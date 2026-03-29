Giornalista e troupe Rai aggrediti da anarchici a Roma, La Russa: "Clima sempre più preoccupante"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una giornalista Rai e la troupe che era con lei sono stati aggrediti da alcuni anarchici a Roma. L’episodio è avvenuto domenica mattina durante un presidio in memoria di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti nell’esplosione al parco degli Acquedotti. “Siamo di fronte all’ennesimo grave episodio di intimidazione ai danni della stampa”, ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa condannando quanto accaduto.

Troupe Rai aggredita da anarchici a Roma

L’aggressione è avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, nell’area tra la circonvallazione Tuscolana e via Lemonia, a Roma.

Vittime una giornalista della Tgr Lazio e la troupe che era con lei, che si trovavano sul posto per documentare un sit-in in memoria degli attivisti anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti nell’esplosione al parco degli Acquedotti.

ANSA

A denunciare quanto accaduto la stessa Rai: “La giornalista stava semplicemente ponendo una domanda a uno dei partecipanti alla manifestazione quando è stata minacciata e il suo microfono gettato a terra”.

L’azienda, si legge in una nota, “è vicina alla collega della Tgr Lazio e ribadisce che nessuna forma di intimidazione, verbale o fisica, può essere accettata. Il rispetto per il lavoro dell’informazione è condizione essenziale per la tutela della libertà di stampa e per la qualità della vita democratica del Paese”.

Sit-in degli anarchici, 91 fermi preventivi

Il sit-in, che era stato vietato, si è svolto sotto il controllo di un ingente schieramento di polizia e carabinieri.

Al termine della manifestazione, riferisce Roma Today, 91 persone sono state identificate, poste in fermo preventivo e portate in Commissariato.

La condanna di La Russa

La notizia è stata subito commentata dal mondo della politica, a partire dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Esprimo la mia ferma condanna per le minacce rivolte da alcuni anarchici a una giornalista e a una troupe del TgR Lazio, stamane durante un presidio non autorizzato a Roma”, ha scritto su Facebook.

“Siamo di fronte all’ennesimo grave episodio di intimidazione ai danni della stampa, in un clima che sia nelle piazze che nelle facoltà, si fa sempre più preoccupante”, ha aggiunto.

“Da parte mia e del Senato della Repubblica giunga sincera solidarietà alla Rai e ai professionisti rimasti coinvolti in questa vile aggressione”.

Solidarietà espressa anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana: “La violenza mina ogni fondamento democratico e, in particolare, se rivolta a operatori dell’ informazione, rappresenta un grave attacco alla libertà di stampa”.