Giorgio Panariello torna a parlare del fratello, la storia di Franco "morto di freddo e non per overdose"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La vita di Giorgio Panariello è stata segnata da un profondo dolore. Nel 2011, il comico toscano ha perso il fratello Francesco, morto mentre si trovava da solo per strada. Franco, così lo chiamavano affettuosamente in famiglia, aveva solo 50 anni e da anni lottava con la tossicodipendenza. Panariello, però, smentisce che il fratello sia deceduto a causa di un’overdose.

Giorgio Panariello racconta il dolore più grande

Intervistato da Vanity Fair al debutto del suo nuovo spettacolo teatrale, E se domani…, Giorgio Panariello ha spiegato il motivo che lo ha spinto a condividere la tragica storia del fratello Francesco.

Franco è morto nella notte del 27 dicembre 2011, mentre si trovava per strada. Era da solo e aveva appena 50 anni.

ANSA

La vicenda è stata raccontata dal comico nel libro Io sono mio fratello, scritto durante il lockdown del 2020.

“All’inizio dovevano essere solo due cose sul palco, ma poi mi sono reso conto che non bastava. Ho iniziato a scrivere di getto la mia storia” confida oggi Panariello.

“Ho scoperto che scriverla poteva anche aiutare altri che vivono o hanno vissuto la mia stessa esperienza” continua.

La speranza, ciò che il comico spera di “aver tramesso” è che, nonostante “chi vive certe situazioni sa che è molto difficile, da queste cose di può uscire”.

La tragica storia del fratello Francesco

Nella notte del 27 dicembre 2011, Francesco Panariello fu ritrovato senza vita su una panchina di Viareggio.

L’uomo era stato abbandonato lì da tre amici, un uomo e due donne, che si trovavano a cena con lui quando ha iniziato a stare male.

“Durante una cena con amici si è sentito male e loro l’hanno lasciato sul lungomare di Viareggio, come un vecchio materasso”: così Panariello raccontò l’accaduto nel libro dedicato al fratello.

Franco lottava da tempo con la tossicodipendenza. “Ci sono stati momenti nella vita in cui ho vissuto la stessa disperazione – confida il comico – e anche io stavo per cadere nella trappola delle sostenze stupefacenti”.

A pesare sul fratello fu un’infanzia solitaria: “Crescere senza affetto è come stare senza un tetto sopra la testa, non ci si sente mai protetti, difesi, mai a casa”.

La verità sull’ipotesi di una morte per overdose

Giorgio Panariello ha più volte smentito la notizia secondo cui il fratello morì a causa di un’overdose. “È morto di ipotermia” ha affermato.

In realtà, la perizia dei medici legali commissionata dai giudici della Corte d’Appello nell’ambito del processo per omissione di soccorso contro gli amici che erano con lui a cena, ha rivelato una realtà diversa.

Francesco Panariello morì a causa di uno shock anafilattico, causato dall’assunzione di una quantità elevata dell’antidepressivo brupropione che si era iniettato in vena perché vendutogli come eroina.

La tragica infanzia in Toscana

Ancora bambini, Giorgio e Francesco Panariello furono abbandonati dalla madre. “Io sono stato adottato, mentre lui è andato a finire in collegio” spiegò il comico al Messaggero.

Di Giorgio, che aveva un anno più del fratello, si prese cura la nonna che, però, “non poteva permettersi economicamente un altro bimbo in casa. Già aveva me e cinque figli suoi”.

Parlando del fratello, Panariello afferma che “io sono stato fortunato, lui sfortunatissimo. Franchino era un buono, se non avesse incontrato l’eroina sarebbe stato tutto diverso”.