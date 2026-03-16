Giornalista arrestato per pedopornografia: perché non si può fare il nome e cosa emerge dalle chat

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un giornalista è stato arrestato per pedopornografia insieme a una docente, su ordinanza del gip di Roma, dopo la denuncia del padre di una minorenne. Le indagini hanno portato a sequestri e analisi di telefoni e computer tra Veneto e Lazio, con l’audizione protetta della ragazza. Nel dispositivo dell’uomo sarebbero stati trovati anche file riferiti ad altri minori. La Procura valuta l’esistenza di un possibile giro più ampio.

Giornalista arrestato per pedopornografia, arresti tra Roma e Treviso

Un giornalista 49enne, ex vicedirettore di un importante tg e collaboratore di numerose testate nazionali, è stato arrestato per pedopornografia insieme a una docente, raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura di Roma. La vicenda è emersa dopo la denuncia presentata dal padre di una minorenne, allarmato da quanto la figlia gli avrebbe raccontato.

La ragazza avrebbe riferito di aver trovato sul computer della madre una chat e materiale a contenuto sessuale che la riguardava. Da quel momento sono scattate le attività investigative dei carabinieri del Nucleo investigativo: prima le verifiche sul racconto, poi gli accertamenti tecnici e le perquisizioni tra Veneto e Lazio, con il sequestro di dispositivi e supporti digitali.

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Gli arresti sono avvenuti in luoghi diversi. La docente è stata fermata nel Trevigiano, mentre il giornalista è stato bloccato a Roma (secondo una ricostruzione, alla stazione Termini al suo arrivo in treno, per evitare un intervento davanti a familiari). L’indagine, secondo le fonti, non è considerata chiusa, ma in una fase iniziale, con ulteriore materiale ancora da analizzare.

Quali reati vengono contestati

Gli atti si basano su sulle testimonianze, sull’audizione protetta della minorenne con il supporto di specialisti e soprattutto sull’analisi dei dispositivi sequestrati. Nel corso delle perquisizioni sarebbero stati acquisiti telefonini, computer, tablet e altri supporti informatici. dagli accertamenti sarebbe emersa una mole molto ampia di dati, tra foto, video e conversazioni in chat ritenute rilevanti.

I reati contestati sono gravissimi e comprendono violenza sessuale su minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pedopornografico. Stando a quanto riportato, si parlerebbe di scambi di immagini e messaggi a contenuto sessuale riguardanti minori, inclusi anche due bambini piccoli (nipoti della donna), oltre al coinvolgimento della minorenne che ha dato avvio all’inchiesta.

In questa fase gli indagati potranno far valere la propria versione, con l’interrogatorio di garanzia che servirà anche a chiarire aspetti ancora non definiti. Nel frattempo prosegue l’attività di recupero di file, ricostruzione di chat, verifica dei contenuti ritenuti cancellati e tracciamento della loro origine.

Il nome del giornalista e il possibile “giro”

Un dettaglio importante riguarda l’identità dell’uomo, il cui nome non viene reso pubblico perché nel fascicolo compaiono minori e, in particolare, i nipotini della donna. Diffondere generalità e dettagli riconoscibili rischierebbe di rendere identificabili le vittime.

Il punto che può allargare l’inchiesta riguarda il materiale attribuito al giornalista, dato che oltre ai file legati alla relazione con la docente, nel suo dispositivo sarebbero stati trovati anche contenuti riferiti ad altri minori, un elemento che spinge la Procura e i carabinieri a verificare se l’uomo abbia agito in modo “isolato” o se possa esistere un circuito più ampio di scambio e acquisizione di immagini.

Gli investigatori stanno quindi lavorando sull’analisi completa dei messaggi in entrata e in uscita, sulla ricostruzione di contatti e interlocutori, sulla verifica di email e profili social e sulla provenienza dei file. La domanda centrale è se quelle immagini siano state reperite online o ricevute da altre persone, ipotesi che aprirebbe scenari investigativi diversi e porterebbe a nuove identificazioni.