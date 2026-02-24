Giornalisti La7 pronti allo sciopero contro Cairo per "forfait irrisori e incidenze domenicali non pagate"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

I giornalisti di La7 sono pronti allo sciopero se l’azienda di Urbano Cairo non rispetterà quanto stabilito dal contratto nazionale e dalla Corte di Cassazione. Motivo del contendere sono i “forfait palesemente irrisori e incongrui” e il mancato pagamento delle incidenze domenicali. L’assemblea incrocerà le braccia in caso di esito negativo dell’incontro con l’impresa.

Lo sciopero dei giornalisti di La7

In una nota l’assemblea dei giornalisti La7 ha sottolineato di prendere atto “con sconcerto del rifiuto dell’azienda di riconoscere ai colleghi neoassunti la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale e degli accordi integrativi aziendali, elusi attraverso forfait palesemente irrisori e incongrui”.

Inoltre, i giornalisti hanno preso atto “con altrettanto sconcerto del dietrofront dell’azienda sul pagamento delle incidenze domenicali dopo che al tavolo sindacale aveva comunicato di volersi uniformare a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione”.

“I giudici – hanno spiegato nella nota – hanno riconosciuto ai giornalisti de La7 il diritto a percepire in busta paga questa voce del contratto nazionale così come avviene per tutti i colleghi delle altre testate, anche nel gruppo Cairo”.

La richiesta si sciopero con effetto immediato

A seguito di queste mancanze, l’assemblea ha chiesto “al comitato di redazione di attivarsi anche legalmente per ottenere il rispetto dei contratti collettivo e integrativo per i neoassunti e la concreta applicazione della decisione della Cassazione anche per il pregresso”.

I giornalisti hanno inoltre domandato “di utilizzare con effetto immediato il pacchetto di giorni di sciopero già affidato al Cdr nel caso di esito negativo dell’imminente incontro – sui due punti in questione – in programma con l’azienda”.

Lo sciopero di La Stampa

A scioperare sono anche i giornalisti di La Stampa, in questo caso si protesta per chiedere all’editore di “rispondere, una volta e per tutte, alle indiscrezioni che hanno alimentato e continuano ad alimentare confusione e incertezza sul futuro del giornale”. La testata fa parte del gruppo Gedi, ora in vendita.

Giovedì 26 febbraio il quotidiano non sarà in edicola. Gli aggiornamenti del sito si interromperanno alle 6 del 25 febbraio e riprenderanno alle ore 6 del 26 febbraio.

Il giornale si fermerà in tutte le sue componenti, giornalistiche e non, e verrà organizzato un presidio di protesta e di comunicazione delle ragioni dello sciopero a Torino in piazza Palazzo di Città dalle 11 alle 13.

A Roma la mobilitazione punterà a coinvolgere la politica nazionale con un incontro in sala stampa alla Camera alle 10 e un presidio all’esterno in piazza di Montecitorio a partire dalle 11.