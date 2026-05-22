"Giornalismo d'inchiesta cancerogeno" per Rossi, Pd-M5S difendono Report ma l'ad Rai replica: "Mai menzionato"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, hanno innescato un durissimo scontro politico sul ruolo dell’informazione pubblica. Intervenendo a un convegno sulla disinformazione, l’ad ha affermato che quando il giornalismo d’inchiesta si trasforma in “giornalismo di teorema” diventa un rischio cancerogeno per la democrazia. Le parole hanno scatenato l’immediata reazione di Pd e Movimento 5 Stelle, che hanno letto l’uscita come un attacco diretto a Report, la storica trasmissione di Rai 3.

La difesa del giornalismo d’inchiesta delle opposizioni

Come riporta ANSA, il responsabile Informazione del Pd ed europarlamentare, Sandro Ruotolo, ha guidato la protesta chiedendo l’immediato passo indietro del vertice aziendale.

Secondo l’esponente dem, la destra starebbe tentando di delegittimare il giornalismo che scava e documenta, riducendolo a una neutra somma di fonti ufficiali per non disturbare il potere.

Ruotolo e i parlamentari del M5S in commissione di Vigilanza hanno inoltre rievocato i gravissimi episodi di cronaca legati al conduttore Sigfrido Ranucci, ricordando l’attentato subito dal giornalista a opera della camorra casalese come prova del valore reale delle sue inchieste.

I commissari pentastellati hanno definito “paradossali e assurde” le parole dell’ad, accusandolo di voler dequalificare il lavoro d’approfondimento scomodo.

Il M5S ha quindi sollecitato Rossi a scusarsi pubblicamente.

Alla protesta si è unito anche il leader di Avs Angelo Bonelli, che ha chiesto scuse formali al conduttore del programma.

Cosa ha detto Rossi su Report

Di fronte alla sollevazione delle opposizioni, Giampaolo Rossi ha respinto categoricamente le accuse, parlando di un “divertito stupore” per le ricostruzioni giornalistiche e politiche.

L’amministratore delegato ha chiarito che il suo intervento, pronunciato alla sesta edizione della campagna “Uniti contro la disinformazione” organizzata con l’osservatorio della Luiss, esprimeva un principio generale e non conteneva alcun riferimento specifico a programmi della Rai o a singoli conduttori.

L’ad ha rivendicato di aver addirittura moltiplicato le trasmissioni dedicate alle inchieste all’interno del palinsesto del servizio pubblico negli ultimi anni.

Secondo il manager, attribuire bersagli diversi alle sue parole rappresenta, paradossalmente, un chiaro esempio di quella stessa disinformazione e strumentalizzazione da lui denunciata nel corso del convegno.

Chi si è schierato con Rossi

A difesa dell’amministratore delegato sono intervenuti i consiglieri di amministrazione della Rai Simona Agnes, Federica Frangi e Antonio Marano.

Attraverso una nota congiunta, i membri del Cda hanno condiviso la linea di Rossi sulla necessità di preservare l’autorevolezza e il rigore professionale delle inchieste, respingendo come puramente strumentali i tentativi di alimentare polemiche politiche preconcette.

Dai piani alti di Viale Mazzini si fa notare, inoltre, come l’attacco mediatico sia esploso all’indomani della diffusione dei dati di bilancio, che si è chiuso in utile per la prima volta dal 2017.

Secondo la dirigenza, le polemiche sollevate dall’opposizione avrebbero il preciso scopo di oscurare questo importante successo economico.