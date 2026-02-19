Giornalista Danika Mason ubriaca in diretta tv alle Olimpiadi Milano Cortina, l'ammissione e le scuse

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La giornalista australiana Danika Mason si è scusata dopo essere comparsa in un servizio dall’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 visibilmente alterata dall’alcool. Mason ha spiegato di aver bevuto prima di andare in onda e di aver sottovalutato l’effetto che l’alcol avrebbe avuto, anche a causa del freddo e dello stomaco vuoto.

Giornalista australiana ubriaca durante un servizio da Milano

Danika Mason lavora per Today, un programma della rete australiana Channel 9, che come tante altre televisioni di tutto il mondo sta coprendo le olimpiadi invernali di Milano Cortina con inviati direttamente in Italia.

Durante un collegamento, Mason è apparsa visibilmente alterata. Faceva fatica ad articolare le parole e, in alcuni momenti, divagava su con frasi al limite dell’incomprensibile.

Mason si è dapprima messa a parlare del prezzo del caffè in Italia, di quello negli Stati Uniti e infine di “iguane”.

Il video della giornalista ubriaca alle Olimpiadi

Un estratto del video del servizio in cui lo stato di alterazione di Mason è particolarmente evidente ha iniziato a circolare sul web, diventando presto virale.

Buona parte dei commenti era divertita, ma in tanti hanno sottolineato la poca professionalità della giornalista. Nei commenti si ipotizzava che potesse essere ubriaca o che potesse aver assunto altri tipi di sostanze.

Il giorno dopo Mason è però tornata in onda, realizzando un servizio normale, al termine del quale ha spiegato cosa fosse successo il giorno prima.

Le scuse di Danika Mason

La giornalista australiana si è per prima cosa scusata con il suo pubblico per il comportamento poco professionale che aveva tenuto durante il collegamento del giorno precedente.

Ha poi spiegato che, come ipotizzato nelle ore precedenti, aveva bevuto poco prima di andare in onda. La situazione le era però rapidamente sfuggita di mano.

Mason ha spiegato di aver bevuto a stomaco vuoto e di aver sottovalutato l’effetto dell’alcol anche a causa del freddo. Ha però tenuto a specificare di volersi assumere interamente la responsabilità di quanto accaduto.