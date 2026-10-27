Giovane aggredito con coltello e spray al peperoncino nel centro storico di Perugia, denunciati due uomini
Due uomini identificati dopo l’aggressione a un giovane nel centro storico: sono stati denunciati per rapina aggravata e ricettazione.
Nella notte del 3 ottobre, nel centro storico di Perugia, un giovane è stato minacciato con un coltello, aggredito fisicamente e derubato dello smartphone e del contante in suo possesso. Per la rapina aggravata sono stati denunciati due uomini.
- Aggressione nel centro storico di Perugia
- L'inseguimento e l'uso dello spray al peperoncino
- Le indagini e le denunce
Aggressione nel centro storico di Perugia
Le Volanti della Questura sono intervenute dopo una segnalazione di aggressione, il 3 ottobre, nel centro storico di Perugia. All’arrivo degli agenti i due responsabili si erano già allontanati.
La vittima, un giovane che ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni, ha poi presentato querela in Questura e raccontato di essere stato minacciato e percosso.
L’inseguimento e l’uso dello spray al peperoncino
La vittima ha cercato di recuperare quanto le era stato sottratto, inseguendo i due uomini.
Durante il tentativo, però, è stata aggredita di nuovo: in questa occasione è stato utilizzato anche uno spray al peperoncino.
Le indagini e le denunce
Le indagini della Squadra Mobile, svolte con il supporto della Polizia Locale, hanno permesso di identificare i presunti aggressori, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno esaminato le immagini della videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe, oltre alle dichiarazioni rese dal giovane.
Gli accertamenti hanno inoltre attribuito a uno dei due, 26 anni, il presunto furto di un’automobile avvenuto nella notte del 4 ottobre nel parcheggio SABA di Perugia. Il veicolo è stato ritrovato nei pressi della Questura e riconsegnato al proprietario.
Entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di rapina aggravata in concorso. Uno dei due è stato denunciato anche per ricettazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.