Giornalisti Rai contro il direttore Paolo Petrecca, RaiSport in sciopero dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina

La redazione di RaiSport ha annunciato, in una nota, che sarà indetto uno sciopero per tre giorni non appena termineranno le Olimpiadi 2026, dopo la telecronaca della cerimonia d’apertura di Paolo Petrecca. Inoltre, ha deciso di ritirare, a partire dalle 17.00 del 9 febbraio, le proprie firme da servizi, collegamenti e telecronache dei programmi dedicati alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il motivo è per far sentire “la propria voce in attesa che l’azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di Raisport ha recato”.

La richiesta di lettura del comunicato

Sempre a partire dalle 17.00 del 9 febbraio, è stato chiesto dai giornalisti di RaiSport di leggere un comunicato sindacale in tutti i tg olimpici e nelle trasmissioni Mattina Olimpica e Notti Olimpiche.

La nota integrale rimarca il silenzio, per la redazione, dell’azienda.

ANSA

“Care colleghe, cari colleghi, da 3 giorni siamo tutti in imbarazzo, nessuno escluso e non per colpa nostra. È tempo di far sentire la nostra voce perché siamo di fronte alla figura peggiore di sempre di Raisport all’interno di uno degli eventi più attesi di sempre, l’Olimpiade invernale di Milano-Cortina”.

“Da oggi alle ore 17 e fino alla fine dei giochi ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache in attesa che l’azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di Raisport ha recato nell’ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di RaiSport che sta lavorando come sempre con passione in questo grande evento”.

“Questa non è una questione politica, come qualcuno vorrebbe far credere, ma è una questione di rispetto e di dignità per il servizio pubblico. Da oggi alle 17 abbiamo chiesto la lettura di un comunicato sindacale in tutti i tg Olimpici e nelle trasmissioni mattina Olimpica e notti Olimpiche”.

“Al termine dei Giochi attueremo il mandato di 3 giorni di sciopero che la redazione ha votato dopo la doppia bocciatura del piano editoriale del direttore”.

Paolo Petrecca resta direttore

Come riporta Il Giornale, Giampaolo Rossi, ad della Rai, avrebbe deciso di riportare Paolo Petrecca ad un ruolo di coordinamento da direttore.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’amministratore delegato avrebbe chiesto una relazione dettagliata sulla diretta.

Esclusa, invece, la possibilità di vedere il giornalista come voce della cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.

Le parole di Andrea Abodi

L’ANSA riporta le parole di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, sulla telecronaca di Paolo Petrecca: “Non l’ho sentita e non l’ho neanche risentita, nonostante Rai Play, ma lo farò”.

Inoltre, ha precisato di essere stato allo stadio e di essersi goduto lo spettacolo dal vivo.

Per il ministro “ognuno esprime la sua opinione, ci sono stati passaggi migliorabili ma non voglio andare oltre, perché il tema è delicato e certamente non verrà trascurato”.