Giornalista Rai di Porta a Porta aggredita a Padova dai maranza, pioggia di pietre e bottiglie

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Pietre e bottiglie su una troupe di Porta a Porta. La giornalista Rai Chiara Giannini è stata aggredita dal branco insieme ai tecnici che erano con lei, durante un servizio sulle baby gang a Padova. L’inviata è stata ferita lievemente, ma l’episodio ha scatenato l’indignazione e la solidarietà da parte di tutti i partiti politici.

Aggredita a Padova una giornalista di Porta a Porta

L’aggressione è avvenuta all’uscita da un locale non lontano dalla stazione di Padova. La troupe era entrata per raccogliere informazioni sull’aggressione di una baby gang a un barista di origini cinesi di qualche giorno prima.

Non ottenendo nessuna risposta, l’inviata esce dal bar e mentre si allontana viene insultata dai ragazzi che erano all’interno, che cominciano anche a tirarle pietre e una bottiglia. La giornalista chiama subito le forze dell’ordine, ma viene ferita leggermente a una gamba dalle schegge di vetro.

La solidarietà della Rai e della politica

Immediata la condanna trasversale della politica, a cominciare dal presidente del Veneto Luca Zaia, che ha condiviso il video sulla sua pagina Facebook:

“Esprimo la mia vicinanza alla cronista, ai tecnici coinvolti e al direttore Bruno Vespa. La libertà di stampa non è un privilegio delle redazioni: è un diritto dei cittadini a ricevere notizie. Aggredire chi raccoglie e verifica i fatti significa colpire il diritto di tutti a conoscerli. Nessuno, tantomeno le baby gang violente, può appropriarsi delle nostre città e delle nostre strade, mettendo a rischio l’incolumità e il decoro”

Unanime il messaggio di solidarietà e di censura sull’episodio espresso dai partiti di maggioranza e di opposizione, a cui si è unito il presidente del Senato, Ignazio La Russa:

I giornalisti che con le loro troupe ogni giorno sono in prima linea per raccontare e testimoniare fatti e vicende spesso pericolose, meritano rispetto e gratitudine e ogni tentativo di limitare la libertà di informazione è gravissimo e va condannato con totale fermezza. A Chiara Giannini, alla redazione di Porta a Porta e al direttore Bruno piena solidarietà, mia personale e del Senato della Repubblica.

La Rai e il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico, Usigrai, hanno espresso ferma condanna sulla vicenda.

Di appena qualche giorno prima le minacce alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini, che ha trovato davanti casa sua una testa di capretto. La cronista, esperta di organizzazioni criminali, sta collaborando a un’inchiesta sulla strage di Capaci del format investigativo Confidential.

Chi è Chiara Giannini

Toscana, classe 1974, Chiara Giannini ha scritto per Il Giornale, Libero quotidiano (non lo storico portale, ndr.), Il Tempo, e periodici come Oggi e Il Settimanale. È stata inviata di guerra in Afghanistan, dove ha subito due attentati, Iraq, Kosovo, Libano, Ucraina, Tunisia, Libia e altri scenari di crisi internazionali.

Autrice di Io sono Matteo Salvini, nel 2019 è finita nella polemica sul libro-intervista al segretario della Lega, escluso dal Salone del Libro di Torino perché pubblicato dalla casa editrice Altaforte di Francesco Polacchi, imprenditore di destra considerato vicino a CasaPound.

“Tutti coloro che accosteranno il mio libro al fascismo saranno querelate” aveva dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera.