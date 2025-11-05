Giornalista Gabriele Nunziati licenziato da Agenzia Nova dopo la domanda su Israele e Gaza alla Commissione Ue

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il giornalista Gabriele Nunziati è stato licenziato dall’Agenzia Nova dopo aver posto una domanda su Gaza e Israele nel corso di una conferenza stampa della Commissione europea. In particolare, Nunziati ha chiesto alla portavoce della Commissione Paula Pinho “se la Russia dovrà pagare per la ricostruzione dell’Ucraina, Israele dovrà fare lo stesso per Gaza?”

La conferenza in questione si è tenuta lo scorso 13 ottobre. “Se la Russia dovrà pagare per la ricostruzione dell’Ucraina, Israele dovrà fare lo stesso per Gaza?”, ha domandato Gabriele Nunziati, corrispondente a Bruxelles dell’Agenzia Nova.

L’interlocutrice, la portavoce della Commissione Paula Pinho, ha preferito non rispondere, spiegando di non essere intenzionata a commentare il quesito.

Il video di quanto accaduto è poi stato rilanciato sui social, generando critiche nei confronti dell’Ue. Nelle scorse ore si è saputo che Nunziati, a causa della domanda posta, è stato licenziato. Si sono così generate nuove polemiche.

Fanpage.it ha approfondito la vicenda, spiegando che l’Agenzia Nova ha replicato sostenendo che la storia del licenziamento così come è stata riportata è una ricostruzione che “risponde solo parzialmente al vero”, perché la domanda era “assolutamente fuori luogo e di natura erronea” e aveva creato “imbarazzo all’agenzia”.

La conferenza del 13 ottobre era uno dei tanti punti stampa che le istituzioni europee fanno quotidianamente con i giornalisti. In quella data, però, è avvenuta una cosa non di poco conto per quel che riguarda il conflitto israelo-palestinese, visto che erano appena stati liberati da Hamas venti ostaggi.

In quelle ore, molti si chiedevano quale sarebbe stato il futuro di Gaza. Domanda che ancora oggi si pongono in tanti e a cui si deve trovare una soluzione. In tale contesto, Nunziati si era rivolto a Pinho: “Avete ripetuto più volte che la Russia dovrebbe pagare per la ricostruzione dell’Ucraina. Crede che anche Israele dovrebbe ripagare per la ricostruzione di Gaza, dato che ha distrutto gran parte della Striscia e le infrastrutture civili?”

“La sua è una domanda molto interessante sulla quale però non vorrei commentare in questo momento”, la risposta di Pinho, evidentemente sorpresa dalla domanda.

La versione di Nunziati

Dopo tale episodio, ha raccontato sempre Fanpage.it, tra il 15 e il 23 ottobre ci sarebbero state delle telefonate piuttosto ‘calde’ tra i vertici dell’Agenzia Nova e Nunziati. Tema della discussione sarebbe stata la sopracitata domanda ‘scomoda’.

Il 27 ottobre Nova avrebbe deciso, attraverso una lettera, di interrompere il rapporto di collaborazione con il giornalista. All’interno del documento non risulterebbero citati i motivi.

“Dopo la mia domanda, ho ricevuto delle telefonate da parte de i miei superiori. I toni erano abbastanza tesi. Poi è arrivata la lettera di interruzione del rapporto di collaborazione”, ha commentato Nunziati ai microfoni di Fanpage.it.

La versione dell’Agenzia Nova

Fanpage.it ha poi pubblicato la versione di Nova che ha sostenuto che “Nunziati ha posto alla portavoce della Commissione Europea una domanda tecnicamente sbagliata. Egli ha chiesto se la Commissione Ue, ritenendo che la Russia debba pagare i danni di guerra all’Ucraina, non ritenga che anche Israele debba pagare i danni di guerra a Gaza“.

“Il problema – ha aggiunto Nova – è che la Russia, Paese membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e, in quanto tale, uno dei 5 massimi garanti dell’ordine mondiale, ha invaso l’Ucraina, un Paese sovrano, senza essere provocata. Israele, al contrario, ha subito un’aggressione armata. Non sorprende, quindi, che la portavoce non abbia risposto alla domanda, essendo assolutamente fuori luogo e di natura erronea”.

L’agenzia stampa ha sostenuto che sono molto differenti le posizioni di Russia e Israele. “Il nostro collaboratore non ha affatto compreso la sostanziale e formale differenza di situazioni, ed ha anzi insistito nel ritenere corretta la domanda posta, mostrandosi così ignaro dei principi fondamentali del diritto internazionale”, hanno spiegato da Nova.

“Quel che è peggio – si legge sempre nella nota -, il video relativo alla sua domanda è stato ripreso e rilanciato da canali Telegram nazionalisti russi e dai media legati all’Islam politico in funzione anti-europea, creando imbarazzo all’agenzia, in quanto fonte primaria attentissima alla propria indipendenza e all’oggettività delle informazioni trasmesse. È evidente che il rapporto di fiducia con il collaboratore, in questo contesto, sia venuto a cessare”.