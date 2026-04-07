Giornalista Shelly Kittleson liberata, Hezbollah annuncia il rilascio a una condizione: "Lasci il Paese"

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Libera, ma deve lasciare il Paese. Questo il messaggio di Kataeb Hezbollah dopo l’annuncio della liberazione della giornalista statunitense Shelly Kittleson, sequestrata a Baghdad il 31 marzo. La notizia arriva dal New York Times.

Rilasciata la giornalista Shelly Kittleson

La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di martedì 7 aprile. Secondo il New York Times, ripreso da Ansa e Adnkronos, Kataeb Hezbollah è arrivata una nota per annunciare la liberazione di Shelly Kittleson, la reporter sequestrata a Baghdad il 31 marzo nei pressi dell’Hotel Palestine.

Il comunicato è firmato da Abu Mujahid al-Assaf, funzionario della sicurezza di Hezbollah, che ha dettato le condizioni per far sì che il rilascio divenga effettivo.

Nella nota si legge: “Riconoscendo le posizioni nazionali del primo ministro uscente, abbiamo deciso di rilasciare l’imputata americana Shelly Kittleson a condizione che lasci immediatamente il Paese”.

Kataeb Hezbollah, ricordiamo, è la milizia filoiraniana integrata in Iraq. Kittleson sarà libera in cambio della liberazione di due prigionieri di Hezbollah, riferiscono fonti irachene.

Il sequestro da parte di Hezbollah

Come anticipato, i fatti risalgono al 31 marzo. La notizia era stata data da Shafaq News da fonti irachene. La reporter, 49 anni, si trovava nei pressi dell’Hotel Palestine di Baghdad.

Dopo il sequestro le forze di polizia avevano circondato “un veicolo appartenente ai rapitori, cosa che ha provocato il suo ribaltamento mentre cercavano di scappare”, quindi “le forze di sicurezza hanno potuto così arrestare uno dei sequestratori e sequestrare uno dei veicoli usati per il crimine”. Appresa la notizia, Donald Trump aveva annunciato che da quel momento la priorità era la sicurezza degli americani.

Chi è Shelly Kittleson

49 anni, Shelly Kittleson è di stanza da anni a Baghad e dalla capitale irachena ha spesso collaborato con testate internazionali e italiane. Per Il Foglio, ad esempio, ha pubblicato un articolo sulla “neutralità curda” e “gli attacchi nel Kurdistan iracheno”.

Per il momento non è dato conoscere le condizioni di salute della giornalista, che allo stato attuale non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sulle sue pagine social. Shelly Kittleson era rimasta lievemente ferita durante il prelievo da parte dei sequestratori il 31 marzo.