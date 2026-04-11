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Giornata mondiale del Parkinson, il video della facciata di Palazzo Madama colorata di blu

Palazzo Madama si illumina di blu per sensibilizzare sulla Giornata mondiale del Parkinson, 11-12 aprile

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Dalle 20 di sabato 11 aprile fino all’una di domenica 12 aprile 2026 Palazzo Madama si colora di blu. Il Senato della Repubblica aderisce alle iniziative previste per la Giornata mondiale del Parkinson. L’11 aprile è stato scelto per celebrare la nascita di James Parkinson (1755–1824), che nel 1817 descrisse per primo la malattia nel suo saggio An Essay on the Shaking Palsy. La prima edizione della Giornata mondiale del Parkinson si è tenuta nel 1997.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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