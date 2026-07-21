Giornalista Luigi Esposito ucciso dopo un pestaggio feroce, cos'è emerso dall'autopsia e l'ipotesi sul killer

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto a un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni personali della vittima per un’eventuale pista che porterebbe all’ipotesi di un killer.

Giornalista Luigi Esposito ucciso, i risultati della Tac

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Tac effettuata prima dell’autopsia avrebbe evidenziato fratture in diverse parti del corpo, dal cranio al bacino.

Le lesioni potrebbero essere compatibili con un pestaggio particolarmente violento.

ANSA

Gli esami dovranno però chiarire se tutte le fratture siano state provocate da colpi inferti prima della morte oppure se alcune possano essere una conseguenza dell’incendio che ha carbonizzato il corpo.

Solo l’autopsia potrà distinguere le lesioni precedenti al decesso da quelle causate dal calore.

La presenza di numerose fratture avrebbe portato gli investigatori a valutare anche l’ipotesi che all’aggressione possano aver partecipato più persone.

Non viene però esclusa l’azione di un singolo aggressore.

Luigi Luca Esposito, l’indizio

Un altro elemento al centro delle indagini sarebbe il bossolo rinvenuto nella zona in cui sono stati trovati il corpo e l’automobile del giornalista.

Inizialmente si era ipotizzato che Luigi Luca Esposito fosse stato raggiunto da un colpo di pistola prima di essere dato alle fiamme.

La Tac, però, non avrebbe confermato con certezza la presenza di fori riconducibili a proiettili.

Gli inquirenti starebbero quindi verificando se il bossolo sia collegato direttamente all’omicidio, se sia stato lasciato sul posto per depistare le indagini o se non abbia alcun rapporto con la morte del 53enne.

La Repubblica ha aggiunto che l’automobile del giornalista era chiusa e che le chiavi sono state trovate nelle sue tasche.

Questo elemento farebbe ritenere che Luigi Luca Esposito sia sceso volontariamente dalla vettura prima dell’aggressione.

Gli investigatori ipotizzerebbero quindi che il 53enne potesse avere un appuntamento oppure che conoscesse la persona arrivata sul posto insieme a lui.

La modalità con cui avrebbe abbandonato l’auto sembra rendere meno probabile un assalto improvviso compiuto da uno sconosciuto.

Il movente

Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni personali della vittima.

La Procura di Salerno avrebbe aperto un fascicolo per omicidio.

Un altro aspetto al vaglio riguarda l’attività professionale che Luigi Luca Esposito sosteneva di svolgere al di fuori del giornalismo.

Ad amici, familiari e colleghi raccontava di lavorare per l’Arpac, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, e di occuparsi di controlli presso aziende agricole e allevamenti.

L’Arpac ha però smentito che il giornalista fosse un proprio dipendente.

Anche il riferimento presente sui social a un incarico presso la Regione Campania non avrebbe trovato conferme nelle prime verifiche effettuate dagli investigatori.

Una sorella del giornalista ha dichiarato al Tg1: Sono distrutta, il lavoro all’Arpac è stato anni fa, all’inizio. Poi non l’ha frequentata più. Nessuno gli voleva del male, mio fratello era tranquillo”.