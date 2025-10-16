Giornata di 13 ore di lavoro in Grecia, cosa prevede davvero la nuova legge votata in Parlamento

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Via alla giornata lavorativa di 13 ore in Grecia. Il parlamento ellenico ha votato a favore del disegno di legge, sostenuto dal governo conservatore di Nea Dimokratia. La nuova legge è stata approvata grazie appunto ai voti dei deputati di Nea Dimokratia che detiene la maggioranza in parlamento. Ma ci sono delle condizioni da rispettare come non superare i 37 giorni all’anno e l’aumento della retribuzione del 40%.

La legge sulla giornata di 13 ore

La votazione sulla giornata lavorativa di 13 ore in Grecia è avvenuta al termine di due giornate di dibattito serrato in parlamento e di scontro tra il partito al governo e le opposizioni, che hanno accusato Nea Dimokratia di volere smantellare i diritti dei lavoratori, mentre per i sindacati greci legittima “la schiavitù retribuita“.

La nuova legge stabilisce che i dipendenti potranno essere impiegati dallo stesso datore di lavoro per 13 ore al giorno, eccedendo quindi il consueto orario di 8 ore, per non più di 37 giorni all’anno, in base a un accordo volontario, con un aumento della retribuzione del 40%.

IPA

La ministra del Lavoro greca Niki Kerameos

I dettagli spiegati dalla ministra del Lavoro Niki Kerameos

La ministra del Lavoro Niki Kerameos ha detto in Parlamento che ci sono lavoratori “che chiedono di poter lavorare più ore e chi non vorrà fare gli straordinari sarà tutelato”.

“Alcuni lavoratori si spostano oggi tra un primo e un secondo datore di lavoro nella stessa giornata, senza guadagnare nemmeno mezzo euro in più”, ha aggiunto Kerameos.

Le proteste delle opposizioni e dei sindacati

La legge sulla giornata di 13 ore lavorative ha scatenato diverse proteste da parte degli oppositori e dei sindacati.

Secondo Nikos Androulakis, leader del partito socialista ellenico, si stanno “smantellando i diritti dei lavoratori”. Sokratis Famellos, presidente di Syriza (sinistra radicale e alleanza progressista), ha sottolineato che “la Grecia è un Paese di impiegati poveri, che lavorano più della media europea ma sono pagati meno e non riescono ad arrivare a fine mese”.

Secondo i dati Eurostat, riportati da Il Sole 24 Ore, i lavoratori in Grecia sfiorano infatti le 40 ore settimanali, mentre la media nei Paesi Ue è di 36.

La Confederazione generale dei lavoratori greci ha evidenziato che in molti non potranno dire di no alle 13 ore “visto lo squilibrio di potere tra datore di lavoro e dipendente” e che la riforma “mette a repentaglio la salute e la sicurezza dei dipendenti e distrugge qualsiasi equilibrio tra la vita personale e professionale”.