Giornalista rapinato mentre è in diretta tv in Messico, paura durante il collegamento
Un malvivente armato di pistola ha aperto la portiera dell'auto minacciando il cronista, poi è fuggito a bordo dell'auto rubata
Il giornalista sportivo Fernando Vargas è stato rapinato in Messico mentre era collegato in diretta tv per il programma Activo Deportes. Un uomo armato ha fatto irruzione nell’auto del cronista durante la trasmissione, costringendo lui e un accompagnatore a scendere prima di fuggire con i loro beni e con la vettura. Vargas, che era fermo in un’area di servizio, è rimasto illeso.