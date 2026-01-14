Giorgio Lupano: “In scena con un’amicizia tossica. Ma da attore, oggi, mi sento finalmente adulto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Cosa succede quando un’amicizia lunga una vita comincia a incrinarsi? Quando la persona che ti è stata accanto da sempre – l’amico d’infanzia, il collega, quasi un fratello – diventa un’ombra che ti schiaccia, che ti definisce, che ti impedisce di essere altro? A Steady Rain – Pioggia infernale, in scena a Roma al Teatro Manzoni dal 15 gennaio al 1° febbraio, è questo: la storia di un legame profondo, viscerale e malato. È la storia di due poliziotti, Joey e Denny, che si conoscono da sempre, ma che a poco a poco iniziano a raccontarsi in modo diverso, a guardarsi da lontano, a non riconoscersi più. E che, nella notte di una Chicago cupa e piovosa, finiscono col perdersi. Nel ruolo di Joey, Giorgio Lupano dà corpo a un uomo fragile, solo, silenzioso. Un uomo che ha imparato a stare un passo indietro, che si tiene tutto dentro, che non sa come chiedere aiuto. Un uomo in crisi non solo con il mondo, ma con se stesso. Accanto a lui, Gianluca Gobbi è Denny: più impulsivo, più aggressivo, più rumoroso. Ma altrettanto rotto. Sul palco non c’è azione visibile, non ci sono inseguimenti, pistole o sirene. C’è solo il racconto. Un dialogo che a volte diventa scontro, altre volte confessione. E tra le pieghe della narrazione, emergono rancori, invidie, colpe mai dette e verità che cambiano a seconda di chi parla. In questo spazio sospeso tra memoria e bisogno di redenzione, tra giustificazione e condanna, Giorgio Lupano si muove con delicatezza, con consapevolezza. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Giorgio Lupano ci ha parlato del suo personaggio, ma anche del suo mestiere. Di quanto sia faticoso, a volte, portare in scena la fragilità. Di come ci si può sentire adulti solo quando si comincia a scegliere davvero. E del momento in cui, alla fine di uno spettacolo, si spegne l’ultima luce e rimani da solo, svuotato, davanti a un applauso che – se arriva – è tutto quello che ti serve.

Nel testo interpreta Joey. Cosa ci racconta del suo personaggio?

“A Steady Rain racconta la storia di due poliziotti, due amici fin dai tempi dell’asilo, cresciuti insieme. Joey, il mio personaggio, è quello più introverso e silenzioso. Il suo collega, Denny, è l’esatto opposto: molto espansivo, sempre in mezzo, uno che vuole avere il controllo su tutto. Si presenta come il ‘bravo ragazzo’: ha moglie, figli, il cane… un uomo di famiglia. Ma poi, nella sua vita notturna da poliziotto, si rivela completamente diverso: va con prostitute, si ubriaca, ricatta gli spacciatori. È un personaggio borderline, con tratti quasi da malavitoso. Joey, invece, è un uomo solo, depresso, alcolizzato. Non ha una compagna, non ha una vita sociale. È sempre vissuto all’ombra di Denny, gli vuole bene ma al tempo stesso ne subisce la presenza in modo profondo. È come se fosse schiacciato da quell’amicizia, ma incapace di liberarsene. E questo conflitto tra loro cresce nel tempo, fino ad arrivare a un punto di rottura. Quello che vediamo in scena è l’evoluzione drammatica di quel rapporto, durante alcune notti di pattuglia in cui accade qualcosa di irreparabile”.

Quindi non si tratta solo di una storia poliziesca.

“No, assolutamente. Certo, ci sono gli elementi da noir: incontrano spacciatori, prostitute, cannibali – c’è persino un riferimento a Jeffrey Dahmer. Ma il centro del racconto è il cambiamento nel loro legame. Lo spettacolo mostra due persone costrette a confrontarsi con la parte più buia di sé, con le proprie fragilità e i propri rancori. È un thriller psicologico, ma anche una storia molto umana”.

Cosa la affascina di più di questa storia?

“Il fatto che, pur parlando di due personaggi estremi, in fondo possiamo riconoscerci in loro. Non perché siamo come loro, ma perché tutti, in misura diversa, conosciamo certe emozioni: la gelosia, l’invidia, il senso di fallimento, il rancore che ti porti dietro per anni. E poi il testo ha un epilogo molto toccante. Dopo un’ora di tensione, lo spettatore arriva a un momento finale che – almeno nelle nostre intenzioni – dovrebbe essere quasi liberatorio, emotivamente. Mi piacerebbe che la gente uscisse dal teatro commossa, magari con una lacrima”.

Per uno spettacolo si usa spesso il verbo “vedere”. Ma in A Steady Rain, in realtà, non si vede quasi nulla: tutto è raccontato.

“Sì, è vero: è uno spettacolo fatto di racconto, in cui tutto viene detto e nulla viene mostrato in modo diretto. Ma l’obiettivo è far vedere con le parole. È costruito come un doppio monologo, in cui i due personaggi raccontano gli stessi eventi, ma da punti di vista diversi. E in alcuni momenti, questo monologo diventa dialogo: i due interagiscono, rivivono le scene, le fanno accadere in scena attraverso le parole. Il testo è scritto da Keith Huff, che è uno sceneggiatore e sa ragionare per immagini. Le descrizioni sono talmente precise e forti che speriamo di riuscire a ‘far vedere’ allo spettatore tutto quello che succede nella storia”.

Qualcosa che trova la sua ragione di essere in un modo antico di fare teatro.

“Certo, pensiamo al teatro greco, dove tutto accadeva fuori scena. Ma anche Shakespeare: al Globe Theatre gli spettacoli andavano in scena di giorno, con pochissimi mezzi. Lui allora ha inventato quella che si chiama ‘scenografia verbale’: faceva dire ai personaggi frasi come ‘che bel giubbotto dorato hai’ oppure ‘vedo i tuoi capelli rossi al chiaro di luna’, in modo da far immaginare al pubblico ciò che non si poteva rappresentare. E ancora più avanti, anche nel cinema: Bergman, in un film in bianco e nero come La fontana della vergine, fa dire alla protagonista ‘mi passi la gonna azzurra?’ oppure ‘metto questo nastro rosa tra i capelli, sta bene con la giacca verde’. Ecco: anche lì, pur senza colori, li vediamo. Non c’è nulla di nuovo in questa modalità, siamo solo noi che ci siamo disabituati a usare l’immaginazione”.

Oggi si cerca di più la spettacolarità visiva, l’azione.

“Esatto. Ma questo non significa che la messa in scena sia povera. La regia di Ferdinando Ceriani include delle grandi proiezioni molto suggestive che accompagnano il racconto, e un disegno luci molto curato. Il testo, per come è stato pensato dall’autore, richiederebbe solo due sedie e due luci. Noi abbiamo aggiunto poco, ma tutto è studiato nel dettaglio. Quando hai pochi elementi in scena, ogni dettaglio deve essere preciso e significativo”.

Lei ha anche tradotto il testo. Com’è stato affrontare questo lavoro?

“L’ho tradotto durante il lockdown. Me l’aveva dato un regista spagnolo, e durante quei mesi chiusi in casa, per non impazzire, mi mettevo ogni giorno a lavorarci su per un’ora o due. Non è il mio mestiere, ma mi è capitato di tradurre testi contemporanei, che usano un linguaggio più vicino al nostro. Certo, non mi metterei a tradurre Oscar Wilde, sarebbe un altro tipo di lavoro. La difficoltà principale è stata rendere l’estrema volgarità del testo originale. In inglese americano certe espressioni – anche molto forti – sono quasi intercalari. Da noi, al terzo ‘testa di c**zo’ o ‘pezzo di m***a”, uno spettatore comincia a pensare: ma questi stanno solo insultando? Per cui ho cercato di mantenere la durezza, ma con un equilibrio, senza appesantire inutilmente. Abbiamo anche scelto di non cambiare i nomi, né l’ambientazione: siamo a Chicago, una ventina d’anni fa. In alcune versioni straniere hanno cambiato tutto: nomi dei personaggi, nomi delle auto… Noi no. Anche se il pubblico italiano magari non conosce bene le strade di Chicago, abbiamo preferito restare fedeli. Anche perché il testo ha riferimenti molto precisi alla cultura americana: per esempio, la citazione di Jeffrey Dahmer, che è un fatto vero e noto. Sarebbe stato forzato italianizzarlo. Che senso avrebbe avuto far incontrare ai protagonisti il mostro di Firenze?”.

A livello personale, che cosa rappresenta per lei questo spettacolo? La riporta ai suoi inizi come attore?

“No, direi proprio il contrario. Per me è un punto di arrivo. Quando ho cominciato, vedevo il teatro come un gioco, un’avventura romantica: le tournée, le grandi compagnie… Poi, lavorandoci, ho capito che il romanticismo lascia presto il posto alla realtà. All’inizio era tutto entusiasmo, mi piaceva farmi scritturare. Oggi, invece, prendo in mano i progetti. Questo testo mi è arrivato, l’ho letto, l’ho tradotto, poi l’ho proposto al produttore con cui sto lavorando. Non sono tornato agli esordi: mi sembra, piuttosto, di aver fatto un percorso. Sono cresciuto. Anche se interpreto personaggi disadattati, io mi sto divertendo molto”.

Questo spettacolo è, dunque, per lei un punto di arrivo. Possiamo leggerla anche come una presa di coscienza, una sorta di “finalmente sono diventato grande”?

“Sì, purtroppo sì… ma non da oggi! (ride, ndr) A livello scenico e professionale, sì, posso dire che sono diventato adulto. Credo che a un certo punto, chi fa questo mestiere debba prendere in mano la propria strada. Non puoi rimanere per sempre nella fase dell’entusiasmo da ‘principiante assoluto’. A un certo punto devi decidere di fare davvero questo lavoro, e di farlo in modo consapevole. Nel nostro mestiere, però, ci sono variabili che contano tantissimo: la fortuna, la salute, le occasioni. E poi c’è l’impegno personale, le scelte che fai. In questo senso, oggi mi sento più adulto. Magari fra un po’ mi sentirò maturo… e poi, pian piano, arriverò anche a sentirmi vecchio! Ma non ancora, eh, ci vuole ancora un po’ di tempo”.

Oggi lei sembra essere davvero l’artefice del suo destino. Tantissimo teatro, e niente televisione. È una scelta precisa?

“Sì, è stata una scelta, ma con delle sfumature. Per spiegarmi: l’ultima cosa che ho fatto in tv è Il paradiso delle signore, una serie che impegna per mesi e mesi, tutti i giorni. Con ritmi così serrati, non avevo la possibilità di fare altro, tantomeno teatro. A un certo punto però ho cominciato a consolidare la mia presenza in teatro e, parlando con la produzione, abbiamo deciso di comune accordo che avrei potuto lasciare la serie. A quel punto mi ci sono ributtato con entusiasmo. E devo dire che poi quella direzione mi ha preso la mano. Quest’anno, per fortuna – e lo dico con grande riconoscenza – faccio tre spettacoli. L’anno scorso è stato lo stesso. Diciamo che il mio ritorno al teatro è coinciso con la fine della pandemia, e questo ha aiutato molto: lo spettacolo dal vivo ha avuto subito un grande ritorno, più forte perfino del cinema. Il pubblico è tornato in sala con grande voglia. Gli spettacoli sono ripartiti, le tournée hanno ricominciato a girare. Io ho iniziato a ottobre e andrò avanti fino ad aprile: è un impegno a tempo pieno. Di conseguenza, è diventato anche difficile trovare spazio per eventuali progetti televisivi. Ma non è detto che andrà sempre così: il mio desiderio è di continuare a fare l’attore per tutta la vita. Se questo dovesse avvenire soprattutto a teatro, ne sarei felice, perché è lì che sono nato artisticamente. La tv è arrivata dopo, e chissà, magari tornerà anche quella. Ma in questo momento, il teatro mi appartiene di più. Perché molti dei progetti che porto in scena partono da me, da quello che scelgo di fare. Mi ci sento dentro. È difficile incastrare tutto con altri progetti, ma per me non c’è una differenza sostanziale tra fare teatro o televisione, se ami questo mestiere. Le motivazioni sono diverse, certo: il teatro dà certe soddisfazioni, la tv ne dà altre. Ma quello che conta è lavorare su materiale che ti appassiona, che ti stimola. E oggi, come dicevamo, il teatro mi permette di essere più protagonista delle scelte, di costruire i progetti a partire da quello che voglio fare. In questo senso, sì, oggi il teatro è più ‘mio’”.

Parlando di teatro, cosa succede dentro di lei quando, alla fine dello spettacolo, parte un applauso sentito?

“C’è un crollo verticale della tensione. Sempre. Per esempio, quando fino a qualche mese fa portavo in scena Benjamin Button, un monologo, ricordo bene la sensazione precisa che avevo ogni sera: nel momento esatto in cui si spegneva l’ultima lucina in scena, sentivo scendere il mio livello vitale sotto i piedi. È inevitabile, anche se non deve vedersi e sembrare. Ma c’è. C’è una tensione forte, che nasce dal fatto che davanti a noi ci sono persone reali, che hanno scelto di uscire di casa, comprare un biglietto, venire a teatro proprio per vedere te. Hanno scelto quello spettacolo, quella sera, fra tanti altri: sento tantissimo la responsabilità che ne deriva. Non vado mai in scena con leggerezza. Poi magari non sono bravissimo, questo lo decideranno gli altri, ma l’impegno e la consapevolezza di quello che sto facendo ci sono sempre. E quindi, quando arriva l’ultima battuta e parte l’applauso, posso finalmente lasciar andare quella tensione. E se l’applauso è bello, sentito, me lo godo. Perché è il modo in cui il pubblico ti dice che ha apprezzato, che è stato bene. E quando succede, sono felice”.

“Non so se sono stato bravissimo, lo devono dire gli altri”. Ma c’è mai stato un momento in cui, in scena, si è detto da solo: “Caspita, Lupano, oggi sei stato bravo”?

“Sì, certo, succede. Ci sono serate in cui si è più contenti. Capita a tutti. Però devo dire che sono più frequenti i momenti in cui mi critico. C’è questa cosa che dicono molti attori, che ‘non si ascoltano’ mentre recitano. Ma non è vero. Ci ascoltiamo eccome. Dobbiamo essere presenti, consapevoli di quello che stiamo facendo, di come lo stiamo facendo, e anche di come ci stiamo venendo. Quindi sì, capita di dirselo ma capita più spesso il contrario: pensare che avresti potuto fare meglio quella battuta, rendere meglio quel passaggio. Non è questione di falsa modestia, è che siamo sempre critici verso noi stessi, cerchiamo sempre di migliorare, di limare un passaggio, un’intenzione, un ritmo. Poi certo, ogni tanto me lo dico anch’io: ‘Ammazza, stasera, bravo Giorgio!’. Succede. Ma passa, e si riparte”.

Le è mai capitato di andare in scena semplicemente per dovere? Di sentirsi sul palco solo per fare il proprio lavoro?

“Può capitare. Ma per quanto mi riguarda, anche in quelle serate c’è sempre un livello base di impegno, quella responsabilità di cui parlavo prima. Perché il pubblico ha scelto di venire a teatro, non di accendere Netflix. Poi è chiaro che siamo esseri umani. A seconda della serata, dell’energia, delle condizioni fisiche o mentali, può succedere che si sia più “di servizio”, diciamo così. Ma non è mai una scelta. Non ci si alza la mattina con l’idea di fare il compitino. Se capita, capita. E magari qualcuno in sala se ne accorge. Se è successo, chiedo scusa (ride, ndr)!”.

Uno dei temi di A Steady Rain è proprio il confine tra “fare il proprio dovere” e oltrepassare quel limite, fino a distruggere la vita degli altri.

“Esatto. Anche noi, come attori, abbiamo dei doveri contrattuali: sapere la parte a memoria – che non vuol dire recitarla bene, ma è il minimo sindacale – essere puntuali a teatro, avere il proprio costume. Quelli sono obblighi, e noi li rispettiamo. Poi, se ci dice bene, riusciamo a fare anche qualcosa di più. A creare un contatto, un’emozione, un momento autentico”.

Che tipo di amore ha lei per il teatro? È un amore viscerale, tossico, romantico?

“Nessuno di questi. Io ho un amore pratico, concreto. Hai mai letto Il paradosso sull’attore di Diderot? Ecco, io sono quell’attore lì. Sono consapevole di fare un lavoro. So che sto interpretando un personaggio, che c’è un pubblico davanti, che ci sono colleghi che devono entrare su una battuta, uscire su un’altra, che bisogna stare in luce. Non sono uno di quegli attori che si portano il personaggio a casa, o che restano immersi nel ruolo anche fuori dal palco. Non mi interessa quel tipo di approccio mistico, che per me è una posa, e anche un po’ ridicola. Il mio amore per questo lavoro si manifesta nel fatto che lo farei ogni giorno, senza stancarmi. Amo andare in scena, raccontare storie, mi piace tutto quello che è la macchina teatrale, come mi piace il set. Mi sento fortunato a fare un mestiere che mi piace davvero. Ma quando finisce lo spettacolo, vado a cena con gli amici o me ne torno a casa. Non mi porto dietro il dramma del personaggio. Anche nei momenti complicati – e ci sono stati, litigi in compagnia, tensioni – cerco di non farmi coinvolgere troppo. Io sono un attore quando entro in teatro o arrivo sul set. Il resto del tempo è vita mia. Non è un’ossessione, non è una missione sacra. È un lavoro che amo, ma non ne faccio un culto personale. E credo che sia un rapporto sano”.

Oggi va molto di moda dire “ho iniziato a recitare perché è stato curativo”. Per lei è stato così?

“No! Ma davvero no. Anzi, ogni volta che sento dire: ‘Il teatro è stato terapeutico’, penso: ma non potevi prenderti un po’ di Xanax invece di salire su un palco? (ride, ndr). Battuta a parte, capisco che per molti sia così, ma per me no. Le racconto un ricordo. Da bambino, avrò avuto 4 o 5 anni, i miei mi portarono a teatro a Torino. Non ricordo nulla dello spettacolo, ma ho un’immagine chiarissima della scena: c’era una stanza con porte e finestre, e una porticina in alto, in cima a una scaletta, da cui entravano e uscivano gli attori. Io ero seduto lì, nel palchetto, e mi chiedevo: ma dove vanno quando escono da quella porta? Dove arrivano? Che mondo c’è dietro? Quella curiosità lì, quella domanda sul ‘dietro le quinte’, mi è rimasta dentro. Negli anni ho continuato ad andare a teatro, anche con la scuola, ma a un certo punto ho capito che non mi bastava guardare. Volevo far parte di quel meccanismo, di quel mistero. E infatti c’è molto dietro: processi creativi, scelte, segreti condivisi tra attori, registi, tecnici. Lo spettacolo che il pubblico vede è solo la punta dell’iceberg. Quindi no, non volevo ‘curarmi’. Stavo bene. Ma volevo sapere cosa succedeva al di là di quella porta”.

La curiosità, quindi, è stata il motore. E oggi, quando si avvicina a un testo o a un progetto, ci sono altri elementi per lei non negoziabili?

“Bella domanda. Direi che, prima di tutto, un testo deve avere fantasia. Anche se racconta vicende semplici e quotidiane, deve farlo in modo inedito. Mi è capitato di leggere un testo, propostomi per un progetto, e ho detto ‘no, grazie’. Non per presunzione, ma perché mi sembrava banale, piatto, senza alcuna scintilla. Era la storia di un uomo e una donna che parlavano dei fatti loro, ma senza quella qualità che per me il teatro deve sempre avere: la capacità di stimolare l’immaginazione. Anche quando racconta qualcosa di familiare, voglio che lo faccia in modo nuovo, che mi sorprenda, che mi dia un punto di vista diverso. Se no, perché dovrei andare a teatro? Da spettatore, voglio essere stupito, voglio pensare: ‘Questo io non l’avrei mai detto così’. Quindi sì, la fantasia, l’immaginazione, la capacità di portarmi altrove: quella è una qualità non negoziabile”.

In A Steady Rain, uno dei temi centrali è l’amicizia maschile. È vista da tante prospettive: lealtà, competizione, bisogno di approvazione. Le chiedo la cosa più scontata, ma forse anche la più vera: cos’è, per lei, l’amicizia maschile?

“Nel caso specifico di questo testo, l’amicizia tra Denny e Joey è tossica. È un legame che va avanti da tutta la vita, fatto di mutuo soccorso ma anche di dipendenze e prevaricazioni. Denny cerca di tenere Joy lontano dalla bottiglia, Joy cerca di contenere Danny, che altrimenti farebbe solo disastri. Ma è un rapporto malato, che alla fine si deteriora fino a un punto di rottura. I ruoli si invertono, si arriva a un finale catartico in cui uno dei due dice all’altro: ‘Non avevo capito chi fossi davvero, nonostante tutto’. Questo ci dice che anche con un amico che conosci da sempre, che senti come un fratello, non puoi mai sapere davvero cosa gli passa per la testa. Poi, parlando di me, credo che l’amicizia maschile – quella vera – sia una forma di complicità profonda. È un sapere reciproco, quasi automatico. Penso al mio migliore amico, che conosco dai tempi della scuola: so come sta oggi anche senza sentirlo. È una connessione silenziosa. L’amicizia è complicità, è fratellanza. Io non ho fratelli, ho una sorella, ma penso che un’amicizia maschile autentica possa assomigliare a quel tipo di legame”.

Uno degli aspetti tossici del rapporto tra i due protagonisti di A Steady Rain è il bisogno di approvazione. Lei, nella sua vita, ha mai avuto bisogno di approvazione? E dove l’ha cercata?

“La risposta vera? In me stesso. L’approvazione l’ho trovata nei fatti, nei risultati raggiunti. Non ho avuto bisogno che qualcuno mi dicesse: ‘Puoi fare l’attore’. È stato lavorando, facendolo, che ho capito di potermelo permettere. Poi è chiaro che nella vita ci sono figure – quelli che chiamiamo ‘maestri’, che in certi momenti cerchiamo ancora di impressionare. Possono essere registi, insegnanti… capita di desiderare che apprezzino il nostro lavoro. Però, se non arriva quell’approvazione, non ne faccio una malattia. Riconosco che si tratta di un bisogno, a volte anche una dipendenza. Ce l’ho ancora, è residuale, ma ci convivo. E comunque, come dicevo, quella che conta davvero è la conferma del lavoro fatto”.

A proposito di maestri: c’è qualcosa che ha deciso di tenere e qualcosa che invece ha scelto di rifiutare, da chi l’ha formata?

“Parlando di maestri, penso subito a Luca Ronconi, con cui ho studiato. È stato sicuramente un maestro fondamentale: ha lasciato un segno profondo nella mia formazione. Era un uomo intelligentissimo, profondo, cerebrale. Però era anche molto lontano da me. Il suo teatro era bello, affascinante, ma sentivo che non era il mio. Io forse sono più semplice, o magari meno intelligente – chi lo sa. Ma quella distanza c’era. Devo a lui e a quella scuola la capacità di leggere e comprendere un testo. L’approccio che ho oggi è ancora quello che mi hanno insegnato lì. Ma allo stesso tempo, ho rifiutato quel tipo di teatro. Ricordo che alla fine della scuola andammo tutti a parlargli per capire se c’erano possibilità di lavorare con lui. Quando fu il mio turno, mi chiese: ‘E tu cosa pensi di fare?’. E io risposi: ‘Vado a Roma’. E lui disse: ‘Ah, bravo, prendi un agente e vedi…’. Come a dire: ok, finisce qui. E infatti è finita lì. Ma va bene così. Se avessi studiato con Stein sarebbe andata allo stesso modo: non si può essere del tutto assoggettati a un maestro, per quanto grande. Serve sempre spirito critico. Ognuno deve rispondere alle proprie esigenze artistiche”.

Lo spettacolo parla anche della verità soggettiva. Le è mai capitato di sentirsi tradito da un personaggio che ha interpretato?

“No, mai. Ma per me è anche il bello di questo lavoro. Io non difendo a tutti i costi i personaggi. Se interpreto uno stronzo, è uno stronzo. Non cerco di giustificarlo dicendo che è stato frustrato da piccolo. Ho interpretato personaggi sgradevoli, e va bene così. Anche Joy, in fondo, è un personaggio fragile, complicato, non certo un eroe. È giusto mostrare anche le miserie e le debolezze umane. Non tutti i personaggi devono essere integerrimi. E non serve amarli per forza. Li amo mentre li interpreto, certo, ma non li devo per forza salvare. Se sono detestabili, è giusto che lo siano anche per il pubblico. Non siamo ‘amici’ con tutti i personaggi che interpreto. Con alcuni sì, con altri no. Ma va bene così”.

Uno dei punti forti del testo è proprio quando i due protagonisti raccontano la stessa scena in due modi diversi.

“Sì, è un passaggio centrale. Raccontano lo stesso episodio davanti a una commissione d’inchiesta, ma ciascuno ha la sua versione, ed entrambe sono vere – in parte. La verità assoluta non esiste: esiste la percezione individuale. Il pubblico deve decidere se credere a uno dei due, o a nessuno. Ed è bello che il testo lasci questo margine di dubbio, perché è così anche nella vita: ognuno ha la propria versione degli eventi. È come quando litighi per un parcheggio: tu dici ‘quello non mi ha dato la precedenza’, lui dirà ‘mi ha fregato il posto’. Tutti abbiamo una verità soggettiva, ed è giusto che il teatro la rappresenti”.

È un tema molto attuale, se pensiamo alla passione collettiva per i gialli che da tutti commissari tecnici di calcio ci ha trasformato in pubblici ministeri. Così come è attuale il rapporto tra violenza e potere. Cosa fa Giorgio Lupano quando sente che qualcuno abusa del proprio potere?

“Per natura, rifuggo il conflitto. Seguo la Costituzione: ripudio la guerra (ride, ndr)! Anche quando ci sono tensioni in compagnia, le lascio lì. Non me le porto a casa, non me le rimugino. Preferisco sempre una soluzione pacifica. Detto questo, il potere malsano mi dà fastidio. È giusto che qualcuno abbia più potere – un regista, un produttore – perché qualcuno deve pur prendere decisioni. Ma quando quel potere diventa prevaricazione, no, non lo accetto. Cerco sempre la mediazione, ma se la situazione diventa eccessiva, prendo posizione. Non puoi sempre essere accomodante, soprattutto quando vengono calpestati i diritti o la dignità delle persone. In quei casi, interviene il senso di giustizia, e allora sì, mi schiero. Ma se posso evitare lo scontro, lo evito. Anche perché se qualcuno in posizione di potere fa valere quel potere per decidere chi lavora e chi no, io semplicemente me ne vado. Non ci entro, non ci voglio entrare. L’ho fatto anche da giovane. Se una situazione non mi convince, mi alzo e me ne vado. E siamo tutti più felici”.

Quando è capitato, chi c’era dall’altro lato, uomini o donne?

“Più uomini, direi. Ma è facile spiegarlo: nel nostro ambiente ci sono ancora più uomini di potere che donne. È una questione statistica. Non è che mi sia successo tantissime volte, ma sì, ci sono stati momenti in cui ho capito che quello non era un normale incontro di lavoro. Che il ‘casting’ stava diventando altro. E in quei casi ho sempre fatto la stessa cosa: ringraziato, alzato e me ne sono andato. E c’è anche soddisfazione nel sapere di essere lì per merito, non per altro. Non è una cosa da poco”.

Torniamo al titolo dello spettacolo. Se si trovasse davvero sotto una “pioggia infernale”, che cosa vorrebbe lavare via?

“Magari qualche anno. Non perché abbia qualcosa contro l’età che ho, ma perché mi piacerebbe avere più tempo per continuare a fare quello che faccio adesso. Tornare un po’ indietro, non tanto, ma un po’ sì. E poi – per dare una risposta più seria – direi: qualche rimpianto. Non mi piacciono quelle interviste dove si dice ‘rifarei tutto’. Ma perché mai? Tutti abbiamo fatto errori che ci accompagnano. È vero, gli errori servono. Ma mica bisogna farne tredici per imparare. Due o tre bastano. Quindi sì, se potessi, qualche errore eviterei di farlo. Alcune occasioni perse, certe scelte sbagliate. E quei rimpianti me li porto dietro”.

Uno di questi rimpianti è legato all’occasione internazionale che non ha colto?

“Sì. È successo anni fa: mi chiamò una produzione americana per un film, una commedia romantica con una ragazza americana e un principe europeo. Mi chiamò la mia agente di allora, che purtroppo non c’è più, e mi disse: ‘Ti vogliono incontrare a Hollywood la prossima settimana’. Ma io ero in tournée con Gabriele Lavia a Forlì. Non potevo partire, e così non andai. Scrissi più avanti alla produzione dicendo: “Ora sarei libero.” Ma ormai era tardi. Mi risposero: ‘Se vuoi vieni, ma solo per salutarci’. E alla fine presero un attore danese. Magari non sarebbe successo nulla o magari il film non avrebbe avuto successo ma io proprio non ho nemmeno provato a giocarmela. Mi mancò quel pelo sullo stomaco, quella sfrontatezza per dire: ‘Sostituitemi, io vado a Hollywood’. Un altro l’avrebbe fatto. Io no”.

Ma forse è anche perché era in scena. E questo dice qualcosa sul perché fa questo mestiere.

“Esatto. Quel ‘no’ nasceva anche da quello. Ero in tournée, stavo facendo uno spettacolo che amavo. Però certe occasioni non tornano. E quella non è più tornata. Ho fatto tante altre cose all’estero – in Israele, in Canada, in Argentina – ma quella chiamata, quel tipo di proposta, non è più arrivata. E sì, quello è un rimpianto vero”.

Come pensa che verrà accolto ora questo spettacolo?

“Rispetto a A Steady Rain, io stesso non ho delle certezze assolute. Non so bene cosa aspettarmi, né come verrà accolto dal pubblico. Posso dire che è un testo molto emozionante, coinvolgente, anche da un punto di vista emotivo. Ma poi è il pubblico che deve fare la sua parte. E quando il pubblico è passivo – e succede – qualcosa non funziona. Io sono curioso. Molto. Di vedere come reagirà la gente a questa storia, a queste due figure così particolari, così ai limiti. Ma che, in fondo, sono simili a tutti noi. Stiamo ancora provando: c’è attesa, ma più che altro c’è una gran voglia di scoprire che effetto avrà sul pubblico. Quando fai uno spettacolo con Gabriele Pignotta e Rocio Morales come Contrazioni pericolose, ad esempio, sai già cosa aspettarti: la gente viene a teatro per ridere, e sa che riderà. Sai cosa raccontare, come promuoverlo, cosa aspettarti. In questo caso no. È diverso. È: ‘Venite a vederlo. Poi ditemi voi’. E anche io, poi, vi dirò com’è andata”.

E se la gente dovesse ridere?

“Ecco, quello sarebbe curioso. Se il pubblico ride nei momenti sbagliati, allora forse avrò sbagliato qualcosa io (ride, ndr)! Ma chissà, magari è solo tensione, nervosismo. Anche quello è possibile. Vedremo. Come le dicevo: la curiosità è tanta, anche da parte nostra. Di vedere che effetto farà questo spettacolo. E che reazione avrà il pubblico”.