Giornalista Daniele Compatangelo trovato morto in casa a Washington, sua intervista-attacco di Trump a Meloni

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Daniele Compatangelo, giornalista di La7, è morto. Secondo quanto riferito da ANSA, il corrispondente italiano dalla Casa Bianca è stato trovato privo di vita nella propria abitazione di Washington. Compatangelo, 50 anni, è stato autore poche settimane fa dell’intervista-scoop a Donald Trump post G7 che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni.

Daniele Compatangelo trovato morto in casa

Secondo quanto emerso, Compatangelo è stato trovato privo di vita nella propria abitazione di Washington.

La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall’ambasciata italiana a Washington, informata dalla Polizia locale.

Sarebbero stati esclusi segni di violenza, con la morte sopraggiunta improvvisamente. Si ipotizza un malore fatale, come ha riferito anche la madre all’ANSA.

Il ricordo dei colleghi

Tra i primi a lasciare un messaggio in memoria di Compatangelo è stato David Parenzo, conduttore La7 che aveva un rapporto speciale col corrispondente Usa.

“Ciao Daniele! Mi mancano già il tuo sorriso sornione, la tua acuta ironia …le telefonate nel cuore del notte. Ogni collegamento era un notizia. Ti voglio bene ovunque tu sia” ha scritto su X.

“Siamo attoniti. Tutta La7 si stringe ai suoi cari. Daniele era un collaboratore prezioso e raro, per la sua voglia di raccontare sempre, e con precisione e allegria. Era un bravo giornalista. Mancherà”, quanto dichiara il direttore di La7, Andrea Salerno, commentando la morte del corrispondente.

Il forte stress delle ultime settimane

Secondo quanto evidenzia Adnkronos, Compatangelo nelle ultime settimane era “sotto stress”.

Sentiti alcuni colleghi, hanno riferito che “Compatangelo era una figura molto conosciuta anche alla Casa Bianca, tanto che c’era gente in lacrime”, aggiungono le fonti, secondo cui il giornalista lavorava “alla Casa Bianca tutti i giorni, anche la domenica“.

L’intervista scoop a Trump dopo il G7

Il nome di Compatangelo era saltato agli onori della cronaca nelle scorse settimane, quando una sua intervista aveva aperto il caso diplomatico tra Usa e Italia.

Dopo il G7, infatti, il corrispondente aveva sentito Donald Trump che aveva puntato il dito contro Giorgia Meloni.

“Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena” disse il tycoon sulla premier, parole che Compatangelo diede in esclusiva a Omnibus facendo alzare un polverone.

Chi era Daniele Compatangelo

Nato in Italia a Savona nel novembre 1975, Compatangelo era uno dei più apprezzati corrispondenti dalla Casa Bianca. In 25 anni di carriera ha seguito ben otto edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012.

Nel 2008 ha lavorato per Il Secolo XIX e nel 2011 il suo documentario The Los Angeles Breakdown ha ricevuto la menzione d’onore in occasione della 53esima edizione del Southern California Journalism Awards di Los Angeles.

Ha intervistato leader politici statunitensi e personalità di spicco nel mondo, realizzato inchieste giornalistiche e non solo. Era una figura di spicco, esperto di affari europei e mediorientali e analista politico.

Collaborava in Italia con La7, Sky Tg24 e Tv2000, anche col canale di notizie mediorientale 24 ore su 24 Shams TV e per American Pulse.

Dal novembre 2025 era stato eletto presidente dell’associazione dei corrisponenti stranieri della Casa Bianca “White House Foreign Media Group” da lui fondato