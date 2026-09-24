Giornalisti di Politico, CNN e MS Now fermati alla Casa Bianca dai servizi di Trump nonostante ok dei giudici

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Giornalisti di CNN, MS Now e Politico sono stati bloccati dal Secret Service mentre cercavano di avere accesso alla Casa Bianca. I loro pass stampa sono stati confiscati. Il presidente statunitense Donald Trump aveva bandito queste testate dalla Casa Bianca nei giorni scorsi, ma nella notte un giudice federale ha revocato questa decisione, almeno fino a quando non si terrà il processo per la denuncia con cui le tre testate accusano Trump di aver violato il Primo Emendamento.

Il Secret Service ha impedito l’accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico

Politico, CNN e MS Now (ex MS Nbc) hanno riportato tutte e tre indipendentemente che alcuni loro giornalisti sono stati bloccati all’ingresso della Casa Bianca.

Le tre testate erano state bandite dalla sede della presidenza statunitense da Trump, ma un giudice aveva annullato la decisione del presidente nella notte.

ANSA

Alcuni agenti del Secret Service, le guardie del corpo del presidente degli Usa, hanno però requisito ai reporter l'”hard pass” il lasciapassare permanente, dicendo a un giornalista di Politico che, forse, potranno ottenerne uno temporaneo.

La storia dell’espulsione delle tre testate dalla Casa Bianca, dall’inizio

Lunedì 21 settembre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che tre testate, CNN e MS Now, particolarmente critiche verso suo operato, e Politico, che invece è considerato piuttosto neutrale, non avrebbero più avuto accesso alla Casa Bianca.

Le tre testate hanno subito fatto ricorso contro la decisione del presidente, sostenendo che violasse il Primo Emendamento della Costituzione, quello che garantisce la libertà di stampa e di parola.

Nella notte tra il 23 e il 24 settembre un giudice ha deciso che le tre testate dovevano avere nuovamente accesso alla Casa Bianca, in attesa del processo, perché Trump non ha rispettato le corrette procedure per un’operazione simile.

La rivolta delle emittenti statunitensi, inclusa Fox News

La cacciata delle testate dalla Casa Bianca è stata accolta con sdegno non solo dall’opinione pubblica, ma anche dai colleghi dei giornalisti coinvolti.

Tutte le testate più importanti del cosiddetto “pool”, ABC, CBS, NBC e persino la conservatrice Fox News, hanno deciso di boicottare tutti gli eventi del presidente.

Una scelta che va oltre la copertura mediatica. Queste testate si occupano di alcune parti tecniche delle trasmissioni di questi eventi, incluso l’audio.

Un dettaglio che si è notato il giorno stesso, all’inaugurazione del nuovo eliporto della Casa Bianca, quando Trump, senza microfoni personali, ha tenuto un discorso completamente muto, sovrastato dal rumore delle pale degli elicotteri.