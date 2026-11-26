Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Per la prima volta dal 1924 la celebre parata di Macy’s a New York per il Giorno del Ringraziamento è stata rinviata per maltempo. La centesima edizione dello storico corteo con i palloni aerostatici tra i grattacieli di Manhattan è stata spostata da giovedì 26 a sabato 28 novembre 2026 a causa di una violenta tempesta costiera accompagnata da forti raffiche di vento e piogge intense.

Giorno del Ringraziamento: rinviata la storica parata di Macy’s a New York

Per la prima volta nella sua storia centenaria, inaugurata nel 1924, la celebre parata del Giorno del Ringraziamento organizzata dai grandi magazzini Macy’s a New York è stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La centesima edizione della sfilata, prevista per giovedì 26 novembre 2026 lungo le strade di Manhattan, è stata posticipata a sabato 28 novembre con partenza fissata alle 8.30 del mattino. L’evento non aveva mai subìto un rinvio per maltempo in oltre un secolo, nemmeno durante la pandemia, risultando sospeso soltanto tra il 1942 e il 1944 durante la Seconda guerra mondiale per la carenza di elio.

Il produttore esecutivo Will Coss ha spiegato in conferenza stampa: “La sicurezza dei nostri partecipanti e degli spettatori è e sarà sempre la nostra massima priorità“.

L’allerta meteo e le dichiarazioni del sindaco Zohran Mamdani

La decisione è maturata dopo le consultazioni tra gli organizzatori, la Polizia e l’amministrazione cittadina di fronte all’arrivo di una violenta tempesta costiera sulla East Coast.

Le previsioni indicano infatti piogge torrenziali con rischio di allagamenti improvvisi e raffiche di vento fino a sessantacinque miglia orarie, ben oltre la soglia regolamentare che vieta il volo degli enormi palloni aerostatici in presenza di venti sostenuti superiori alle ventitré miglia orarie.

La governatrice Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza per New York City e le contee limitrofe. Il sindaco Zohran Mamdani ha sottolineato: “So che questo cambio di programma causerà disagi, ma la sicurezza deve venire prima di tutto”. Il primo cittadino non potrà tuttavia presenziare sabato perché venerdì verrà operato al tendine d’Achille.

I precedenti incidenti con i palloni aerostatici

La scelta prudenziale delle autorità punta a scongiurare incidenti simili a quelli registrati in passato durante giornate ventose, come nel 1993 e nel 1997 quando alcuni giganti gonfiabili urtarono i lampioni lungo il percorso ferendo diversi spettatori.

Il rinvio comporta ora un imponente riassetto logistico: i palloni già parzialmente gonfiati mercoledì sono stati sgonfiati e riportati nei depositi del New Jersey per essere nuovamente preparati venerdì, mentre il dipartimento di Polizia richiamerà oltre mille agenti in servizio straordinario per garantire lo svolgimento sicuro della manifestazione nel fine settimana.