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Nella notte del 3 ottobre, nel centro storico di Perugia, un giovane è stato minacciato con un coltello, aggredito fisicamente e derubato dello smartphone e del contante in suo possesso. Per la rapina aggravata sono stati denunciati due uomini.

Aggressione nel centro storico di Perugia

Le Volanti della Questura sono intervenute dopo una segnalazione di aggressione, il 3 ottobre, nel centro storico di Perugia. All’arrivo degli agenti i due responsabili si erano già allontanati.

La vittima, un giovane che ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni, ha poi presentato querela in Questura e raccontato di essere stato minacciato e percosso.

L’inseguimento e l’uso dello spray al peperoncino

La vittima ha cercato di recuperare quanto le era stato sottratto, inseguendo i due uomini.

Durante il tentativo, però, è stata aggredita di nuovo: in questa occasione è stato utilizzato anche uno spray al peperoncino.

Le indagini e le denunce

Le indagini della Squadra Mobile, svolte con il supporto della Polizia Locale, hanno permesso di identificare i presunti aggressori, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno esaminato le immagini della videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe, oltre alle dichiarazioni rese dal giovane.

Gli accertamenti hanno inoltre attribuito a uno dei due, 26 anni, il presunto furto di un’automobile avvenuto nella notte del 4 ottobre nel parcheggio SABA di Perugia. Il veicolo è stato ritrovato nei pressi della Questura e riconsegnato al proprietario.

Entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di rapina aggravata in concorso. Uno dei due è stato denunciato anche per ricettazione.

IPA