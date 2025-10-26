Giornalista Alessandro Sahebi aggredito a Roma per la felpa antifascista, era con moglie e figlio di 6 mesi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il giornalista Alessandro Sahebi ha denunciato di essere stato aggredito a Roma mentre si trovava con sua moglie e con il loro figlio di 6 mesi. A far scattare la violenza nei confronti dei tre sarebbe stata la felpa antifascista che l’uomo indossava. Lui stesso ha testimoniato quanto accaduto con foto e video che ha poi pubblicato sui social.

Giornalista aggredito a Roma

Attimi di grande paura per Alessandro Sahebi, vittima di un’aggressione a Roma. Il giornalista si trovava nella capitale per trascorrere una serata insieme alla sua famiglia ma in quest’occasione è stato avvicinato da un gruppo di uomini che gli hanno intimato di togliere la felpa che indossava.

A far scattare l’ira degli aggressori sarebbe stato proprio il capo d’abbigliamento sul quale campeggiava la scritta “Azione antifascista”. Prima un uomo, poi altri due, si sono avvicinati a Sahebi e neanche la presenza della compagna e del figlio piccolo hanno fatto da deterrente per un’aggressione fisica che ha spaventato i tre e li ha costretti alla fuga in pieno centro a Roma.

Il luogo dell’aggressione in pieno centro a Roma

Alessandro Sahebi nel mirino dei neofascisti per una felpa

Alessandro Sahebi ha denunciato sui social l’aggressione subita nella serata di venerdì 24 ottobre e ne ha parlato poi in un’intervista a La Repubblica. Qui ha raccontato i terribili e concitati attimi in cui è passato improvvisamente dallo scattare alcune foto ai suoi familiari, vivendo una normale serata in famiglia, all’essere aggredito da più persone mentre sia la compagna, la scrittrice Francesca Bubba, che il figlio erano scoppiati in lacrime.

“Sono padre da sei mesi, vedevo la mia compagna venire minacciata mentre aveva il bambino in braccio e non potevo neanche raggiungerli perché nel frattempo altre due persone mi aggredivano chiedendomi di levare la felpa antifascista che indossavo”, racconta. “Eravamo fuori dal teatro Brancaccio, stavamo facendo due foto di famiglia. Francesca aveva il bambino in braccio e io ero con il telefono in mano. Quando ho alzato lo sguardo, ho visto quest’uomo davanti a me, con una barba molto lunga”.

“Mi ha afferrato per la felpa, poi mi ha preso per un braccio e mi ha detto ‘Vieni che ti devo parlare’, gli ho chiesto allora cosa volesse e lui mi ha detto che mi dovevo togliere la felpa, che aveva un problema con la mia felpa, che non gli piaceva, qualcosa del genere. Ho tirato fuori il tesserino e gli ho detto: ‘Ti faccio qualche domanda, mi spieghi perché devo togliere la felpa e domani metto tutto sul giornale’. Lui ha risposto dicendo che non gli importava nulla che lavorassi per Le Iene”, prosegue il racconto.

La ricostruzione

“Poi la sequenza dei fatti è un po’ confusa, ero spaventato. A un certo punto sono spuntate altre due persone, mi arriva una prima manata forte, mi salta l’orecchino, Francesca inizia a piangere con il bambino in braccio, uno di loro va da lei minacciandola apertamente e dicendole di farmi togliere la felpa altrimenti sarebbero stati guai seri, mentre gli altri non mi facevano avvicinare a lei”, ricorda Alessandro Sahebi.

“Gli aggressori mi dicevano che volevano solo parlare ma mi hanno dato un ceffone. Poi mi hanno detto che potevo tenere la felpa ma dovevo girarla al contrario. Per me non esiste, sarebbe stata un’umiliazione. Io non posso uscire come voglio? È tutto assurdo. C’era un gruppetto di gente fuori dal Brancaccio ma non è intervenuto nessuno. Allora sono indietreggiato e mi sono avvicinato alla famiglia e alle persone che uscivano dal teatro. Abbiamo aspettato un po’ e poi siamo andati impauriti verso la macchina. Adesso denuncerò la vicenda”, chiosa il giornalista.

L’aggressione, operata dai tre neofascisti, è avvenuta in via Merulana, a Roma, nei pressi del teatro Brancaccio, della sede di CasaPound e di luoghi di ritrovo di esponenti dell’estrema destra della capitale.