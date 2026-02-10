Giorno del Ricordo, il video del tributo di Antonio Tajani ai martiri delle foibe "uccisi perché italiani"
Tajani ricorda le vittime delle foibe: "Il ricordo è fondamentale per la riconciliazione e la pace"
“Oggi noi ricordiamo. Oggi non ci voltiamo dall’altra parte, quando parliamo di quella immane tragedia vissuta da tantissimi italiani gettati nelle foibe o cacciati dalle proprie case solo perché italiani. Ogni autentico percorso di riconciliazione può nascere solo dal ricordo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla cerimonia per il Giorno del Ricordo alla Camera. L’Italia onora questo ricordo attraverso una politica estera che “pone ovunque nel mondo la tutela dell’infanzia al centro del proprio impegno. Siamo in prima linea in Medio Oriente. Penso poi ai bambini ucraini e anche ai bambini del Sudan”, ha detto il viceministro. E proprio in virtù di questo percorso di riconciliazione, Tajani ha aggiunto: “L’Italia continua a sostenere con convinzione il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali. La loro piena adesione all’Unione europea non è soltanto una scelta strategica, è una scelta morale”.
