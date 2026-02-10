Giorno del ricordo e foibe, Italo Bocchino accusa Anpi e Giani dopo l'invito annullato in Toscana: "Censura"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Italo Bocchino ha accusato Anpi e Giani di censura dopo l’annullamento dell’invito per un intervento in Toscana in occasione del Giorno del ricordo per le vittime delle foibe. “Mi accusano di essere troppo fascista”, ha detto il direttore de Il Secolo d’Italia, ex deputato.

Lo sfogo di Italo Bocchino

Nella giornata di lunedì 9 febbraio, Italo Bocchino ha pubblicato un video su Facebook, accompagnato da un’eloquente didascalia: “La censura resta censura. Sempre. E fa schifo, ovunque si manifesti”.

Bocchino ha raccontato: “In Toscana è accaduto qualcosa di molto grave, un mio intervento previsto e autorizzato per la commemorazione del Giorno del Ricordo è stato cancellato all’ultimo momento”.

ANSA

I motivi, ha spiegato il direttore de Il Secolo d’Italia, sarebbero legati a una “pressione politica”. Italo Bocchino ha dato del “pavido” al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che “ha scelto di piegare la testa davanti alle proteste dell’Anpi, rinunciando al coraggio che le istituzioni dovrebbero avere quando si parla di memoria e libertà di pensiero”.

Ancora Italo Bocchino: “Dovevo intervenire come giornalista, per raccontare una pagina di storia troppo a lungo rimossa: l’esodo giuliano-dalmata e la tragedia delle foibe. Nulla di ideologico, nulla di provocatorio. Solo memoria”.

“Evidentemente”, ha aggiunto ancora, “per qualcuno ci sono memorie ammesse e memorie da censurare. Chi teme il racconto della storia non difende la democrazia, la impoverisce. E una memoria selettiva non è memoria. È propaganda“.

Nel filmato, Italo Bocchino ha anche detto: “Mi accusano di essere troppo fascista“.

Il comunicato di Anpi contro Italo Bocchino

A scatenare il “caso Italo Bocchino” è stato un comunicato congiunto di Aned Firenze e Anpi provinciale, in cui si parla di “sconcerto” e “grande preoccupazione” per la scelta di affidargli un intervento nel Giorno del Ricordo.

Nella nota si legge: “Non può essere ignorato che Bocchino abbia pubblicamente definito l’antifascismo ‘un male’, sostenendo che nuocerebbe alla democrazia, e che abbia più volte rivendicato una visione nazionalista presentata come alternativa ai valori nati dalla Resistenza, arrivando persino a prendere le distanze dal 25 aprile con espressioni di aperto disprezzo”.

La domanda di Aned e Anpi a Giani: “La Regione Toscana mette in discussione l’antifascismo?“.

Il post di Eugenio Giani sul Giorno del Ricordo

Nella mattinata di martedì 10 febbraio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha pubblicato un post sul Giorno del Ricordo.

Il messaggio recita: “10 Febbraio – Giorno del Ricordo. Per conoscere e non dimenticare“.