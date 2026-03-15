Giornalista e professoressa arrestati per violenza sessuale su minori, trovate foto della figlia di lei nuda

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un noto giornalista e una professoressa sono stati arrestati dai carabinieri alla Stazione Termini di Roma con l’accusa di violenza sessuale su minori e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Secondo gli inquirenti, i due si sarebbero scambiati video e foto di bambini “in pose sessualmente esplicite” e immagini che documenterebbero abusi anche su due nipotini. I due indagati, che intrattenevano una relazione amorosa, saranno interrogati la prossima settimana.

Chi sono i due arrestati a Roma per abusi su minori

Le misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri tra Roma e Treviso. L’uomo, 48 anni, è un giornalista sposato con due figli, che in passato ha ricoperto l’incarico di vicedirettore di un telegiornale nazionale.

La donna, 52 anni, è invece un’insegnante di liceo di Treviso separata da diverso tempo dal marito. Proprio quest’ultimo ha scoperto l’orribile “gioco” tra l’ex e il suo amante parlando con la figlia di 12 anni.

Come riportato da La Repubblica, la bambina avrebbe detto al padre: “Ho trovato alcune foto nel computer di mamma”. Da quella frase, pronunciata nell’autunno 2025, sono scattate le indagini poi concluse con l’arresto dei due venerdì nella Capitale.

Lo scambio di immagini e messaggi tra giornalista e prof

L’inchiesta ha portato alla contestazione di diversi reati, tra cui violenza sessuale su minori, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la docente avrebbe compiuto abusi su alcuni minori su istigazione dell’uomo.

Gli accertamenti hanno portato al sequestro di file e conversazioni che documentano lo scambio di immagini tra i due indagati. Tra il materiale recuperato ci sarebbero fotografie della figlia nuda della professoressa, mentre faceva il bagnetto, e immagini che riguarderebbero anche due suoi nipoti di 5 e 8 anni.

A filmati e foto seguivano commenti terribili via messaggio. A ogni immagine i due amanti si scrivono cosa avrebbero voluto fare ai minori ripresi. Finché la donna non è passata all’azione, su istigazione del giornalista.

Le indagini dei carabinieri e il sequestro di computer e dispositivi

Pochi giorni dopo la denuncia presentata dal padre della dodicenne, i carabinieri effettuano controlli e perquisizioni presso le abitazioni degli indagati. Vengono sequestrati dispositivi elettronici, cellulari, chiavette Usb e computer, all’interno dei quali vengono ritrovati numerosi file e conversazioni.

Parte del materiale era stato tuttavia cancellato dai due amanti nel tentativo di eliminare le prove. Gli specialisti informatici sono comunque riusciti a recuperare parecchie fotografie e video, rivelando i macabri contenuti dello scambio di immagini.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita in due città. Il giornalista è stato fermato a Roma, mentre scendeva da un treno proveniente da Bologna. Nello stesso momento, a Treviso, i carabinieri hanno arrestato la docente nella sua abitazione.

Entrambi gli indagati sono stati portati in carcere e restano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni è previsto l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari.