Martedì nero per Giancarlo Giorgetti, dall'aula vuota alla Camera all'attacco di Renzi al Senato: "Piagnone"

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Martedì nero per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Presentatosi in Parlamento per illustrare il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) e la richiesta di scostamento di bilancio, il titolare del Mef si è ritrovato prima a parlare davanti a un’aula deserta alla Camera, dove a prestargli ascolto c’erano appena 12 deputati, e poi a subire al Senato un durissimo attacco frontale da parte di Matteo Renzi, che lo ha bollato senza mezzi termini come un “piagnone“.

Aula deserta alla Camera: solo 12 deputati per il discorso di Giorgetti

La mattina di martedì 13 ottobre, alla Camera, si è aperta con un quadro sconfortante per l’Esecutivo. Al momento di prendere la parola in aula alle 9:28, Giorgetti si è trovato di fronte a ranghi estremamente ridotti.

Con un’ironia amara, il ministro ha aperto il suo intervento ringraziando gli “onorevoli colleghi presenti…“.

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Incalzato dai cronisti sulla scarsa partecipazione, fuori dall’Aula ha sorriso rivendicando che “io però c’ero…” e successivamente, a Repubblica, non ha risparmiato una stoccata ai parlamentari assenti: “Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia”.

L’intervento del ministro a Montecitorio

Nel merito della relazione, Giorgetti ha dipinto un quadro economico globale cupo, citando “nuvoloni all’orizzonte” e bollettini meteorologici che preannunciano “tempesta” sui mercati internazionali. Per questo ha difeso la scelta di proseguire sulla via del rigore e della prudenza, confermando l’obiettivo di rispettare i target europei e di uscire dalla procedura per deficit eccessivo in primavera.

Contestualmente, ha giustificato la richiesta di uno scostamento di bilancio dello 0,3% nell’ambito della National Escape Clause europea, destinato a finanziare interventi su energia, sicurezza energetica e difesa.

L’affondo di Renzi al Senato: “Un piagnone che si lamenta di se stesso”

Se alla Camera a fare rumore è stato il vuoto dei banchi, al Senato a scuotere la seduta è stata l’invettiva di Matteo Renzi. Intervenendo durante l’esame del Dpfp in assenza del ministro – nel frattempo tornato a Montecitorio -, il senatore di Italia Viva ha affondato il colpo.

Renzi ha rispolverato un parallelo storico con la Firenze del tardo Quattrocento: “I piagnoni erano i grandi sostenitori di fra’ Girolamo Savonarola… si lamentavano di tutto, avevano quest’aria sofferente. Ecco, questo è Giancarlo Giorgetti: si piazza lì e ci fa il solito discorsino su ‘quelli di prima’. Ma quello di prima eri tu, caro piagnone!“. Renzi ha ricordato come Giorgetti fosse Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con il governo Conte quando nacque il Reddito di cittadinanza e Ministro dello Sviluppo Economico con il governo Draghi durante l’ampliamento del Superbonus.

Mostrando il faldone del Dpfp (definito un “malloppo” distante dalla narrazione del premier Meloni), Renzi ha snocciolato i numeri ufficiali del documento:

debito/Pil in salita : il rapporto raggiungerà il 138,5% nel 2027, contro il 134,9% del primo anno di Governo Meloni

: il rapporto raggiungerà il 138,5% nel 2027, contro il 134,9% del primo anno di Governo Meloni stipendi erosi dall’inflazione : nel 2028 le retribuzioni cresceranno del 2,3% a fronte di un’inflazione stimata al 3%, certificando una perdita di potere d’acquisto

: nel 2028 le retribuzioni cresceranno del 2,3% a fronte di un’inflazione stimata al 3%, certificando una perdita di potere d’acquisto pressione fiscale e investimenti: pressione fiscale bloccata al 43% e investimenti Pnrr destinati a crollare del 4% nel 2028

Renzi ha infine ironizzato sulle capacità contabili del ministro, sostenendo che persino la celebre imitazione di Tremonti fatta da Corrado Guzzanti avesse una calcolatrice più funzionante.

L’approvazione del Dfpf

Alla fine della giornata, nonostante la desolazione dell’aula a Montecitorio e la bufera polemica a Palazzo Madama, il Parlamento ha approvato sia il Dpfp sia la richiesta di scostamento di bilancio. “Bene, bene. Abbiamo vinto”, si è limitato a commentare in maniera laconica Giorgetti lasciando i palazzi della politica, prima di imbarcarsi per il summit del G20 e del Fondo Monetario a Bangkok.

Che cos’è il Dpfp e perché è fondamentale per i conti pubblici

Il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) – atto fondamentale di programmazione finanziaria ed economica dell’esecutivo – è lo strumento con cui il Governo traccia la strategia di finanza pubblica a medio termine.

In questo testo l’Esecutivo definisce il quadro macroeconomico triennale, fissa gli obiettivi di saldo di bilancio, la traiettoria del debito pubblico e le regole di spesa in conformità con la nuova governance europea.

Il Dpfp presentato da Giorgetti riveste un valore decisivo per tre ragioni principali:

definisce il percorso di consolidamento : stima le risorse necessarie per la manovra economica mantenendo la sostenibilità del debito di fronte all’aumento dei tassi di interesse

: stima le risorse necessarie per la manovra economica mantenendo la sostenibilità del debito di fronte all’aumento dei tassi di interesse autorizza lo scostamento di bilancio : formalizza la richiesta di uno scostamento dello 0,3% del Pil sfruttando le clausole di salvaguardia europee (National Escape Clause) per investimenti strategici in difesa ed efficienza energetica

: formalizza la richiesta di uno scostamento dello 0,3% del Pil sfruttando le clausole di salvaguardia europee (National Escape Clause) per investimenti strategici in difesa ed efficienza energetica imposta il rientro dai deficit eccessivi: rappresenta il piano d’azione inviato a Bruxelles e ai mercati per consentire l’uscita dell’Italia dalla procedura d’infrazione europea nella primavera del 2027