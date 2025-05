Giovanardi denuncia il furto dell'auto ma viene ritrovata dove l'aveva parcheggiata, interviene il sindaco

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Uscito dal ristorante non trova più la sua auto e va dai carabinieri per denunciarne il furto. La macchina però non è stata rubata e viene ritrovata esattamente dove era parcheggiata. Protagonista della singolare vicenda, avvenuta a Castelvetro di Modena, è l’ex ministro Carlo Giovanardi, 75 anni. Il politico chiede scusa e prova a scherzare sulla sua distrazione alla base di quanto accaduto: “Si è chiarito che non ho l’autista e l’auto blu”.

Giovanardi denuncia il furto dell’auto

L’episodio è avvenuto il 30 aprile scorso a Castelvetro di Modena, piccolo paese sulle colline emiliane.

L’ex senatore Carlo Giovanardi era andato a pranzo con alcuni amici in un ristorante nel centro del paese. All’uscita non ha più ritrovato la sua auto, come ha raccontato alla Gazzetta di Modena.

“Credevo fosse una zona tranquilla, eppure due ore dopo, quando sono tornato indietro, non ho ritrovato più l’auto”, ha detto Giovanardi.

Il politico, 75 anni, si è quindi messo a cercare la vettura nelle vie del centro, ma della sua Audi grigia non c’era traccia. A quel punto è andato dai carabinieri per denunciarne il furto.

Auto ritrovata dove era parcheggiata

I carabinieri del paese si sono attivati, coinvolgendo nelle indagini la polizia municipale.

Il mistero è stato risolto nel giro di 24 ore: il giorno dopo l’auto è stata ritrovata esattamente dove Giovanardi l’aveva parcheggiata, tra l’altro a poche decine di metri dalla caserma dei carabinieri.

Nessun furto, l’ex senatore del centrodestra aveva semplicemente dimenticato dove aveva parcheggiato la macchina.

Le parole del sindaco

Ad annunciare il lieto fine è stato il sindaco di Castelvetro di Modena, Federico Poppi: “Siamo felici che l’auto del senatore Giovanardi sia stata ritrovata. Tuttavia, desideriamo precisare – per onore del vero – che il veicolo non è stato rinvenuto altrove in seguito a un furto, bensì esattamente nel luogo in cui era stato parcheggiato dal senatore stesso”.

“Questa precisazione – ha aggiunto – si rende necessaria per tutelare l’immagine del Comune, che non merita di essere considerato insicuro sulla base di un fatto mai realmente accaduto”.

Giovanardi: “Faccio mea culpa”

Carlo Giovanardi ha poi ammesso la distrazione e chiesto scusa: “Io faccio mea culpa perché in effetti evidentemente mi sono distratto“, ha detto al Corriere di Bologna.

“Colpisce anche – ha aggiunto – che il Comune, i vigili, i carabinieri ci mettano trenta ore per scoprire che la macchina era parcheggiata a 50 metri”.

L’ex senatore prova a scherzarci su: “Si è chiarito che non ho l’autista e l’auto blu. Nell’immaginario collettivo i parlamentari hanno sempre l’autista, così sarà chiaro che io mi muovo da solo”.