto seguire me. È stato davvero un momento incredibile”.

Molte persone che hanno lavorato come comparse descrivono Nolan come una figura quasi inavvicinabile sul set. Lei, invece, ha ricevuto addirittura un’indicazione diretta. Ci sono stati altri momenti in cui ha avuto un contatto così ravvicinato con lui?

“Sì, infatti quello di Favignana è uno dei ricordi più forti, ma ce ne sono anche altri. Per esempio, durante le riprese della parte dei Lestrigoni in Scozia, alcuni di noi sono stati selezionati per salire su quella che chiamavamo la famosa ‘terza barca’, cioè l’imbarcazione che, nella scena, sarebbe stata distrutta dai Lestrigoni e poi capovolta. Ero a bordo di quella barca, mentre Nolan e Hoyte van Hoytema si trovavano su un’altra imbarcazione e ci riprendevano da lì. Anche quella è stata un’esperienza fantastica, perché si trattava di una scena molto fisica: dovevamo correre, salire sulla barca e cominciare a combattere contro questi giganti. A un certo punto, i Lestrigoni distruggevano materialmente l’imbarcazione davanti a noi. Non si trattava di un effetto che sarebbe stato aggiunto successivamente: un lato della nave era stato costruito appositamente in maniera più fragile affinché potesse essere distrutto durante la scena. Al termine di ogni take, quella parte veniva ricostruita per consentirci di ripetere tutto da capo. A ogni ciak, quindi, distruggevano realmente quel lato della barca, poi lo ricostruivano e ricominciavamo a combattere cercando di sopravvivere, naturalmente invano, perché era ciò che prevedeva la scena. Alla fine di quella giornata è passato Nolan. Un collega italiano e io stavamo scendendo dalla barca ed eravamo felicissimi per quello che avevamo appena fatto. Ci ha guardati e ci ha detto: ‘Nice, guys’. In quel momento siamo tornati due bambini. L’aspetto divertente è che il mio collega ha 53 anni, ma non aveva alcuna importanza: per l’emozione siamo diventati entrambi bambini. È stata una gioia immensa”.

Quella con Odissea, però, non è stata la sua prima esperienza sul set. Come è iniziato il suo percorso?

“La mia prima esperienza risale al 2022. In quel periodo lavoravo in ufficio e, verso ottobre, se non ricordo male, uscì un casting per cercare delle comparse per una serie che sarebbe stata girata qui a Palermo. Fu mia madre a dirmi: ‘Perché non provi?’. Ci ho pensato e mi sono chiesto: effettivamente, perché no? Ho sempre avuto una grande passione per il cinema, quindi alla fine mi sono presentato. Ho sostenuto un normale casting, con le fotografie, le domande di rito e tutto ciò che viene richiesto in quelle occasioni. Successivamente mi hanno chiamato e ho lavorato per alcune giornate ne I Leoni di Sicilia. È stata in assoluto la mia prima esperienza su un set. In seguito ho sostenuto un altro casting con un’agenzia diversa e ho partecipato a Il Gattopardo. Da lì, con il passare del tempo, sono state le stesse agenzie a cominciare a contattarmi quando si presentava un nuovo progetto. Il mio percorso è quindi iniziato quasi per caso, grazie a mia madre che mi suggerì di presentarmi a un casting. Da quel momento, un’opportunità ha portato alla successiva”.

Quando riceveva una chiamata e intuiva che poteva esserci un nuovo progetto, che cosa provava? Qual era il suo primo pensiero?

“Innanzitutto provavo soddisfazione per essere stato scelto. Subito dopo cominciavo a chiedermi di quale progetto si trattasse, quali avventure mi aspettassero e quali giornate avrei dovuto affrontare. In fondo era soprattutto questo. Quando sei a casa, squilla il telefono e riconosci il numero di una delle agenzie con cui lavori, sai che probabilmente stanno per proporti una nuova opportunità. Il sorriso arriva sempre, insieme alla speranza di riuscire a entrare nel progetto. Naturalmente non è sempre andata bene. Ho ricevuto anche molti no: non tutte le telefonate si sono trasformate in un lavoro e non tutti i provini hanno avuto un esito positivo. Con il tempo, inoltre, il mio percorso si è evoluto. Dalla semplice comparsa sono passato alla figurazione speciale e successivamente anche ai self tape, quindi a provini che dovevo registrare, inviare e attendere che venissero valutati. Per esempio, proprio il mese prima di Odissea, mi avevano proposto un piccolo ruolo in un film ed ero contentissimo. Ho inviato le fotografie e tutto il materiale che mi era stato richiesto, ma alla fine mi hanno comunicato che il regista aveva preferito un’altra persona. In quel momento, naturalmente, l’ho vissuto come un rifiuto. Oggi, invece, sono quasi grato per quel no, perché, se fosse andata diversamente, probabilmente non avrei partecipato a Odissea. A volte si chiude una porta e subito dopo si apre un’opportunità molto più grande”.

E nel caso di Odissea non è stato semplicemente chiamato: da quello che racconta, è stato lei a voler entrare a tutti i costi nel progetto. Come è successo?

“Sì, il mio arrivo sul set di Odissea è stato particolare proprio perché si è trattato di un’opportunità che ho cercato con grande determinazione. Avevano cominciato a circolare su Internet le prime indiscrezioni sul fatto che Nolan avrebbe girato a Favignana. È uno dei miei registi preferiti e, appena l’ho saputo, ho pensato: ‘Anche come comparsa, non mi interessa. Devo entrare in questo progetto, fosse anche soltanto per un giorno’. Avevo alcune amicizie a Favignana, quindi ho cominciato a informarmi su chi si stesse occupando dei casting. A un certo punto sono emersi alcuni nomi e ho scoperto che si trattava proprio delle prime persone con cui avevo lavorato ai tempi de I Leoni di Sicilia: Wildside, Ugo Polizzi e Lamberto Purpura. Ho deciso allora di scrivere direttamente a Lamberto su Instagram. Il messaggio risale al 3 febbraio. Gli ho scritto più o meno: ‘Ciao Lamberto, come va? Non so se ti ricordi di me, abbiamo lavorato insieme per I Leoni di Sicilia. Ho saputo che Ugo si sta occupando dei casting per le riprese a Favignana del film di Nolan. Volevo sapere se fosse effettivamente così e se ci fosse la possibilità di candidarmi come comparsa o figurazione, considerata anche la mia recente esperienza ne L’Abbaglio e in altre serie’. Nonostante il progetto fosse ancora avvolto da una certa segretezza, sono andato direttamente al punto. Tra l’altro, L’Abbaglio aveva rappresentato un passaggio importante nel mio percorso, perché era stato il primo film nel quale avevo avuto un’esperienza come stunt. Lamberto mi ha chiamato letteralmente tre minuti dopo aver ricevuto il messaggio. Mi ha detto: ‘Ciao Giorgio, sì, mi ricordo. Ho visto il tuo profilo. Ho visto che non hai problemi in acqua. Sai andare in barca? Parli inglese? Perfetto, vieni in ufficio’. Da quel momento ho cominciato a capire che stava accadendo qualcosa di importante. È seguito praticamente un mese di incontri e prove: dovevo andare in ufficio, fare fotografie, registrare video in inglese da inviare agli americani e firmare documenti sulla riservatezza. Tutto questo mentre ancora non sapevo esattamente quale sarebbe stato il mio compito. A un certo punto ho persino pensato: ‘Mi sembra un procedimento piuttosto complesso per fare semplicemente la comparsa’. Poco dopo è arrivata la spiegazione. Mi hanno fatto capire che non si sarebbe trattato affatto di partecipare a qualche giornata come figurazione. In sostanza, mi hanno detto: ‘Mancherai per mesi. Non andrai a fare la comparsa, ma lo stunt. Sarai un rematore nel film. Sei uno dei venti scelti dagli americani’. In quel momento l’emozione è stata davvero incredibile”.

Prima dell’inizio di questo percorso lavorava in ufficio. Di che cosa si occupava e come ha conciliato la sua vita professionale con le esperienze nel cinema?

“Lavoravo in ufficio e mi occupavo di amministrazione. Poi quel contratto è scaduto e, parallelamente, stava assumendo sempre più spazio la parte della mia vita legata al cinema. A quel punto ho cercato occupazioni che non mi costringessero a rimanere stabilmente in ufficio, proprio perché volevo conservare la possibilità di accettare i progetti cinematografici quando si presentavano. Ho svolto diversi lavori: mi sono occupato dell’organizzazione di fiere, ho fatto il tutor durante le vacanze studio e, più in generale, ho cercato impieghi legati agli eventi oppure attività sufficientemente flessibili da consentirmi di dedicare tempo al cinema. In qualche modo, quindi, ho cercato di organizzare anche il resto della mia vita professionale intorno alla possibilità di proseguire questo percorso”.

Il cinema, da quello che racconta, è sempre stato una sua passione. Adesso, però, non è più soltanto qualcosa che guarda da spettatore: è una realtà che vive dall’interno. Che cosa prova quando entra nel mondo di un film o di una serie?

“L’aspetto principale è che, in quel momento, ti cali completamente nella parte e diventi realmente parte di un altro mondo. Quando remavamo o combattevamo in Grecia, tutti vestiti da soldati, accadeva esattamente questo. Lo stesso vale per le altre serie alle quali ho partecipato: nel momento in cui entri nella scena, ti distacchi completamente dalla vita reale e diventi parte della realtà che stai rappresentando. In quell’istante sei davvero un soldato di Ulisse che combatte contro dei giganti sulla spiaggia e cerca di fuggire per salvarsi la vita. Oppure sei un soldato borbonico che sta per scontrarsi con i garibaldini. Non stai semplicemente pensando di interpretare quel personaggio: in quel momento lo sei. Recentemente ho vissuto anche un’esperienza nuova con la seconda stagione di Young Sherlock, che deve ancora uscire e che abbiamo girato all’inizio di questa estate a Palermo. È stata un’emozione diversa perché, per la prima volta, avevo una battuta da pronunciare. Anche in quel caso ho provato una sensazione indescrivibile perché, per la seconda volta, mi sono trovato a diretto contatto con un regista di grande calibro: avevo Guy Ritchie a circa tre metri da me. Essendo la prima occasione in cui dovevo pronunciare una battuta, inizialmente ero un po’ titubante. Pensavo: ‘È la prima volta che ho effettivamente una battuta. Vediamo che succede’. Poi si mette in moto l’intero meccanismo del set. A un certo punto dicono: ‘Ok, microfoniamolo’. Ti mettono il microfono, fanno una prova, ti chiedono di pronunciare la frase, sistemano la macchina da presa e preparano tutto il resto. Improvvisamente ti rendi conto di avere ogni attenzione concentrata su di te. Tutti gli occhi sono puntati nella tua direzione e le persone presenti stanno aspettando esattamente il tuo momento. Poi senti: ‘Tre, due, uno, action’, e devi pronunciare la battuta. È un’emozione completamente diversa. Senti davvero che dentro di te si smuove qualcosa. Alla fine è andata bene. Non ero sicuro di come sarebbe andata, proprio perché era la prima volta, e invece già alla seconda ripresa era buona. La battuta era piuttosto semplice ed era in inglese, ma per me la difficoltà non riguardava tanto la frase in sé. Era trovarmi per la prima volta in quella situazione, con una battuta affidata a me, il microfono, la macchina da presa e tutti in attesa del mio intervento. È stata un’emozione completamente nuova. Ed è stato bellissimo”.

Si sentirebbe pronto a compiere un passo ulteriore, quindi ad avere più battute e un ruolo di maggiore rilievo all’interno di una produzione? E sarebbe disposto anche a lasciare Palermo per inseguire questo sogno?

“L’obiettivo finale è proprio questo. Vorrei spingermi sempre più in profondità in questo mestiere e riuscire concretamente ad affermarmi nel mondo del cinema. Quando i miei amici mi chiedono quale sia la mia massima aspirazione, rispondo che vorrei diventare il prossimo Tom Cruise. Lo cito per un motivo preciso: oltre a essere un attore che ha partecipato a film di grande calibro, esegue personalmente anche i propri stunt. È un aspetto che non vorrei assolutamente abbandonare, perché mi affascina e mi piace molto. Nel corso della sua carriera, poi, Tom Cruise è diventato anche produttore dei propri film, ma la mia aspirazione principale è riuscire a essere un attore senza limitarmi alla recitazione, continuando a eseguire personalmente gli stunt e le scene d’azione. È questa la combinazione che mi piacerebbe riuscire a raggiungere”.

Le è già capitato di vedersi sullo schermo in alcuni dei lavori ai quali ha partecipato. Le dà più soddisfazione vivere il set oppure rivedersi successivamente nel risultato finale?

“Sicuramente vivere il set. In quel momento stai realmente vivendo quello che accade. A un certo punto dimentichi persino che ci sia una macchina da presa e credo che l’obiettivo sia anche questo: riuscire a immergersi completamente nella scena fino a dimenticarsi della camera. Non devi cercarla con lo sguardo. Compi le tue azioni in funzione di quello che sta accadendo nella scena e vivi pienamente quel momento. Naturalmente è bellissimo anche rivedersi successivamente, perché puoi scoprire quello che ha visto il regista e ciò che ha poi deciso di mostrare. Per esempio, ne L’Abbaglio mi sono rivisto mentre sfondo un muro. Mi sono riconosciuto anche in Odissea e altre persone che mi conoscono sono riuscite a individuarmi. Naturalmente sono in secondo piano, perché in quel momento la messa a fuoco è su Matt Damon, quindi la mia figura non è perfettamente nitida. Riesco comunque a riconoscermi, anche perché ricordo perfettamente quella giornata e so esattamente dove mi trovavo. È una sensazione bellissima. Ogni volta che rivedo quella scena penso: ‘Quello sono io’. Rimane, però, un’emozione diversa rispetto a quella che si prova sul set. Quando sei lì, partecipi realmente a quello che stai facendo e alla scena che stai vivendo. Per me resta quella la parte più bella”.

Per lavorare come stunt è necessaria anche una preparazione fisica importante. Quanto tempo dedica all’allenamento?

“Cerco di dedicargli parecchio tempo. Mi alleno almeno quattro volte alla settimana, seguo una dieta e cerco di mantenermi sempre in forma. Più in generale, provo a praticare qualsiasi sport quando ne ho l’occasione. Se qualcuno mi propone una disciplina nuova, quasi sempre mi metto alla prova e cerco di sperimentarla. Quando si entra effettivamente in un film, poi, ci sono i bootcamp. In quei casi si dedicano intere giornate all’apprendimento di una determinata abilità, proprio perché bisogna prepararsi esattamente a ciò che si farà sul set. Per L’Abbaglio, per esempio, abbiamo trascorso cinque giorni, dalla mattina alla sera, a imparare le coreografie dei combattimenti e i movimenti, oltre a prendere confidenza con i fucili che avremmo utilizzato. Lo stesso è accaduto con Odissea: trascorrevamo le giornate a imparare a remare, non soltanto in condizioni controllate, ma anche in mare aperto. Il bootcamp serve proprio ad acquisire i movimenti necessari e a prendere confidenza con ciò che successivamente ci si troverà ad affrontare sul set. In quei periodi si dedicano intere giornate alla preparazione, anche perché generalmente il tempo a disposizione è poco: possono esserci soltanto tre, quattro o cinque giorni, ma sono estremamente intensi. Durante il resto dell’anno, invece, cerco di mantenermi sempre attivo e di allenarmi con costanza”.

Quando ha iniziato ad allenarsi con questa costanza?

“Ho cominciato ad allenarmi con vera costanza nel 2019. Poi, purtroppo, è arrivato il Covid, che ha interrotto tutto, e ho ripreso dopo quel periodo”.

Quando ha iniziato, però, immagino che non pensasse ancora a ciò che sarebbe arrivato con il cinema. Perché aveva deciso di allenarsi?

“No, assolutamente. All’epoca non immaginavo nulla di tutto questo. Sentivo semplicemente la necessità di praticare uno sport e mi ero avvicinato alla palestra. Mi interessava anche comprendere meglio l’alimentazione, seguire un determinato regime alimentare, acquisire maggiore consapevolezza di ciò che mangiavo e allenarmi con criterio. All’epoca pesavo circa 60 chili ed ero alto 1,83 metri. Oggi peso intorno agli 85 chili, quindi nel corso degli anni il mio fisico è cambiato completamente. Quando ho cominciato, però, non l’ho fatto pensando all’estetica né tantomeno al cinema. L’obiettivo principale era stare bene”.

Secondo lei, quindi, ci si dovrebbe avvicinare alla palestra o, più in generale, all’attività fisica prima di tutto per una questione di benessere?

“Sì, prima di tutto per stare bene. Naturalmente, con il tempo, subentra anche l’aspetto estetico. Il fisico cambia e si acquisisce maggiore sicurezza in se stessi. Credo, però, che la palestra offra anche un altro beneficio importante: insegna a conoscere il proprio corpo e a interpretare i diversi segnali che ci manda. Non è affatto un aspetto banale. In palestra, inoltre, si possono incontrare persone magnifiche. Al netto di chi magari prova invidia o assume atteggiamenti meno piacevoli, perché naturalmente esiste di tutto, credo che possa essere davvero un bell’ambiente. Le persone si aiutano, si scambiano consigli e pareri, nascono nuove conoscenze. Per esempio, Michele La Rosa l’ho conosciuto proprio in palestra. Poi, naturalmente, si comincia a parlare anche di altre passioni e si scoprono interessi comuni. Quando viene vissuta in maniera sana, secondo me, la palestra è un ambiente bellissimo. Chi la frequenta con questo spirito lo sa”.

Se dovesse peccare un po’ di presunzione e indicare il valore aggiunto che Giorgio Imburgia può portare a un film, a una serie o a qualsiasi altro progetto, quale sceglierebbe? Che cosa ritiene di avere di particolare?

“Non saprei. Molte persone mi dicono che ho un volto particolare. Soprattutto per quanto riguarda le produzioni storiche, evidentemente possiedo caratteristiche che funzionano. Se ci penso, ho partecipato molto spesso a progetti ambientati nell’Ottocento e successivamente è arrivata anche Odissea. Quando avevo i capelli e la barba lunghi, tutti mi dicevano: ‘Tu sei greco’. Sembrava quasi impossibile che gli americani potessero scegliere qualcuno di diverso. Devo dire, però, che tutti e venti i componenti selezionati per quel gruppo avevano effettivamente dei volti perfetti per interpretare dei greci. Evidentemente la scelta è stata compiuta anche sulla base di caratteristiche fisiche molto precise. Non è stata affatto una selezione scontata, perché per quel ruolo si sono presentate moltissime persone. A quanto pare, proprio perché cercavano individui in grado di remare, erano state contattate anche diverse scuole di canottaggio in tutta Italia per verificare chi fosse disponibile. Riuscire a rientrare tra quei venti, quindi, non era affatto scontato. Se dovessi indicare una caratteristica, direi sicuramente il mio viso, che evidentemente possiede dei tratti adatti a determinati ruoli. A questo, però, aggiungerei la passione, la voglia di imparare e il desiderio di mettermi continuamente alla prova. Sono qualità che forse non tutti possiedono e che, in determinati contesti, possono fare la differenza”.

Che cosa le fa più paura di questo lavoro?

“La paura principale è quella con cui mi confronto già adesso: la precarietà. Quando arrivano dei progetti, soprattutto se sono di questo calibro, sei felice, appagato, ti senti parte di qualcosa e sembra che tutto proceda nel migliore dei modi. La difficoltà nasce quando le opportunità non arrivano oppure quando ti proponi per un ruolo e ricevi un rifiuto. In quei momenti avverti il peso di non essere stato scelto, ma anche l’incertezza di non sapere quando arriverà il prossimo progetto e che cosa dovrai fare nel frattempo. È una realtà con cui, però, si confrontano moltissime persone in questo settore. Anche leggendo le storie di attori famosi, si scopre che alcuni hanno lavorato come camerieri fino a quarant’anni, hanno ricevuto rifiuti per decenni e poi, improvvisamente, è arrivata l’occasione che ha cambiato completamente la loro vita. Fa parte del gioco”.

Aver deciso di seguire seriamente questo percorso a questa età condiziona anche le sue scelte nella vita privata?

“Sì e no. Ho la fortuna di avere accanto persone che comprendono quello che ho scelto di fare. Certamente può esserci qualcuno che preferirebbe vedermi condurre una vita più stabile. Proprio perché sono ancora nei miei vent’anni, però, credo che questo sia il momento in cui bisogna provare a fare ciò che piace davvero. In fondo è stata una scommessa: lo era già quando, a 22 anni, ho partecipato al mio primo casting e continua a esserlo oggi. Vedremo se il tempo mi darà ragione oppure no. Penso anche che ci sia sempre tempo, tra virgolette, per condurre una vita più normale. Se questo è il momento in cui posso provare a inseguire qualcosa che desidero veramente, credo abbia senso farlo. Anche alcune persone che lavorano nel settore mi hanno fatto riflettere su un aspetto: non è affatto scontato che, in appena quattro anni, sia riuscito a costruire questo tipo di curriculum e a partecipare a progetti di un simile livello. Ci sono persone che hanno frequentato un’accademia di recitazione, che provano a entrare sui set da quando avevano vent’anni e che non sono ancora riuscite a costruire un percorso del genere. Forse anche questo può essere un segnale. Non posso saperlo, ma sicuramente mi incoraggia a continuare”.

Proprio alla luce di ciò che le è accaduto negli ultimi quattro anni, ha mai pensato di approfondire seriamente lo studio della recitazione?

“Sì, in realtà ci sto pensando proprio adesso, soprattutto alla luce delle esperienze più recenti. Dal momento che hanno cominciato anche ad affidarmi delle battute, credo abbia senso sfruttare questa possibilità e approfondire la recitazione. Allo stesso tempo, mi piacerebbe sviluppare ulteriormente anche le mie competenze come stunt. Sto quindi cercando di capire come muovermi in entrambe le direzioni. Naturalmente, con il senno di poi, sarebbe stato bello avere una sfera di cristallo e sapere già a vent’anni: ‘Voglio fare questo e so che questa sarà la mia strada’. In quel caso, magari, invece di andare all’università, ho frequentato Marketing a Economia, avrei potuto scegliere direttamente un’accademia di recitazione. Quella sfera di cristallo, però, non ce l’avevo”.

Se dovesse raccontarmi Giorgio nella vita di tutti i giorni, come lo descriverebbe?

“Una persona che cerca sempre una nuova avventura, un’esperienza mai vissuta e una storia da raccontare. Per un periodo i miei amici mi chiamavano addirittura ‘Yes Man’, perché praticamente accettavo qualsiasi proposta senza pensarci troppo. Con un mio amico, per esempio, ho fatto tantissimi viaggi e altrettante follie. Poteva capitare che ci dicessimo: ‘Sai che c’è? Domani facciamo Palermo-Catania in bicicletta’, in pieno agosto, nonostante non avessi mai praticato seriamente il ciclismo. Oppure: ‘Chiudiamo l’anno facendo centomila passi in un giorno’. Sono il genere di follie alle quali tendo a rispondere di sì. Non so esattamente perché, ma sento questa spinta. Faccio fatica a rifiutare quando davanti a me si presenta una nuova avventura o un’esperienza che non ho mai vissuto. Mi viene quasi spontaneo rispondere: ‘Sì, facciamolo’”.

E dal punto di vista caratteriale, invece, come si descriverebbe?

“Direi sicuramente empatico. Proprio quest’anno ho fatto il tutor per un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 18 anni durante una vacanza studio a Parigi e devo dire che l’empatia è stata davvero la parola d’ordine di quell’esperienza. Mi definirei anche molto socievole. Mi piace entrare in relazione con le persone e, soprattutto, ascoltarle. A seconda di chi ho davanti, riesco quasi sempre a trovare l’argomento giusto e a stabilire un rapporto. Direi quindi empatico, molto socievole e sempre alla ricerca di una nuova avventura”.

Se il Giorgio bambino incontrasse il Giorgio ventisettenne di oggi, di che cosa rimarrebbe più stupito?

“Penso che, se gli dicessi: ‘Guarda che un giorno sarai dentro uno di quei film’, mi risponderebbe che sono completamente fuori di testa. Probabilmente direbbe: ‘Ma che stai dicendo? È una follia’. E invece poi accade davvero. Ti ritrovi lì, dentro quello schermo che prima potevi soltanto guardare. Per me continua a essere incredibile”.

C’è qualcosa che avrebbe voluto raccontarmi e che, invece, non le ho chiesto?

“Odissea è probabilmente una delle esperienze più belle che abbia mai vissuto. Non soltanto per quello che è accaduto sul set, per ciò che ho potuto conoscere di una produzione americana o per aver avuto la possibilità di interagire con gli attori principali, il regista e le altre persone coinvolte. È stato bellissimo anche il viaggio in sé. Si è parlato molto di Odissea come racconto del viaggio, del nostos di Ulisse. In un certo senso, anche per me è stato un nostos. E una parte fondamentale di questa esperienza è rappresentata dalle persone con cui l’ho condivisa. Ho avuto la fortuna di far parte di un gruppo di venti persone. Con me c’erano altri diciannove compagni straordinari, che ancora oggi sento e frequento. Non è affatto scontato. Si è creata una vera famiglia e avere accanto le persone giuste per affrontare un viaggio del genere è stato incredibile. Si dice spesso che la bellezza del viaggio possa essere persino superiore a quella della destinazione. Per me è vero, ma credo esista un elemento ancora più importante: le persone con cui scegli di condividerlo”.

Se dovesse allora descrivere il viaggio della sua vita, quale sarebbe? E con chi vorrebbe condividerlo?

“Alla luce di tutto quello che ci siamo detti, il viaggio della mia vita sarebbe riuscire a entrare sempre più profondamente in questo mondo. Vorrei arrivare sui set con ruoli progressivamente più importanti, fino a riuscire ad affermarmi concretamente nel cinema. Per quanto riguarda la compagnia, credo che incontrerò sempre persone nuove, perché ogni set porta inevitabilmente a conoscere volti diversi. Naturalmente sarebbe bello continuare ad avere accanto anche alcune delle persone che ho già incontrato, perché condividono la mia stessa passione per il cinema. Capita spesso, inoltre, di ritrovare su un nuovo set qualcuno con cui si è già lavorato. Quando succede è sempre una gioia per entrambi. Ci si guarda e si esclama: ‘Ciao, ma che ci fai qui? Ci sei anche tu?’. È una sensazione bellissima. Probabilmente i compagni cambieranno nel corso del tempo, ma il viaggio rimane lo stesso: entrare sempre più profondamente in questo mondo e provare ad affermarmi davvero”.