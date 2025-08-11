Giornalista ucciso nel raid a Gaza, Anas al-Sharif si sentiva minacciato e aveva scritto testamento: le parole

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Con un attacco mirato, domenica sera un drone israeliano ha colpito una tenda di giornalisti fuori dall’ingresso dell’ospedale al-Shifa di Gaza City. Tra le 7 vittime risulta anche il famoso corrispondente di Al Jazeera Anas al-Sharif. Solo poche ore prima aveva scritto sui suoi canali social il suo ultimo messaggio.

L’ultimo messaggio: il testamento scritto ad aprile

In un ultimo messaggio, scritto ad aprile e che, per sua volontà, è stato pubblicato alla morte, Anas al-Sharif scrive: “Questo è il mio testamento, e il mio ultimo messaggio. Se queste mie parole vi sono giunte, sappiate che Israele è riuscita a uccidermi e a mettere a tacere la mia voce”.

A Dio chiedeva di avere “abbastanza tempo per tornare, insieme alla mia famiglia e ai miei cari, nella nostra città originaria, la occupata Asqualan (al-Majdal). Ma la volontà di Dio è venuta prima, e il Suo giudizio è inevitabile”. Il racconto è doloroso, prosegue:

Ho vissuto il dolore in ogni sua sfumatura, ho assaporato il tormento e la perdita più volte. E nonostante tutto, non ho mai smesso di raccontare la verità così com’è, senza alterazioni né menzogne, affinché Dio sia testimone su coloro che hanno taciuto, su chi ha accettato la nostra uccisione, su chi ha soffocato i nostri respiri, e su chi non si è lasciato toccare dalle membra straziate dei nostri bambini e delle nostre donne, né ha fermato il massacro che il nostro popolo subisce da oltre un anno e mezzo.

Anas al-Sharif ci affida la sua Palestina, “il gioiello della corona dei musulmani, il battito del cuore di ogni uomo libero in questo mondo”. Ci affida il suo popolo e i suoi bambini oppressi, innocenti, quelli “che non hanno avuto abbastanza tempo per sognare o vivere in sicurezza e pace. I loro corpi puri sono stati schiacciati da migliaia di tonnellate di bombe e missili israeliani; sono stati dilaniati, e le loro membra disperse sui muri”.

Il messaggio alla famiglia

“Vi raccomando di non lasciarvi zittire dalle catene, né fermare dai confini. Siate ponti verso la liberazione della terra e della sua gente, finché il sole della dignità e della libertà non sorgerà su questo nostro Paese rubato”, aggiunge rivolto a tutti noi, ai colleghi giornalisti e non solo.

Nel testamento ci affida la sua famiglia, l’amata figlia Sham, il caro figlio Salah, la madre amorevole e la compagna di vita Umm Salah. “Vi raccomando di stringervi attorno a loro, e di essere per loro un sostegno dopo Dio, l’Altissimo. Se morirò, morirò saldo nel mio principio. Testimonio davanti a Dio che sono soddisfatto del Suo decreto, credente nell’incontro con Lui, certo che ciò che è presso Dio è migliore e più duraturo”.

Chiede infine di perdonarlo se ha mancato in qualcosa e di pregare per lui “affinché Dio mi abbia in misericordia, perché me ne vado fedele alla promessa: non ho cambiato, né tradito”. Ci chiede di non dimenticare Gaza.

Le accuse senza prove di Israele

Da ore la notizia dell’uccisione di Anas al-Sharif sta facendo discutere per via dell’utilizzo delle parole dell’esercito israeliano nei media italiani e non. Secondo questi, ma senza prove a conferma, il reporter di Al Jazeera era iscritto ad Hamas dal 2013. La propaganda sionista riesce così ancora una volta a seminare il dubbio in chi si informa e lo fa utilizzando i media tradizionali. Insieme alle dichiarazioni, servirebbero delle prove: come per i presunti bambini decapitati il 7 ottobre, come le presunte donne violentate e i presunti civili usati come scudi. Israele riflette la propria immagine e adduce le sue colpe – invece ben documentate da decenni – sul popolo palestinese.

L’unico modo che ha Israele di mantenere questa facciata specchiata è proprio silenziare le voci di chi, con un cellulare o una piccola troupe, continua incessantemente a fare il proprio lavoro da uno dei fronti più pericolosi “di guerra” (usato perché termine giornalistico, ma più corretto sarebbe dire “fronte di genocidio”). C’è chi fa notare, invece, come non sia un caso che proprio ora l’Idf abbia attaccato alcune delle voci più viste e ascoltate della Striscia di Gaza. Ora che, come ha annunciato il governo israeliano, c’è il via libera ufficiale all’occupazione.

“L’occupazione israeliana si sta preparando per un grande massacro a Gaza, ma questa volta senza suoni né immagini”, ha dichiarato il dottor Mohammed Abu Salmiya all’agenzia di stampa turca Anadolu, come riporta Al Jazeera. “Vuole uccidere e sfollare il maggior numero di palestinesi nella città di Gaza, ma questa volta in assenza della voce di Anas, Mohamed, Al Jazeera e di tutti i canali satellitari”, ha aggiunto.

Una condanna che arriva anche dalla Missione palestinese presso le Nazioni Unite, che ha accusato Israele di aver “assassinato deliberatamente” al-Sharif e Mohammed Qreiqeh. Su X: “Mentre Israele continua a effettuare la pulizia etnica di Gaza, il suo nemico rimane la verità: i coraggiosi giornalisti che denunciano i suoi crimini efferati”.