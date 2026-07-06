Giornalista La7 Roberta Spinelli molestata al Colosseo mentre realizza servizio sulla sicurezza a Roma

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giornalista aggredita e molestata a Roma dai “maranza”. La reporter di La 7 Roberta Spinelli è stata bersaglio di molestie e lancio di bottiglie di vetro da parte del branco mentre stava realizzando un servizio sulla sicurezza nella zona del Colosseo, dopo le scene di guerriglia avvenute qualche giorno prima davanti all’Anfiteatro Flavio. Uno dei responsabili è stato fermato e arrestato.

I “maranza” al Colosseo

L’episodio è avvenuto a distanza di pochi giorni dall’assalto dei maranza davanti al Colosseo agli agenti di una pattuglia della polizia di Roma Capitale, accerchiati, insultati e spintonati dopo essere intervenuti per fermare una festa di compleanno con l’esplosione di fuochi d’artificio nella zona del monumento.

I controlli scattati in seguito ai fatti hanno portato all’identificazione di 350 persone e all’arresto di 10 individui per reati a vario titolo.

L’aggressione alla giornalista di La 7

L’aggressione a Roberta Spinelli è avvenuta durante un servizio relativo proprio alla sicurezza nel centro storico della Capitale, mentre stava facendo domande ad alcuni ragazzi presenti in strada sulla guerriglia urbana andata in scena in largo Gaetana Agnesi.

Nelle immagini mandate in onda dal programma di David Parenzo l’Aria che tira si vede uno dei componenti del branco lanciare una bottiglia di vetro contro la giornalista di La 7.

Sul posto è intervenuta la polizia riuscendo ad arrestare un giovane extracomunitario, che avrebbe tentato la fuga.

La denuncia di Roberta Spinelli

A denunciare sui social l’aggressione e le molestie subite è stata la stessa giornalista, in un post con cui ha ringraziato il lavoro degli uomini e le donne in divisa e per i messaggi di solidarietà ricevuti.

“Quando fai la giornalista, soprattutto d’inchiesta, sai che i rischi fanno parte del mestiere – ha raccontato Roberta Spinelli – Ma c’è una differenza sostanziale: non possiamo accettare che ciò che è inaccettabile diventi normale. Essere molestata e aggredita, subire il lancio di bottiglie solo perché stai svolgendo il tuo lavoro, con educazione, senza provocare e senza cercare lo scontro, non è normale. Eppure, troppo spesso, finiamo per considerarlo quasi un rischio ‘da mettere in conto’. Stavo realizzando un servizio sulla sicurezza nella zona del Colosseo quando sono stata molestata e aggredita. Uno degli aggressori è stato fermato e arrestato”.

“Nessuno dovrebbe rinunciare a raccontare la realtà per paura della violenza – è la riflessione della giornalista sulla sua pagina Instagram – La sicurezza e il rispetto di chi lavora e di ogni cittadino non dovrebbero mai essere considerati un privilegio, ma un diritto. Ora uno dei soggetti è stato processato per direttissima ma se lo condannano con l’espulsione e il Paese di origine non ha firmato la convenzione con l’Italia, il soggetto avrà un foglio in mano ma continuerà a stare su territorio italiano e io rischio di ritrovarmelo sui mezzi o in giro per strada. È il caso di ripensare alla legge“.