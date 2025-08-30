Giovane accoltella la famiglia a Castelnuovo Rangone vicino Modena, feriti i genitori e la sorella 15enne

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nella tarda serata del 29 agosto, un giovane ha accoltellato l’intera famiglia a Castelnuovo Rangone in provincia di Modena. Non è ancora chiara l’esatta dinamica della tragedia sfiorata, tuttavia il ragazzo avrebbe colpito sia i genitori che la sorella 15enne. L’aggressore è stato arrestato, mentre padre, madre e giovanissima sorella sono attualmente ricoverati presso gli ospedali Maggiore e Baggiovara.

Giovane accoltella la famiglia a Castelnuovo Rangone (Modena)

Tragedia sfiorata nella tarda serata del 29 agosto a Castelnuovo Rangone, comune in provincia di Modena in Reggio Emilia.

Intorno alle 22, un giovane (che, secondo quanto riportato da ModenaToday ha origini straniere) avrebbe accoltellato l’intera famiglia, che si trovava in un’abitazione privata sita in via Biondo.

Il ragazzo, per motivi non ancora noti, avrebbe colpito e ferito sia il padre 50enne, sia la madre 42enne che la sorella di soli 15 anni.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno raggiunto il luogo dell’aggressione poco dopo l’allarme.

Come stanno i feriti

L’intera famiglia accoltellata si trova attualmente in ospedale.

Il padre è stato ricoverato presso l’ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni di salute non sembrerebbero essere gravi.

La madre e la 15enne sono invece state trasportate d’urgenza presso l’ospedale Baggiovara di Modena, dove sono seguite presso il reparto di Chirurgia Vascolare. Entrambe sono ricoverate in terapia intensiva in prognosi riservata: non sarebbero però in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento…