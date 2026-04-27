Giornalisti Rai di Newsroom minacciati in Spagna nel servizio sulla droga, "se polizia uccideremo qualcuno"
In Spagna i giornalisti Rai di Newroom stavano documentando il traffico di droga dall'America Latina: "So tutto, anche quando uscite dall’hotel"
A Cordoba, in Spagna, dei giornalisti della Rai sono stati minacciati mentre realizzavano un servizio sul traffico di droga. “Mi hanno detto: se queste persone sono della polizia ci saranno conseguenze, uccideremo qualcuno”, dice in un video un uomo che la troupe di Newsroom stava intervistando.
- Minacciati giornalisti Rai di Newsroom
- "Se c'è la polizia uccideremo qualcuno"
- Il contatto con i narcotrafficanti
- Newsroom, il programma di Monica Maggioni
Minacciati giornalisti Rai di Newsroom
La giornalista Alessandra Buccini e il filmmaker Fabio Ciafaloni di Newsroom, programma di Rai3, sono stati minacciati in Spagna.
Erano a Cordoba per realizzare un servizio sul traffico internazionale di droga tra l’America Latina e l’Europa.
I due giornalisti stavano seguendo la cosiddetta “rotta della cocaina”, che ha come snodo cruciale il porto di Algeciras e la regione dell’Andalusia.
Un uomo, un contatto dei giornalisti con i narcos che si è fatto intervistare, a un certo punto parlando al telefono ha detto: “Come va amico? Sono qui con Fabio e Alessandra, i giornalisti italiani”.
“Se c’è la polizia uccideremo qualcuno”
“Mi stanno chiedendo di voi e del canale, vogliono sapere chi siete“, dice a un certo punto.
Poi ancora l’uomo ha riportato il contenuto della telefonata: “Mi hanno detto: se queste persone sono della polizia, ci saranno delle conseguenze, uccideremo qualcuno”.
Poi lo scenario cambia e si sente una donna dire: “Non voglio che si veda la mia faccia”.
Il contatto con i narcotrafficanti
“Io so dove camminate, so dove siete, voi, lui e il suo amico. So quando uscite dall’hotel, so quando entrate, so tutto”, dice poi un’altra voce mentre i giornalisti sono a bordo di una macchina assieme all’uomo che li ha accompagnati e accettato di farsi intervistare.
Gli aggressori, dunque, esponenti legati ai clan locali dei narcos, hanno rivolto minacce esplicite ai giornalisti, dimostrando di conoscere i loro spostamenti.
I giornalisti volevano raccontare, e lo hanno fatto, dove e quanta droga approda nei porti europei, e capire chi gestisce il traffico internazionale attraverso i due continenti.
Newsroom, il programma di Monica Maggioni
Newsroom, in onda su rai3 è una docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage e l’inchiesta.
Si tratta di un nuovo format di approfondimento basato su reportage sul campo. La nuova edizione, intitolata “I padroni del mondo”, è iniziata il 20 aprile 2026.
Il programma vuole indagare grandi questioni globali, flussi di potere, economia e tecnologia attraverso inchieste internazionali e interviste a esperti.