Cinque ordini di carcerazione eseguiti: questo il risultato dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato contro un’organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Bari. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari a seguito di una lunga indagine che ha portato alla condanna definitiva degli arrestati.

L’operazione e il blitz a Bari

L’operazione ha avuto luogo nella mattinata odierna e ha coinvolto personale della Squadra Mobile di Bari, del Commissariato di P.S. di Putignano, della Squadra Mobile di Taranto e del Reparto Prevenzione Crimine di Bari.

Gli agenti hanno rintracciato i destinatari dei provvedimenti giudiziari, eseguendo tre arresti in carcere e disponendo per due persone la sospensione dell’esecuzione della pena.

I dettagli

L’attività investigativa che ha portato agli arresti è iniziata nel 2007, quando la Squadra Mobile di Bari sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia locale ha avviato una complessa indagine.

Gli inquirenti sono riusciti ad accertare l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere composta da numerosi giostrai legati da vincoli di parentela, con base logistica a Gioia del Colle. Il gruppo era specializzato nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti tra cui cocaina, eroina e hashish.

Le condanne e i reati contestati

Dei cinque soggetti destinatari degli ordini di carcerazione, quattro sono stati condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il quinto, invece, è stato riconosciuto colpevole sia di spaccio che di partecipazione a un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Le indagini hanno permesso di ricostruire la struttura e le modalità operative dell’organizzazione, che gestiva la distribuzione degli stupefacenti in diversi comuni della provincia barese e in altre città limitrofe.

Le aree coinvolte

Il gruppo criminale aveva esteso la propria attività di spaccio e traffico di droga nei comuni di Gioia del Colle, Putignano, Santeramo in Colle, Altamura, Bisceglie, Casamassima e nelle città di Matera, Foggia e Taranto.

La base logistica dell’organizzazione era situata proprio a Gioia del Colle, da dove venivano coordinati i movimenti e la distribuzione delle sostanze stupefacenti.

