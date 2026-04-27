Giornalisti Rai di Newsroom minacciati in Spagna nel servizio sulla droga, "se polizia uccideremo qualcuno"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A Cordoba, in Spagna, dei giornalisti della Rai sono stati minacciati mentre realizzavano un servizio sul traffico di droga. “Mi hanno detto: se queste persone sono della polizia ci saranno conseguenze, uccideremo qualcuno”, dice in un video un uomo che la troupe di Newsroom stava intervistando.

Minacciati giornalisti Rai di Newsroom

La giornalista Alessandra Buccini e il filmmaker Fabio Ciafaloni di Newsroom, programma di Rai3, sono stati minacciati in Spagna.

Erano a Cordoba per realizzare un servizio sul traffico internazionale di droga tra l’America Latina e l’Europa.

I due giornalisti stavano seguendo la cosiddetta “rotta della cocaina”, che ha come snodo cruciale il porto di Algeciras e la regione dell’Andalusia.

Un uomo, un contatto dei giornalisti con i narcos che si è fatto intervistare, a un certo punto parlando al telefono ha detto: “Come va amico? Sono qui con Fabio e Alessandra, i giornalisti italiani”.

“Se c’è la polizia uccideremo qualcuno”

“Mi stanno chiedendo di voi e del canale, vogliono sapere chi siete“, dice a un certo punto.

Poi ancora l’uomo ha riportato il contenuto della telefonata: “Mi hanno detto: se queste persone sono della polizia, ci saranno delle conseguenze, uccideremo qualcuno”.

Poi lo scenario cambia e si sente una donna dire: “Non voglio che si veda la mia faccia”.

Il contatto con i narcotrafficanti

“Io so dove camminate, so dove siete, voi, lui e il suo amico. So quando uscite dall’hotel, so quando entrate, so tutto”, dice poi un’altra voce mentre i giornalisti sono a bordo di una macchina assieme all’uomo che li ha accompagnati e accettato di farsi intervistare.

Gli aggressori, dunque, esponenti legati ai clan locali dei narcos, hanno rivolto minacce esplicite ai giornalisti, dimostrando di conoscere i loro spostamenti.

I giornalisti volevano raccontare, e lo hanno fatto, dove e quanta droga approda nei porti europei, e capire chi gestisce il traffico internazionale attraverso i due continenti.

Newsroom, il programma di Monica Maggioni

Newsroom, in onda su rai3 è una docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage e l’inchiesta.

Si tratta di un nuovo format di approfondimento basato su reportage sul campo. La nuova edizione, intitolata “I padroni del mondo”, è iniziata il 20 aprile 2026.

Il programma vuole indagare grandi questioni globali, flussi di potere, economia e tecnologia attraverso inchieste internazionali e interviste a esperti.