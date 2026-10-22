Giornalista Will Murray eroe in Australia durante l'alluvione, si tuffa e salva un uomo intrappolato in auto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Stava riprendendo gli effetti devastanti delle inondazioni in Australia, quando si è accorto di un uomo che stava per essere sommerso insieme alla sua auto e si è tuffato per salvarlo. Un giornalista dell’emittente ABC, Will Murray, ha svestito in panni del reporter per indossare quelli di eroe, salvando la vita a un automobilista rimasto bloccato nel suo fuoristrada sul punto di affondare.

L’alluvione in Australia

La scena è stata ripresa dalle stesse telecamere dell’ABC, sul posto con una troupe per riprendere le conseguenze dei circa 170 millimetri di pioggia caduti nella zona a nord della città di Brisbane.

Secondo quanto riportato, nel mezzo dell’alluvione un uomo ha cercato di superare un tratto di strada inondato guidando a tutta velocità con il suo fuoristrada, che però si è impantanato e ha iniziato ad affondare.

Il racconto di Will Murray

Will Murray stava riprendendo gli effetti del nubifragio insieme all’operatrice Liz Pickering, quando si è accorto dell’automobilista in pericolo.

"L’ho visto arrivare in macchina e subito la sua auto ha iniziato a galleggiare a valle, così ho chiamato il numero di emergenza", ha raccontato.

"Al telefono l’operatore mi ha chiesto se riuscivo a vedere l’autista e se pensavo che potesse liberarsi – ha aggiunto – Inizialmente lo vedevo, ma è scomparso dalla mia vista in pochi secondi, quindi ho deciso di buttarmi in acqua."

Il salvataggio

Insieme al giornalista è intervenuto anche un passante, Daniel Hainey, che ha assistito alla scena insieme alla famiglia.

"Quando siamo arrivati ​​alla macchina, abbiamo provato ad aprire la portiera più vicina, senza successo, quindi ci siamo diretti verso il retro dell’auto con l’intenzione di rompere il lunotto", ha raccontato ancora Murray, spiegando di aver "pensato di provare prima con la portiera posteriore lato passeggero, ho appoggiato i piedi contro la macchina e ho tirato con tutta la mia forza e, con un po’ di fortuna, la portiera si è aperta."

"È stato molto spaventoso, ma sono felice che tutti stiano bene e sollevato che sia andato tutto bene" ha detto ancora, aggiungendo: "Ho appena visto con i miei occhi quanto velocemente la situazione possa peggiorare ed è terrificante. Per favore, non guidate nelle zone allagate."