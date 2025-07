Giornalisti Rai contro Paolo Petrecca, direttore vicino a Meloni: sciopero per la prima di A, rischia l'Italia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Polemica in casa Rai, dove i giornalisti hanno deciso di schierarsi contro il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, considerato vicino a Giorgia Meloni. La redazione ha proclamato una giornata di sciopero per il 24 agosto, giorno in cui è in programma la prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2025/2026.

Sciopero in Rai contro Paolo Petrecca

Nei primi giorni del mese di luglio l’assemblea dei giornalisti sportivi aveva annunciato lo stato di agitazione affidando al Comitato di redazione un pacchetto di tre giorni di sciopero. Il primo è previsto il 24 agosto, giorno della prima giornata di Serie A e di Italia-Cuba di pallavolo.

I giornalisti, come riporta La Repubblica, sono pronti poi a fermarsi anche nei giorni 2 e 5 settembre, in occasione della partita dell’Europeo di basket maschile e del match Italia-Estonia, partita che segnerà il debutto di Gennaro Gattuso come ct della nazionale di calcio.

Perché i giornalisti sono contro il direttore di Raisport Paolo Petrecca

Nell’ultimo comunicato del Cdr, si leggeva che “la redazione vive in un clima di pesante intimidazione ribadito dallo stesso direttore nella discussione del secondo piano editoriale, in cui ha tenuto più volte a precisare che chi non è con lui è contro di lui e che anche in caso di sfiducia, lui sarebbe andato avanti forte del consenso dell’azienda”.

Nelle scorse ore è stato fatto sapere che “il tentativo di conciliazione con l’azienda è fallito”. Paolo Petrecca rimarrà al suo posto almeno fino alla riunione del Cda di fine luglio. Il direttore di Rai Sport, ritenuto vicino a Giorgia Meloni, è stato già sfiduciato due volte.

Chi è Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport

Paolo Petrecca è nato a Roma nel 1964 ed è laureato in Lettere. Dal 1997 è giornalista professionista.

Il suo percorso professionale ha preso il via nel 1990, in alcune tv regionali per le quali si è occupato di sport, cronaca e politica.

Nel 1999 è entrato a far parte della redazione romana dell’emittente radiofonica Rtl102,5, dove ha lavorato in qualità di conduttore e coordinatore di corrispondenti e speaker dei notiziari. Nello stesso periodo ha collaborato con la piattaforma digitale Stream.

La sua esperienza in Rai è iniziata nel 2001 come redattore presso il Tg2. Nel 2019 ha assunto l’incarico di vice Direttore di Rai News. Tra il 2020 e il 2021 è stato anche responsabile ad interim delle redazioni “Media Management” e “Società”. Nel novembre 2021 è stato nominato Direttore delle testate Rai News 24, Televideo e Rainews.it. Dal marzo 2025 è Direttore della Direzione Sport nell’ambito della Direzione Coordinamento Generi, e della Testata Rai Sport.