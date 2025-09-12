Giornalista Francesca Del Vecchio cacciata da Flotilla, Forza Italia e FdI accusano la missione: "Inquietante"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Francesca Del Vecchio, giornalista per La Stampa, è stata espulsa dalla Global Sumud Flotilla con l’accusa di aver fornito dati sensibili. Dalla destra arriva solidarietà e attacco ai “simpatizzanti di Hamas”. Questi definiscono l’allontanamento come “inquietante”.

Del Vecchio allontanata dalla Flotilla

La destra si è schierata dalla parte della giornalista Francesca Del Vecchio, allontanata dalla Global Sumud Flotilla per via di accuse di “divulgazione di dati sensibili”. Dai portavoce di Forza Italia e Fratelli d’Italia arrivano le critiche al movimento umanitario verso Gaza.

A differenza della giornalista, che nel suo articolo riporta come quanto successo a lei non debba scalfire la bontà della missione, cioè l’intento umanitario; chi la difende arriva a considerare gli attivisti come dei simpatizzanti di Hamas che odiano chiunque non si pieghi al loro dogma politico.

ANSA In foto la Global Sumud Flotilla

La vicenda di Del Vecchio viene così strumentalizzata dai partiti di destra per raccontare un gruppo di persone violente e sotto l’insegna dell’attivismo radicale, che ripropongono “metodi delle dittature”. Sono le tipiche parole che la destra utilizza per infantilizzare, colpevolizzare, criticare non solo questa azione umanitaria, ma anche le manifestazioni e tutte le dichiarazioni per il popolo palestinese.

Da Forza Italia: “Violano la Costituzione”

Le parole raccontano meglio di qualsiasi altra interpretazione il livello con il quale la politica italiana si spende per la questione palestinese. Deputati che non hanno mai trattato il tema del “conflitto” si ritrovano ora a strumentalizzare quanto accaduto per arrivare ad additare gli attivisti della Flotilla come quasi dei “criminali”.

Di questo avviso è Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, che parla di azione “inquietante” in seguito all’allontanamento della giornalista. Secondo lui la libertà di stampa deve essere garantita sempre, soprattutto da chi “si professa democratico e anche più democratico di altri”.

Anche Maurizio Gasparri è intervenuto, accusando la Flotilla di violare l’articolo 21 della Costituzione. “È la flottiglia della libertà o la flottiglia dell’ambiguità e della repressione sovietica?”, dichiara Gasparri. Che prosegue parlando di censura stalinista e di una Flotilla come appendice dell’arcipelago Gulag.

Da Fratelli d’Italia: “Gravità inaudita”

Raffaele Speranzon parla invece di “gravità inaudita” e di una messinscena ideologica di quella che viene raccontata come operazione umanitaria. Secondo lui vietare alla giornalista di raccontare liberamente i fatti “è un atto di intolleranza che svela tutto”.

Secondo Speranzon, che sulla popolazione palestinese non ha mai fatto grandi dichiarazioni di vicinanza, la Global Sumud Flotilla non è in viaggio per interesse del popolo palestinese, ma solo per avere un palcoscenico.

Prosegue definendo la cacciata della giornalista come una prova definitiva della farsa pericolosa a cui si è di fronte, che “utilizza la retorica della solidarietà solo come maschera per nascondere fanatismo e odio verso l’Occidente“.