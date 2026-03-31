Giornalista Usa Shelley Kittleson rapita a Baghdad ma è mistero sulla liberazione, per quali media lavora

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Shelly Kittleson, una giornalista americana, è stata rapita a Baghdad, in Iraq, da un gruppo armato. La notizia di una sua successiva liberazione non è stata confermata. La reporter sarebbe stata avvicinata da un’auto e costretta a salire a bordo. Shelly Kittleson collabora con diversi media tra cui anche alcuni italiani. Dopo la liberazione è stata portata in ospedale per accertamenti.

Shelley Kittleson rapita a Baghdad

La giornalista americana Shelly Kittleson si trovava nei pressi del Palestine Hotel di Baghdad, albergo noto per aver ospitato negli anni i cronisti stranieri.

Proprio in una via vicina all’hotel la donna sarebbe stata avvicinata da un’auto a bordo della quale c’erano uomini armati che l’hanno costretta a salire a bordo.

Le auto coinvolte nel rapimento della giornalista sarebbero due, una delle quali si sarebbe ribaltata durante la fuga e sarebbe stata fermata.

Non confermata la notizia della liberazione

Secondo alcune fonti Shelly Kittleson sarebbe stata liberata poche ore dopo il suo sequestro ma la notizia non ha ancora trovato conferme ufficiali.

Il ministero dell’Interno iracheno ha confermato che un reporter straniero è stato sequestrato senza confermarne tuttavia l’identità.

Come riporta l’Ansa, secondo un collega della Cnn, “potrebbe essere tenuta in ostaggio a Baghdad da Kataib Hezbollah“, un gruppo paramilitare sciita iracheno alleato di Teheran.

Arrestato un sospettato

Il ministero dell’Interno iracheno ha detto che “le forze di sicurezza hanno immediatamente avviato un’operazione per catturare i criminali, agendo sulla base di informazioni di intelligence accurate”.

Il ministero ha poi confermato il ritrovamento di uno dei due veicoli dei rapitori che si è ribaltato nel tentativo di fuggire e che un sospetto è stato arrestato.

Sarebbero invece ancora in corso le ricerche e le indagini per individuare gli altri responsabili del sequestro. Non è da escludere che la giornalista sia stata trasferita sulla seconda auto.

Per quali testate italiane lavora Shelly Kittleson

Shelly Kittleson lavora e collabora in Medioriente per diverse testate internazionali, tra cui Al Monitor, The National e Foreign Policy.

La reporter lavora anche per alcuni media italiani tra cui Il Foglio e l’agenzia Ansa.

Martedì 31 marzo sul sito del Foglio è stato pubblicato un suo articolo dal titolo “Il prezzo della neutralità curda”.

Chi è Shelly Kittleson

Come riportato sul sito dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale), Shelly Kittleson è una giornalista che ha iniziato la sua carriera in Afghanistan.

Negli ultimi anni ha lavorato in prima linea anche in Siria e in Iraq. I suoi resoconti e le sue analisi sono stati pubblicati anche su Foreign Policy, Christian Science Monitor, Syria Deeply, Warscapes, London School of Economics Conflict Research Program Blog, Il Foglio e su altri media.

Nel 2016 ha realizzato una mostra a Torino per fotoreporter donne che lavorano in zone di guerra dal titolo “In Prima Linea” e ha ricevuto il Premio Caravella nel 2017 per i suoi reportage sulle zone di guerra.

Nel 2012 ha realizzato un documentario radiofonico in cinque parti per Radio RAI Tre sulla riforma del sistema giudiziario afghano.