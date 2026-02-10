Giorno del ricordo martedì 10 febbraio 2026, cosa sono le foibe e cosa è successo nel 1947

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Dal 2004, ogni 10 febbraio, l’Italia celebra il Giorno del ricordo per non dimenticare gli orrori delle foibe, avvenuti nella zona di Istria, Dalmazia e Quarnaro dopo l’armistizio di Cassibile del 1943, attraverso cui il Paese firmò la resa incondizionata agli Alleati durante la seconda guerra mondiale. Subito dopo, migliaia di italiani vennero uccisi nelle rappresaglie dei partigiani jugoslavi. La ricorrenza, nel 2026, ha trovato spazio anche sui profili social della premier, Giorgia Meloni, e del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

L’esodo giuliano-dalmata

L’8 settembre 1943, l’Italia governata dal generale Pietro Badoglio comunica la firma dell’armistizio di Cassibile.

Il Paese si dichiara alleato di Stati Uniti e Regno Unito contro la Germania nazista.

Tra le tante situazioni complicate create dall’improvvisa resa, la più tragica è quella in Istria e Dalmazia.

La zona adriatica della Croazia, infatti, era abitata da molti italiani di diversa provenienza: alcuni discendevano da coloni che si erano stabiliti lì nella zona durante la dominazione della Repubblica di Venezia. Altri invece erano immigrati recenti, parte dell’italianizzazione forzata che il regime fascista aveva imposto nelle zone annesse dopo il trattato di Rapallo del 1920.

Dopo l’armistizio tra i 250 mila e i 300 mila italiani fuggirono dall’Istria, dalla Dalmazia e dal Quarnaro verso l’Italia: si tratta di una delle più grandi migrazioni della storia recente del nostro Paese, avvenuta in un momento tragico, immediatamente successivo alla fine di una guerra.

Cosa sono le foibe

Tra il 1943 e il 1947, proprio mentre l’esodo giuliano-dalmata si compiva, ebbero luogo diversi eccidi nei confronti degli italiani residenti in Istria e Dalmazia.

A esserne responsabili furono i partigiani jugoslavi di Josip Tito, che combattevano contro l’occupazione nazista della regione.

Questi crimini prendono il nome dalle foibe, inghiottitoi carsici in cui venivano gettati i corpi delle vittime, in alcuni casi ancora in vita.

Si trattò soprattutto di azioni di rappresaglia contro la popolazione civile per le azioni compiute dall’esercito italiano contro gli slavi durante i vent’anni di dittatura fascista.

I morti stimati variano tra i 3 mila e i 5 mila, alcuni calcoli parlano addirittura di 11 mila vittime.

Perché il Giorno del ricordo si celebra proprio il 10 febbraio

Per ricordare le tragedie delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, nel 2004 il Governo italiano ha istituito il Giorno del ricordo.

La data del 10 febbraio è stata scelta in concomitanza con quella della firma dei trattati di pace di Parigi del 1947, che consegnarono l’Istria, la Dalmazia e il Quarnaro alla Jugoslavia.

Il Giorno del ricordo è una ricorrenza civile, ma non è festa nazionale.

Le celebrazioni solenni avvengono presso il palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, che tiene un discorso in commemorazione delle vittime.

I post dei politici, da Meloni a La Russa

Giorgia Meloni

La premier Giorgia Meloni, sui social, ha condiviso un post in cui ha sottolineato come il 10 febbraio rappresenti “una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza. (…) L’Italia non permetterà mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata. Perché questa storia non è una storia che appartiene a una porzione di confine o a quel che resta del popolo giuliano-dalmata. È una storia che appartiene all’Italia intera. Ad ognuno di noi”.

Ignazio La Russa

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha invece condiviso sui social la foto di Palazzo Madama illuminata col tricolore per l’occasione:

Lorenzo Fontana

“Oggi onoriamo i martiri delle foibe e tutti coloro che vissero il dramma dell’esodo giuliano-dalmata. Ricordare e rendere omaggio alle vittime e al dolore delle loro famiglie è un dovere delle Istituzioni”. Così su X il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Matteo Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini, nonché vicepremier e ministro dei Trasporti, ha scelto invece un video: “Le foibe rappresentano una delle pagine più tragiche del Novecento, a lungo taciute o negate. Migliaia di donne e uomini uccisi e cancellati dall’odio e dalla violenza dei comunisti di Tito sul confine orientale. La loro colpa? Essere italiani. Ricordare è un dovere: per la verità, per rispetto alle vittime, per non dimenticare”.