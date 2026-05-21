Giornalista rapinato mentre è in diretta tv in Messico, paura durante il collegamento

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il giornalista sportivo Fernando Vargas è stato rapinato in Messico mentre era collegato in diretta tv per il programma Activo Deportes. Un uomo armato ha fatto irruzione nell’auto del cronista durante la trasmissione, costringendo lui e un accompagnatore a scendere prima di fuggire con i loro beni e con la vettura. Vargas, che era fermo in un’area di servizio, è rimasto illeso.