Giornata contro la violenza sulle donne, Gino Cecchettin contro il modello di "maschio alfa": "Ci rende soli"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la voce di Gino Cecchettin si fa sentire più che mai. Il padre di Giulia, la 22enne uccisa brutalmente dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre 2023, ha dedicato da allora la sua vita alla prevenzione dei femminicidi e al sostegno delle vittime di violenza. Un impegno che ottiene ancora maggiore risalto per il 25 novembre.

La testimonianza per la Giornata contro la violenza sulle donne

Con la Fondazione istituita a nome della figlia Giulia, Gino Cecchettin porta avanti da oltre un anno la battaglia contro i femminicidi e la violenza di genere, attraverso campagne di sensibilizzazione nelle scuole, enti e istituzioni.

In occasione del 25 novembre ha riportato la sua testimonianza in un commento a sua firma pubblicato su La Stampa.

Le parole di Gino Cecchettin

Nell’editoriale del “Direttore per un giorno” del quotidiano torinese, sul numero speciale dedicato alla Giornata contro la violenza sulle donne, Gino Cecchettin si rivolge direttamente agli uomini e ai ragazzi, raccontando il cambiamento a cui è andato in contro a causa del dolore.

“Per tanti anni ho creduto che essere un uomo significasse una cosa sola: non cedere mai – scrive – Non mostrare paura. Non chiedere aiuto. Essere quello che decide, che regge tutto, che ha sempre ragione. Era un modello che non avevo scelto. Semplicemente ci ero cresciuto dentro. Il mio cambiamento non è iniziato quando la mia vita è crollata. È iniziato molto prima, quando mi sono innamorato di Monica. Anzi, non subito: è iniziato quando ho cominciato a vivere con lei, con una donna”.

Gino Cecchettin parla del rimpianto per il tempo perso a sostenere con orgoglio e ostinazione il modello di “maschio alfa”, che gli ha sottratto tante ore di vita insieme alla moglie, morta di cancro nel 2022.

“E poi è arrivato un altro colpo, più grande di quanto potessi immaginare: Giulia non c’era più. Giulia era amore, era semplicità, era lontana da quell’orgoglio che complica la vita. E solo allora ho avuto la piena consapevolezza che anch’io potevo cambiare. Ho capito che quella trasformazione iniziata anni prima poteva diventare la mia salvezza. Che se fossi rimasto l’uomo che non cede mai, che trattiene tutto, che non ascolta, mi sarei spezzato completamente”.

L’appello

Attraverso il suo impegno Cecchettin esorta quanti più “maschi” a liberarsi dalla gabbia culturale che “ci rende solo più soli, più arrabbiati, più lontani da chi amiamo”.

Un cambiamento che parte dalla scelta delle parole: “Ho compreso che essere un uomo non significa resistere a tutto. Significa permettersi di sentire. Non significa controllare. Significa accogliere. Non significa trattenere. Significa lasciare spazio alla verità, anche quando fa male. E significa anche porre attenzione al linguaggio che usiamo”.

Da qui l’appello al cambiamento rivolto agli uomini da Gino Cecchettin, grazie al quale rivela di vivere meglio: