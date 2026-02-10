NOTIZIE
Giorno Del Ricordo, il video delle bandiere a mezz'asta al Senato per ricordare i martiri delle foibe

Il Senato onora il Giorno del Ricordo con bandiere a mezz'asta per le vittime delle foibe

“Il Senato della Repubblica aderisce al Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, esponendo le bandiere a mezz’asta nella giornata di oggi, martedì 10 febbraio”. Così in una nota il Senato.

