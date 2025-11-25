Giornata contro la violenza sulle donne 2025, i video da Whoopi Goldberg a Claudia Gerini: "Non sei sola"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per l’occasione è stato realizzato un video, un appello contro ogni forma di violenza di genere, con protagonisti tanti volti noti del cinema, della tv e della musica, da Claudia Gerini a Whoopi Goldberg, da Francesco Pannofino a Nino Frassica.

La Giornata contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999.

Una giornata che punta a sensibilizzare su un tema ancora drammaticamente annuale, nonostante anni di battaglie.

Dai femminicidi alle violenze fisiche, psicologiche ed economiche, le cronache ci ricordano quasi quotidianamente che c’è ancora molto lavoro da fare per combattere culture e stereotipi che favoriscono gli abusi sulle donne.

Perché si celebra il 25 novembre

È stata scelta la data del 25 novembre commemorare la vita e l’attivismo di tre sorelle che hanno combattuto per la libertà del loro paese, la Repubblica Dominicana: Patria, Maria Teresa e Minerva Mirabal.

Le sorelle Mirabal vennero torturate e uccise il 25 novembre 1960 per il loro impegno politico contro il regime di Rafael Trujillo.

Il video appello degli artisti, da Whoopi Goldberg a Claudia Gerini

Per l’occasione è stato diffuso un video appello con i volti e le voci di tanti attori e attrici, cantanti, musicisti e musiciste per dire no a ogni forma di violenza di genere.

Il video è stato realizzato dal Nuovo Imaie, l’ente che raccoglie per gli artisti i diritti collegati alle opere audiovisive.

Un appello che vuole essere un contributo di sensibilizzazione e responsabilità sociale e che ha raccolto fin da subito l’adesione di tanti artisti.

Francesco Pannofino, Whoopi Goldberg, Claudia Gerini, Monica Guerritore, Ricchi e Poveri, Orietta Berti, Giulio Scarpati, Dodi Battaglia, Nino Frassica: sono solo alcuni degli artisti che hanno contribuito con dei brevi videomessaggi.