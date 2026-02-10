Giorno Del Ricordo, il video delle bandiere a mezz'asta al Senato per ricordare i martiri delle foibe
“Il Senato della Repubblica aderisce al Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, esponendo le bandiere a mezz’asta nella giornata di oggi, martedì 10 febbraio”. Così in una nota il Senato.
