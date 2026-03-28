Giornalista Maria Fiore e il tema su Garlasco assegnato a Sempio al corso, il dettaglio che la "colpì molto"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nel tema scritto su Garlasco, Andrea Sempio non citò né l’amicizia con il fratello di Chiara Poggi né di aver frequentato la villetta di via Pascoli. Un elemento sottolineato dalla giornalista della Provincia Pavese Maria Fiore, insegnante del corso di comunicazione in cui il nuovo indagato per l’omicidio della 26enne scrisse l’elaborato proprio sul delitto.

Il tema su Garlasco

Intervenuta come ospite nell’ultima puntata di Quarto Grado, la giornalista si è detta colpita dall’assenza nel tema di Sempio di riferimenti alla frequentazione di casa Poggi.

"Sarebbe stato un bravissimo giornalista" ha detto Maria Fiore del 37enne, parlando dell’allora partecipazione al corso di comunicazione multimediale.

"Abbiamo subito parlato di Garlasco. Feci fare anche un elaborato" ha spiegato, sottolineando però che quel tema fatto da Sempio non sarebbe mai stato ritrovato, nonostante sia stato lui stesso a segnalarlo ai carabinieri di Milano durante la perquisizione.

L’assenza di riferimenti su casa Poggi

Una circostanza che secondo la conduttrice della trasmissione su Rete 4 Alessandra Viero, potrebbe suggerire elementi sulla personalità di Sempio.

Ipotesi esclusa invece dal criminologo Massimo Picozzi: "Direi che è un dato di fatto assolutamente suggestivo, ma nulla di più – ha spiegato rispondendo alla giornalista – Le motivazioni per cui può non aver citato questo fatto possono essere molteplici, il fatto che magari non volesse mettersi in mostra o far sembrare ad altri sui colleghi di corso che si voleva mettere in mostra".

"Ricordiamo che altri tratti di personalità in Sempio che possono essere incisivi nella ricostruzione del delitto con lui come protagonista non ce ne sono – ha aggiunto il criminologo – è un ragazzo che da giovane uomo aveva una cerchia di amicizie sufficientemente valide, ha mantenuto sempre un lavoro coerente e stabile, da un punto di vista sentimentale e razionale non abbiamo elementi sufficienti per giudicare"

La personalità di Andrea Sempio

Ricordando che nel frattempo sono in corso analisi del profilo di Sempio dal punto di vista psicologico e che siano stati fatti dei sequestri nella sua abitazione, tra cui molti scritti, diari e agende, Viero ha poi chiesto se dalla personalità del nuovo indagato della procura di Pavia possano emergere indizi di una propensione all’omicidio.

"Io lo trovo molto difficile anche perché l’unico dato che è predittore certo di un episodio futuro di violenza è una pregressa violenza e qui non ci risulta che ci siano stati atti precedenti" ha spiegato il professore Picozzi.