Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo quindici anni nella redazione della trasmissione d’inchiesta di Rai 3, Giorgio Mottola lascia Report per approdare a Fanpage. Il giornalista ha annunciato l’addio in una lettera inviata ai quaranta colleghi, spiegando di aver rimandato la decisione lo scorso giugno per provare a salvare il programma durante la crisi estiva seguita all’uscita di Sigfrido Ranucci.

Giorgio Mottola lascia Report per Fanpage dopo quindici anni

Dopo quindici anni di lavoro nella squadra della trasmissione d’inchiesta di Rai 3, Giorgio Mottola lascia Report per iniziare già da lunedì una nuova avventura professionale nella redazione di Fanpage.

La decisione è stata comunicata ufficialmente ai quaranta colleghi attraverso una lettera di saluto che ha segnato la fine di una lunga collaborazione, maturata al termine di mesi ad altissima tensione interna.

Già all’inizio di novembre la sua assenza nel promo di lancio della stagione televisiva aveva alimentato indiscrezioni su un possibile addio, maturato dopo la fase critica attraversata dalla redazione a seguito dell’uscita di Sigfrido Ranucci, la mancata scelta dello stesso Mottola come nuovo conduttore e il calo degli ascolti.

La lettera ai colleghi di Report: “Volevo salvare il programma”

Nel messaggio inviato alla redazione, il cronista ha ripercorso le ragioni di una scelta ponderata nel tempo e rinviata proprio durante il momento più delicato vissuto dal gruppo di lavoro: “Come molte e molti di voi già sanno o hanno intuito, dopo 15 anni ho deciso di interrompere la mia collaborazione con Report. È una decisione che avevo iniziato a maturare già da qualche anno”.

“Lo scorso giugno avevo iniziato a pensare di accettare un’altra offerta di lavoro – prosegue Mottola – ma la crisi gravissima che ha attraversato Report mi ha indotto a restare e provare a salvare il programma insieme a tutti voi”.

Nella lettera non manca un forte riconoscimento alla squadra con cui ha condiviso oltre un decennio di lavoro: “Non ho alcun dubbio che questo gruppo sarà in grado di riportare Report agli antichi splendori, anche perché quegli splendori sono stati raggiunti soprattutto grazie al lavoro, alla serietà e all’abnegazione di questo stesso gruppo”.

“Non dico che sarà facile e neanche che sarà veloce, ma in questo Paese di giornalismo di inchiesta c’è bisogno e Report negli ultimi 25 anni ha offerto il giornalismo di inchiesta più libero, indipendente e sincero che ci sia stato in circolazione” ha concluso il giornalista.

Le principali inchieste di Giorgio Mottola

Nel corso della sua permanenza a Report, Giorgio Mottola si è affermato come uno dei volti più incisivi del giornalismo investigativo televisivo.

Le sue inchieste hanno acceso i riflettori sui legami tra l’estrema destra eversiva e la destra di governo, sulle reti internazionali sovraniste e su diversi esponenti dell’esecutivo, a partire dal servizio sulla gestione delle aziende dell’ex ministra Daniela Santanchè che ha dato origine ai procedimenti giudiziari culminati nelle sue dimissioni.

In precedenza il giornalista aveva indagato anche gli equilibri dei governi di centrosinistra guidati da Matteo Renzi e Giuseppe Conte, firmando tra gli altri lo scoop sull’incontro in autogrill tra l’ex premier dem e l’ex dirigente dei servizi segreti Marco Mancini.