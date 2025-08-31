Giornalista e troupe aggrediti a Roma dopo un servizio al Parco Tor Tre Teste, fermati due uomini

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dopo aver girato un servizio al Parco Tor Tre Teste di Roma, una giornalista e la sua troupe hanno subito un’aggressione da parte di quattro persone. Mentre due assalitori immobilizzavano i tecnici, gli altri membri della banda hanno tentato di sottrarre il cellulare alla cronista. Due degli aggressori sono già stati arrestati, mentre i restanti complici sono ancora in fuga.

Giornalista aggredita con la troupe dopo un servizio al Parco Tor Tre Teste di Roma

Una giornalista Mediaset e i suoi colleghi facenti parte di una troupe Mediaset sono stati aggrediti al Quarticciolo a Roma. I fatti si sono svolti venerdì 29 agosto nel pomeriggio.

Stando ad una prima ricostruzione ottenuta dalle testimonianze della troupe, la giornalista e i colleghi si trovavano in auto presso via Ostuni. Erano circa le 15, e il la troupe aveva appena finito di lavorare a un servizio sullo stupro avvenuto al Parco di Tor Tre Teste, girando anche dei filmati con il cellulare.

La giornalista e i tecnici sono stati seguiti in auto dal Parco Tor Tre Teste fino al Quarticciolo

La troupe Mediaset sarebbe stata seguita in auto e, successivamente, costretta a fermarsi da un secondo mezzo.

L’aggressione per sottrarre il cellulare

La giornalista e i suoi colleghi sarebbero stati poi raggiunti da quattro giovani, scesi dall’auto che li aveva seguiti.

Due persone del gruppo avrebbero cercato di bloccare i tecnici Mediaset, mentre gli altri due avrebbero aggredito la giornalista, con l’intento di sottrarle il cellulare contenente le riprese appena effettuate. L’aggressione, secondo quanto si apprende dalle testimonianze, sarebbe stata accompagnata anche a minacce.

Tuttavia, gli aggressori non sarebbero riusciti nell’intento, dandosi quindi alla fuga.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

La troupe Mediaset ha quindi raggiunto via Palmiro Togliatti, dove ha richiesto aiuto alla Polizia. Oltre ai poliziotti, sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche i falchi.

Le Forze dell’Ordine hanno prontamente fermato e arrestato due dei presunti aggressori. Si tratterebbe di un 23enne marocchino e un 24enne tunisino.

Si lavora, al momento, per individuare gli altri membri del gruppo di aggressori.