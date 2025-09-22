Giorgio Mottola giornalista di Report accusa la scorta del ministro Giuli: "Strattonato durante le domande"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Scontro tra il giornalista di Report Giorgio Mottola e la scorta del ministro Alessandro Giuli. È successo nel corso di Fenix, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia. Mottola ha denunciato di essere stato strattonato dalla scorta del ministro della Cultura mentre stava provando a fare delle domande. L’episodio è stato condannato anche dal conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

Tensione durante la festa dei giovani di Fratelli d’Italia

Momenti di grande tensione durante Fenix, la festa del movimento giovanile di Fratelli d’Italia che si è tenuta sabato 20 settembre a Roma.

Come riportato dall’Adnkronos, il cronista di Report Giorgio Mottola ha denunciato un comportamento troppo aggressivo da parte degli uomini della scorta del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Mentre stava facendo delle domande, il giornalista ha detto di essere stato tirato per la giacca.

Le accuse di Giorgio Mottola alla scorta del ministro Giuli

In quel momento, ha detto Mottola, stava chiedendo al ministro Giuli se “trasformeranno la Biennale in un megafono del trumpismo”. Giuli non ha risposto alla domanda ed è stato scortato all’interno di un padiglione.

Subito dopo Giorgio Mottola, come mostra un video, si è rivolto a uno degli uomini della sicurezza: “Ma lei mi spinge così? Non dovete impedire ai giornalisti di fare domande. Stavo facendo le domande, non attentando alla sicurezza del ministro”.

Lo scontro verbale tra il giornalista di Report e alcuni membri dello staff di Giuli è andato avanti per diversi minuti. Oltre al ministro della Cultura, alla kermesse dei giovani di Fratelli d’Italia era presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha tenuto l’intervento di chiusura.

La condanna di Sigfrido Ranucci e la frase su Report

Annunciando la sua partecipazione a un evento dedicato alla libertà di informazione, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha condannato quanto accaduto a Fenix con la scorta del ministro Alessandro Giuli.

“Da una parte ci tagliano quattro inchieste, dall’altra non rispondono alle domande dei nostri inviati o impediscono energicamente di farle”, ha scritto Ranucci su Facebook. Il conduttore ha poi aggiunto: “E manca poco più di un mese all’inizio di Report. Siamo certi che questo è il Paese che vogliamo, che sia il Paese per cui i nostri nonni e genitori si sono battuti e hanno perso la vita?”.

La prima puntata della nuova stagione di Report andrà in onda su Rai3 domenica 26 ottobre.