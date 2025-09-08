Giornalista Delia Mauro e troupe di Fuori dal Coro aggrediti a Ivrea nel campo rom, il video delle violenze

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La nuova stagione di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano su Rete 4, è iniziata con immagini che hanno lasciato senza fiato i telespettatori. Nel servizio andato in onda domenica 7 settembre, l’inviata Delia Mauro e la sua troupe sono state aggredite a Ivrea, durante un sopralluogo nel campo rom dove sorge la villa abusiva di Giovanni Lagaren, capo del campo nomadi locale.

Aggredita la troupe di Fuori dal Coro

Il servizio ha mostrato un minuto e sette secondi di violenza: Lagaren si è avvicinato con la sua auto all’inviata e alla troupe, sgommando a pochi metri e tentando di bloccare la loro vettura.

Poi è sceso dall’auto, affrontando direttamente il cameraman e cercando di strappargli la telecamera.

Una troupe di Fuori dal Coro è stata aggredita a Ivrea

Attorno a lui una dozzina di persone, anche donne, armate di scope e pale: una scena che ha trasformato la strada in un teatro di guerriglia.

Calci, pugni e minacce urlate a pochi centimetri dal volto della troupe hanno reso ancora più drammatica la sequenza, documentata dalle telecamere di Fuori dal Coro.

Il nodo delle demolizioni a Ivrea

Il servizio ha riportato l’attenzione su un caso che a Ivrea si trascina da anni: la villa di Lagaren, costruita abusivamente su un terreno sottratto, doveva essere abbattuta già nel 2012.

Nonostante le ordinanze, la costruzione è ancora lì, completa di sistemi di videosorveglianza e accessori, simbolo di una lunga vicenda giudiziaria e amministrativa rimasta irrisolta.

Le parole del sindaco Chiantore

Durante il servizio, Delia Mauro ha tentato più volte di contattare il sindaco Matteo Chiantore, che solo in seguito ha risposto, condannando l’accaduto e annunciando una svolta.

“Ivrea non è quella cosa lì – ha detto il primo cittadino – Ci costituiremo parte civile al processo. Faremo in modo che queste case vengano abbattute e demolite”.

Una promessa che rompe con oltre vent’anni di rinvii, polemiche e tentativi falliti, e che apre all’ipotesi concreta delle ruspe contro le costruzioni abusive.

La denuncia e l’inchiesta

La Questura aprirà un’inchiesta d’ufficio, mentre la giornalista ha già annunciato una propria denuncia.

L’episodio ha avuto un impatto mediatico enorme: le immagini trasmesse in prima serata hanno costretto le istituzioni locali a prendere una posizione netta.

A differenza delle precedenti interrogazioni e polemiche, stavolta la violenza esplosa davanti alle telecamere ha reso impossibile minimizzare la vicenda.