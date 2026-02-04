Omicidio di Jlenia Musella a Napoli, il fratello Giuseppe ha confessato di averla accoltellata dopo una lite

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La 22enne Jlenia Musella è morta a Napoli, poco dopo il suo arrivo in ospedale con una profonda ferita da arma da taglio sulla schiena. L’ipotesi è che sia stata accoltellata al culmine di una lite familiare. Con l’accusa di omicidio volontario, nella notte è stato arrestato Giuseppe Musella, fratello della vittima. Il 28enne avrebbe confessato.

Arrestato il fratello di Jlenia Musella

Giuseppe Musella, 28 anni, si era reso irreperibile dal pomeriggio di martedì 3 febbraio, dopo l’aggressione alla sorella.

La 22enne sarebbe stata aggredita al culmine di una lite familiare. Il fratello è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli.

ANSA

Secondo quanto riferito da ANSA, il 28enne si sarebbe consegnato, confessando il delitto: dopodiché è stato trasporto nel carcere di Secondigliano, con l’accusa di omicidio volontario.

Avrebbe colpito la sorella alla schiena in via al Chiaro di Luna, proprio sotto casa.

L’arrivo in ospedale e la morte

Secondo le prime informazioni, Jlenia Musella sarebbe stata portata all’ospedale Evangelico Villa Betania a bordo di un’auto privata, ma gli accompagnatori si sarebbero subito allontanati.

Sarebbe morta poco dopo l’arrivo nella struttura, vani i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Sarebbero poi stati proprio i sanitari ad avvisare la polizia.

Chi era Jlenia Musella

Jlenia Musella viveva da sola con il fratello Giuseppe nel rione Conocal, agglomerato di case popolari realizzate dopo il terremoto del 1980.

Si tratta di un’area degradata e fortemente problematica, dove lo spaccio di droga e la presenza della camorra gravano sulla vita della comunità.

Sia la madre che il patrigno dei due sono attualmente detenuti: l’uomo è ritenuto un elemento di spicco del clan Casella-Circone.

Dalle indagini sarebbe emerso un quadro di accesi contrasti tra i fratelli. Jlenia sarebbe stata colpita prima con pugni e schiaffi sul viso e poi dalla coltellata che avrebbe lesionato organi vitali.

L’aggressione è avvenuta nella strada di casa in un crescendo di urla che hanno attirato l’attenzione del rione. Non è stata ancora trovata l’arma del delitto.

“Era un sole sempre acceso, è assurdo pensare che il suo sorriso si sia spento”, ha raccontato un suo amico mostrando le ultime foto pubblicate dalla 22enne, molto attiva sui social, in particolare su Instagram. Il giovane ha sottolineato anche “l’energia, la voglia di vivere, l’entusiasmo” che sapeva trasmettere alla comitiva degli amici con cui usciva.

Chi è Giuseppe Musella

Come ricostruito da La Stampa, Giuseppe Musella è un appassionato di calcio, come si può notare dalle foto e dai video pubblicati su TikTok.

Proprio sul suo profilo sono apparsi insulti e messaggi di condanna per il presunto omicidio della sorella.