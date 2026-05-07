Giorgio Marchesi, intervista al Buonvino di Rai 1: “Un uomo autentico senza essere un maschio alfa”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Buonvino, il protagonista dell’omonima serie Palomar in onda su Rai 1 il e il 14 maggio tratta dai romanzi di Walver Veltroni, non è il classico poliziotto televisivo. Non ha il cinismo dell’uomo disilluso, non vive di scatti d’ira, non alza la voce per imporsi. Non è uno di quei personaggi che entrano in scena e sembrano sapere già tutto, degli altri e di se stessi. Al contrario, Buonvino è un uomo che dubita, che osserva, che ascolta. Un uomo che si concede il lusso, rarissimo, di non sentirsi sempre nel giusto. Forse è proprio questo a renderlo diverso. E, in fondo, profondamente contemporaneo. In un immaginario pieno di investigatori tormentati, di commissari spezzati, di uomini incapaci di mostrare fragilità, Buonvino sceglie un’altra strada. La gentilezza, l’empatia, la misura. Non perché sia debole, ma perché ha capito che la forza non coincide necessariamente con la durezza. Sa essere autorevole senza diventare arrogante, sa guidare senza schiacciare, sa imporsi senza trasformarsi nell’ennesimo maschio alfa che la televisione ci ha abituato a vedere. Anche per questo, il personaggio interpretato da Giorgio Marchesi sembra parlare di qualcosa che va oltre il poliziesco. Parla di seconde possibilità, di errori, di persone finite ai margini che provano a rimettere insieme i pezzi della propria vita. Parla del bisogno di essere visti per ciò che si è davvero e non soltanto per il ruolo che si occupa. Buonvino arriva a Villa Borghese dopo una caduta professionale, con addosso il peso di un errore e la sensazione di essere stato messo da parte. Ma invece di chiudersi nel rancore o nel vittimismo, prova a ricominciare. E nel farlo trascina con sé anche gli altri: una squadra imperfetta, disordinata, spesso sottovalutata, che proprio grazie al suo sguardo riesce lentamente a trovare una nuova forma. È un personaggio che sembra muoversi in equilibrio costante tra malinconia e luce, come conferma Giorgio Marchesi. Ama la bellezza, ama la cultura, ama Roma e i suoi angoli nascosti. Ma soprattutto ama gli esseri umani, perfino quando sono fragili, contraddittori, incapaci di salvarsi da soli. È uno di quegli uomini che hanno sofferto, che conoscono il dolore e la disillusione, ma che nonostante tutto continuano a stare dalla parte della bellezza invece che del cinismo. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Giorgio Marchesi racconta non soltanto Buonvino, ma anche molto di sé. Del rapporto con il dubbio, della poca ambizione, del bisogno di essere amato, della difficoltà di sentirsi all’altezza. E, soprattutto, di quella forma di autenticità che oggi sembra quasi rivoluzionaria: essere uomini senza avere bisogno di dimostrarlo continuamente. Colpisce anche il fatto che, parlando di Buonvino, Giorgio Marchesi finisca spesso per parlare di sé. Della propria insofferenza verso la strategia, della simpatia istintiva per gli outsider, della fatica di sentirsi davvero soddisfatto di quello che fa. Ne emerge il ritratto di un attore che non si percepisce come vincente, che continua a guardarsi con severità e che forse proprio per questo riesce a dare così tanta verità ai personaggi che interpreta. Perché Buonvino, in fondo, non è un eroe. È un uomo che si mette continuamente in discussione, che teme di sbagliare, che sente il peso delle proprie fragilità. Ed è forse proprio questa sua umanità imperfetta a renderlo così vicino, così credibile, così necessario.

Sappiamo chi è Buonvino per Walter Veltroni, per la regista Milena Cocozza e per gli scenegiatori Salvatore De Mola e Michela Straniero. Tuttavia, non sappiamo ancora chi sia Buonvino per Giorgio Marchesi. Chi rappresentava questo personaggio per lei?

“È un personaggio al quale mi sono affezionato subito. Mi è piaciuto molto perché è un uomo solitario, ma non un eremita. Sta bene da solo per scelta, non perché non riesca a stare con gli altri. Si sente a suo agio con se stesso, ha passioni che lo appagano, un paio di amici scelti con cura e una vita che, secondo me, preferisce in parte tenere nascosta. Ha zone d’ombra, aspetti che nemmeno conosco fino in fondo. Scherzando, dico sempre che Buonvino non racconta tutto di sé e che ci sono ancora parti della sua vita che tiene per sé. Inoltre, conosce il valore della gentilezza. È una persona a cui piacciono la vita, la luce e la virtù. Mi sembra uno di quegli uomini che, pur avendo sofferto e pur avendo un lato malinconico, hanno scelto di stare dalla parte della bellezza e non del cinismo”.

È un aspetto che ho apprezzato del personaggio, perché spesso si tende a pensare che un uomo a cui piacciono la gentilezza, la virtù, la luce e l’empatia sia ingenuo. Buonvino è tutto tranne che ingenuo.

“Sono molto contento che lei lo dica, perché per me era l’aspetto più difficile da rendere. La vera sfida del personaggio era proprio evitare di farlo apparire ingenuo, sciocco o eccessivamente accomodante. È una persona che pronuncia frasi molto precise, molto forti, ma in un modo diverso dagli altri. Arriva in una squadra piuttosto complicata, che non è certo quella ideale, eppure non aggredisce mai nessuno. Fa capire che bisogna cambiare passo, ma senza alzare la voce. Impone la propria linea, ma senza arroganza. La difficoltà stava proprio lì: interpretare battute che, sulla carta, potevano sembrare dure o autoritarie, ma restituirle in modo completamente diverso. Per questo sono contento che lei abbia colto questo aspetto, perché era davvero il punto più delicato del personaggio. Secondo me rappresenta anche una nuova idea di mascolinità. È un uomo che non rinuncia alla propria identità maschile, ma che non ha bisogno di ricorrere alle forme più becere dell’essere uomo”.

Un uomo autentico senza essere un maschio alfa. È questo che lo rende interessante. È l’eccezionalità della normalità. In un mondo in cui i poliziotti sembrano tutti dotati di superpoteri e non devono mai chiedere, arriva un uomo che si pone domande, che si relaziona con gentilezza, che ha uno sguardo diverso verso le persone che lo circondano.

“Sa che questa definizione gliela rubo? Perché è bellissima: un uomo autentico senza essere un maschio alfa. Ha colto aspetti molto importanti. Buonvino si fonda sul dubbio, ed è un elemento molto interessante. È un uomo che vive di dubbi. C’è una scena che, rivedendo la serie, mi ha colpito molto: dopo aver incontrato la squadra e aver pronunciato quel discorso, esce a fare due passi a Villa Borghese con Serena e si chiede se abbia sbagliato qualcosa, aggiungendo che era da un po’ di tempo che non guidava un gruppo. Questa capacità di chiedersi se abbia commesso un errore, di mettersi in discussione, di non sentirsi sempre automaticamente nel giusto, la trovo molto matura, molto saggia e anche molto coraggiosa. È un uomo che mette in dubbio se stesso nello stesso modo in cui mette in dubbio le dichiarazioni degli altri, i casi e le testimonianze. Per lui il dubbio non è una debolezza, ma un’opportunità. È il modo per non chiudere mai definitivamente una porta, per lasciare sempre aperta una possibilità”.

Che sfida ha rappresentato per lei? Veniva da altri lavori, talvolta anche da altri modelli di mascolinità. Che significato ha avuto incontrare Buonvino?

“Ha significato soprattutto affrontare la difficoltà di trovarlo, di individuare quella qualità particolare. Perché, a una prima lettura, davanti a certe battute, la reazione più immediata è arrivare e fare la classica ramanzina alla squadra. È quasi automatico, ed è anche più facile. Invece trovare una via di mezzo, senza renderlo troppo morbido, ingenuo o aggressivo, e allo stesso tempo mantenerlo credibile, è stata la vera sfida. All’inizio mi ha messo anche un po’ in difficoltà, perché ho iniziato a lavorare a Buonvino il giorno dopo aver concluso una lunga tournée teatrale. Non ho avuto il tempo di fermarmi due o tre settimane per studiare il personaggio, incontrare gli altri attori e fare tutto ciò che normalmente aiuta. Siamo arrivati sul set molto velocemente e, di conseguenza, questo personaggio andava costruito lì, sul momento. Spero di esserci riuscito”.

Com’è stato ritrovare Serena Iansiti al suo fianco?

“Conoscevo già Serena, avevamo lavorato insieme anni fa e la stimavo molto. Lavorare di nuovo con lei è stato semplice. Si è creata subito in scena quella dinamica tipica di due amici che si incontrano dopo tanto tempo, perché in fondo era così anche nella realtà. Secondo me, il rapporto tra i loro personaggi è molto bello perché è un rapporto adulto. Non sono due persone che si precipitano l’una sull’altra. C’è attenzione reciproca. Lei è vedova, sono colleghi di lavoro, quindi prima di lasciarsi andare c’è cautela. Non si tratta soltanto di imbarazzo: da una parte c’è il desiderio, dall’altra la razionalità che frena. Mi piaceva raccontare quella sensazione che si prova quando si incontra di nuovo una compagna di classe che è sempre piaciuta inconsciamente e che, rivedendola dopo tanti anni, appare improvvisamente bella, intelligente e interessante. Mi piaceva raccontare questa dinamica e credo che emerga chiaramente”.

A far la differenza, sono anche i volti poco usurati scelti per completare il commissariato: penso a Francesco Colella, a Daniela Scattolin, al giovane Matteo Olivetti, a Ivan Zerbinati.

“Conoscevo già Francesco Colella perché, frequentando l’ambiente teatrale, ci eravamo incrociati e lo stimavo molto già prima. È stato un piacere trovarlo sul set e lavorare con lui, soprattutto confrontandoci sui personaggi. Non avendo avuto molto tempo per prepararli, alcune dinamiche sono nate direttamente sul set. C’è, per esempio, una scena di chiarimento tra Buonvino e Portanova che in realtà abbiamo aggiunto noi. Lui aveva immaginato certi aspetti del suo personaggio, io altri del mio, e allora ci siamo detti che fosse giusto chiarirli, proprio come succede nella vita. Gli dicevo che, secondo me, due uomini adulti che si trovano a lavorare insieme dovrebbero parlarsi apertamente. È un atteggiamento che ho sempre, anche con i registi o con gli altri attori: parlo come se ci conoscessimo da vent’anni, anche quando non è così. Questa è stata la chiave per trovare la vicinanza tra due persone apparentemente molto diverse come Buonvino e Portanova, ma anche per costruire la diffidenza iniziale. Con gli altri è stato tutto piuttosto naturale. Ivan Zerbinati nei anni di Gozzi è straordinario. È stato con noi pochi giorni perché era impegnato a teatro, ma è meraviglioso. Anche Daniela Scattolin e Matteo Olivetti sono stati una bellissima scoperta. Quando ho visto il risultato finale ho fatto loro i complimenti, perché sul set ero molto stanco, dormivo poco, giravamo tanto, c’erano moltissime battute e tante situazioni da affrontare. Non ero lucidissimo. Però, vedendo il risultato finale, mi sembra davvero che abbiano fatto un ottimo lavoro. E poi ci sono tanti attori meno conosciuti ai quali bisogna dare spazio, assolutamente”.

A cominciare, ad esempio, nel primo episodio, Buonvino e il caso del bambino scomparso, da Nina Pons.

“L’ho vista in scena e mi ha colpito moltissimo. Aveva un ruolo difficilissimo, perché piangeva praticamente in ogni scena e tutti i ciak erano validi. Non c’è stato un solo momento in cui fosse scarica. Questo significa saper fare davvero il proprio lavoro. A un certo punto mi ero persino preoccupato per lei e le avevo detto che era un ruolo molto pesante. A volte, soprattutto quando si lavora molto sul pianto, ci si svuota. Nina, invece, è andata avanti senza alcuna difficoltà. Non ha sbagliato un ciak. È stata impressionante”.

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Proviamo a spostarci un momento su Giorgio Marchesi. Se guarda indietro e guarda avanti, a che punto del suo percorso professionale sente di essere?

“Spero di essere al sessanta per cento. Spero di avere ancora margine per crescere, sia dal punto di vista qualitativo sia nella possibilità di prendere parte a progetti sempre più belli”.

Nel suo percorso pensa che abbiano contato di più il talento, la fortuna o la formazione?

“Forse ha contato soprattutto una sorta di capacità inconscia di comunicare con il pubblico. Anche quando cammino per strada, sento che le persone mi vogliono bene. Probabilmente è una sensazione che alcuni ruoli mi hanno trasmesso, ma non dipende soltanto da quelli. Credo che, al di là del talento, della formazione, che sicuramente c’è stata, e del lavoro fatto su me stesso, esista anche questo elemento: senza una ragione precisa, il pubblico mi ha voluto bene. Ci sono attori bravissimi che magari non riescono ad arrivare davvero al cuore delle persone, per motivi inspiegabili. Io, invece, ho percepito fin dall’inizio un grande affetto e credo che questo sia l’aspetto che riconosco di più nel mio percorso”.

Quell’affetto ha ripagato e colmato il bisogno di essere amati che tutti gli attori hanno?

“Sì, credo di sì. Sono aspetti che normalmente non considero con grande lucidità, però penso che quell’affetto abbia colmato il bisogno che tutti abbiamo di essere amati. Lo noto molto anche a teatro. Quando entro in scena, sento l’applauso, vedo le persone fuori dal teatro, le incontro al bar e mi sorridono. Al di là del fatto di essere un attore, percepisco che mi vogliono bene, che mi stimano. Non mi capita spesso di incontrare persone sconvolte. Più spesso c’è uno scambio di sorrisi, anche senza parole, ed è una sensazione molto piacevole. Poi il rapporto con il pubblico è anche una forma di dipendenza e, quindi, spero di restare dipendente ancora per un po’”.

Lei dice di non essere molto abituato a porsi queste domande. Perché?

“Perché non ho mai pianificato troppo la mia vita. Lascio che gli eventi accadano e seguano il loro corso. Non sono un grande stratega. Anzi, da un lato invidio gli strateghi e dall’altro li detesto. Nella mia incoscienza mi sono lasciato sorprendere molte volte e, quando vedo troppa strategia, colgo sempre un eccesso di razionalità. La parola ‘strategia’ non mi piace. Mi piacciono gli errori, le imperfezioni, le persone fragili. Sono questi gli aspetti che mi emozionano di più. Per me è molto più interessante un perdente che abbia qualcosa da raccontare rispetto a un vincente. I vincenti li ho sempre guardati con meno interesse. In questo senso ho scoperto che Buonvino la pensa come me. Con i superiori ha sempre un rapporto di vaga antipatia, mentre con i sottoposti assume quasi un atteggiamento paterno. Ho sempre tifato per chi non vinceva, per chi era un po’ ai margini, per gli outsider”.

Lei si è sentito un outsider?

“Sì, in alcune situazioni sì. Anche nel nostro ambiente, perché inevitabilmente è un ambiente molto romanocentrico. Il fatto di non essere di Roma, ma anche di non voler frequentare certi ambienti o determinati contesti, ogni tanto crea un po’ di diffidenza. Mi è capitato di frequentare qualche salotto romano e lì mi sono sentito completamente fuori posto. Però sono curioso. Ho avuto la fortuna di vivere mondi molto diversi: sono cresciuto in un quartiere popolare, ho frequentato un liceo borghese, ho conosciuto persone molto benestanti, ma poi tornavo sempre dai miei amici più semplici. Questa è una fortuna enorme, perché permette di osservare realtà molto diverse. Alcune, magari, non mi interessa affatto riviverle. Mi sono sentito fuori luogo anche davanti a persone che parlavano di libri, film o mostre che non conoscevo. Però preferisco essere curioso piuttosto che fingere di sapere”.

L’ambizione non è mai stata il suo motore?

“Credo di poter dire sinceramente di non essere mai stato ambizioso. Anzi, chi mi vuole bene ogni tanto mi ha accusato di avere poca ambizione o di non averne affatto. Mi sono sempre giustificato dicendo che sono fatto così. Non essendo particolarmente ambizioso, tutto ciò che arriva mi è sempre sembrato un regalo. Questo, però, non significa che non abbia avuto voglia di crescere. Il desiderio di migliorare c’è sempre stato. La competizione con me stesso l’ho sempre avuta”.

Sindrome dell’impostore?

“Difficilmente riesco a dirmi soddisfatto di quello che ho fatto. Negli anni mi sono guardato pochissimo. Adesso mi guardo un po’ di più. Buonvino, per esempio, l’ho rivisto con maggiore indulgenza rispetto al passato. Forse perché penso di essere migliorato rispetto a vent’anni fa. Prima, quando mi vedevo, non mi piacevo. Non mi piaceva il mio volto, non mi convincevano le scelte che facevo. Per questo ho risolto smettendo di guardarmi. Speravo sempre che qualcuno mi dicesse che ero bravo, che quello che avevo fatto funzionava. Conosco colleghi bravissimi che riescono sempre a ricordare i nove commenti positivi su dieci. Io, invece, ero uno di quelli che ricordavano soltanto l’unico commento negativo. Però anche da questo punto di vista sono migliorato. Adesso penso che, se nove commenti su dieci sono positivi, può andare bene così”.

Che cos’è per lei il successo?

“Per me il successo è molto legato all’affetto del pubblico. La mia vita non è cambiata molto, perché non conduco una vita da star, anche perché in Italia sarebbe quasi ridicolo. Continuo a prendere la metropolitana, continuo a viaggiare in treno, continuo a condurre una vita normale. A volte le persone si stupiscono nel vedermi in metropolitana o in terza classe sul treno. Io, invece, ho sempre vissuto il successo come una possibilità in più. Per esempio, nel teatro, significa avere maggiore forza nel richiamare il pubblico”.

Che cosa le ha permesso il teatro o, comunque, la recitazione di scoprire di sé?

“Mi ha fatto riscoprire il Giorgio bambino. Mi ha fatto ritrovare quella grande fantasia che avevo da piccolo. Avevo sempre la testa altrove. Gli altri mi parlavano e la mia mente era in un altro luogo, in territori sconosciuti e immaginari. Credo che il teatro mi abbia fatto capire che quella fosse la mia natura. Dopo aver svolto tanti lavori che forse mi avrebbero garantito più soldi e una vita più comoda, ho scelto questo perché era più adatto a me. Mi ha fatto riconoscere il mio bisogno di cambiare, di stare in movimento, di incontrare persone nuove. È un lavoro in cui ogni quattro mesi cambiano completamente compagnia, amici, relazioni. Ed è questa la mia grande gioia”.

Le ha permesso di trovare risposte suoi dolori?

“Forse sì. È difficile trovare risposte al dolore, perché resta qualcosa di meravigliosamente sconosciuto. Però il lavoro mi ha permesso di attraversarlo e anche di prenderlo meno sul serio. Ci prendiamo troppo sul serio. Sono una persona rigorosa, faccio ciò che devo fare, magari all’ultimo momento come uno studente, però lo faccio. Dentro di me, però, c’è anche una parte molto beffarda nei confronti della vita. Tendiamo a prenderla troppo sul serio”.

C’è qualcosa che sente di aver sottovalutato di questo mestiere?

“Probabilmente ho sottovalutato la fatica di gestire una famiglia. Quando si hanno dei figli, il fatto di non avere abitudini né una gestione costante del tempo diventa complicato. Siamo in balia del meteo. Girare una scena oppure un’altra dipende dal fatto che piova o meno. A volte non si sa nemmeno che cosa si farà il giorno dopo. Per organizzare la vita familiare, questo è stato difficile. Non provo sensi di colpa, perché questo era il mestiere mio e di mia moglie Simonetta Solder (anche lei nel cast del primo episodio di Buonvino, ndr). Però, in alcuni momenti, ho provato un po’ di dispiacere per non essere riuscito a essere abbastanza presente per i miei figli”.