Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

“Oggi noi ricordiamo. Oggi non ci voltiamo dall’altra parte, quando parliamo di quella immane tragedia vissuta da tantissimi italiani gettati nelle foibe o cacciati dalle proprie case solo perché italiani. Ogni autentico percorso di riconciliazione può nascere solo dal ricordo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla cerimonia per il Giorno del Ricordo alla Camera. L’Italia onora questo ricordo attraverso una politica estera che “pone ovunque nel mondo la tutela dell’infanzia al centro del proprio impegno. Siamo in prima linea in Medio Oriente. Penso poi ai bambini ucraini e anche ai bambini del Sudan”, ha detto il viceministro. E proprio in virtù di questo percorso di riconciliazione, Tajani ha aggiunto: “L’Italia continua a sostenere con convinzione il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali. La loro piena adesione all’Unione europea non è soltanto una scelta strategica, è una scelta morale”.